На пешеходном переходе в Киеве мужчину сбили сразу два автомобиля: пострадавший в тяжелом состоянии. ВИДЕО

На улице Шептицкого в Киеве вечером 13 мая произошло ДТП, в котором пострадавшего сбили сразу два автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека прямо на пешеходном переходе. От удара пострадавшего отбросило в сторону проезжавшего мимо автомобиля Nissan.

Пострадавший получил тяжелые травмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На трассе "Киев-Одесса" столкнулись легковушка и грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали. ФОТОрепортаж