На пешеходном переходе в Киеве мужчину сбили сразу два автомобиля: пострадавший в тяжелом состоянии. ВИДЕО
На улице Шептицкого в Киеве вечером 13 мая произошло ДТП, в котором пострадавшего сбили сразу два автомобиля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Автомобиль Volkswagen совершил наезд на человека прямо на пешеходном переходе. От удара пострадавшего отбросило в сторону проезжавшего мимо автомобиля Nissan.
Пострадавший получил тяжелые травмы.
Топ комментарии
+9 Toshno Newapkokrad
показать весь комментарий14.05.2020 11:23 Ответить Ссылка
+8 aquarius580 .
показать весь комментарий14.05.2020 11:33 Ответить Ссылка
+8 Alex123QAlex123
показать весь комментарий14.05.2020 11:33 Ответить Ссылка
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Де вже ті камери?
Коли буде у нас на дорозі те що в америці було ще 50 років тому?
І да - номери дніпровські. А наразі найбільш неадекватні водятли на дорогах - з дніпровськими та одеськими номерами.
В Дніпрі мабуть по-другому або він просто не побачив перехід чи самого пішохода.
У мене пару разів пішоходи зливалися з боковою стійкою.
Раніше донецькі номери їздили як звикли у себе на расєє, а зараз так їздять дніпровські та одеські
Коли мені довелось там переходити - доводилось махати руками при тому активно, щоб автівки зупинялись. Так що мені ця проблема відома з обох сторін
Не даёт им зебра по имуществу по ПДД
Сами виноваты...
Посмотри в обе стороны, и иди .
Дебилы ***..
Водила будет сидеть из за дауна...