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В 20 км от линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Вчера военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, выполняя задание, обнаружили тайник с патронами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В одном из заброшенных частных домов в населенном пункте Катериновка Константиновского района, который расположен в 20 километрах от линии разграничения, пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами калибра 5,45 мм и 7,62 мм. Всего в тайнике находилось 1280 шт. патронов", - сказано в сообщении.

По данному факту в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.

В 20 км от линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами, - Госпогранслужба 01
В 20 км от линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами, - Госпогранслужба 02
В 20 км от линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами, - Госпогранслужба 03
Фото: пресс-служба Госпогранслужба

боеприпасы (2374) Госпогранслужба (6649) тайник (131)


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Топ комментарии
+2
У меня дома почти в 2 раза больше лежит. Хоть бы не позорились с тем что «преступника» поймали.
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14.05.2020 14:18 Ответить
+2
Я в Калгари. Любитель всего такого, и пистолеты и винтовки и дробовики имеются, и амуниция и снаряга. Мне это все по кайфу.
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15.05.2020 06:23 Ответить
+1
Нее - достать ржавую трехлинейку и отстрелять на восток ,а мелочь как подкалиберный!
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14.05.2020 12:03 Ответить
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патрончики на земле
можно на земле разложить всё что угодно
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14.05.2020 11:38 Ответить
Якщо вони поржавіли---то їх можна вставить тільки в одне місце.
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14.05.2020 11:54 Ответить
Нее - достать ржавую трехлинейку и отстрелять на восток ,а мелочь как подкалиберный!
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14.05.2020 12:03 Ответить
Ну вот что погранцы делают 20 км вглубь территории...ладно бы оккупированой
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14.05.2020 12:09 Ответить
Я имею в виду - если ехать в авто. По прямой около 50.
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14.05.2020 12:30 Ответить
То же что и американские, польские и другие - ловят преступников.
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14.05.2020 13:36 Ответить
Ничего, этого неуловимого злодея, который делает закладки, скоро поймают. Или не поймают, он же неуловимый.
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14.05.2020 12:16 Ответить
Много раз боеприпасы находили и ни разу не находили,тех кто іх схаваў.
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14.05.2020 13:08 Ответить
Если его найдут, то больше не спрячет, кошке нельзя ловить всех мышей - еды не будет.
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14.05.2020 13:37 Ответить
У меня дома почти в 2 раза больше лежит. Хоть бы не позорились с тем что «преступника» поймали.
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14.05.2020 14:18 Ответить
Ну Дмитро якщо Ви не через VPN, а таки в Канаді, то не переживайте Нас ліберали скоро тільки з дульнозярядною зброєю залишать
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14.05.2020 22:18 Ответить
Я в Калгари. Любитель всего такого, и пистолеты и винтовки и дробовики имеются, и амуниция и снаряга. Мне это все по кайфу.
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15.05.2020 06:23 Ответить
Це чудово. Я в Саскатуні зараз. Я теж власник зброї але бачу погане майбутнє для нас усіх. Остання заборона на 1500 типів зброї якщо не буде перемоги в судах (CCFR подає до суду), то рано чи пізно заборонять майже все як в Австралії та Новій Зеландії. Погоджуюсь що журналісти перебільшують трохи, як про цей схрон наприклад, але без дозволу на зброю і в Канаді мати набої не можна
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16.05.2020 02:10 Ответить
Сами прячут, сами находят. Патроны как семечки, к их считает, а стволов -то нет...Да и вообще , будь это чей-то схрон, привязали монку к мешку и привет
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14.05.2020 17:20 Ответить
Блін! І я хочу такий лантух! В смислі, з таким содєржимим..
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14.05.2020 19:58 Ответить
 
 