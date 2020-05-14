В 20 км от линии разграничения на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Вчера военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Краматорского пограничного отряда, выполняя задание, обнаружили тайник с патронами
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"В одном из заброшенных частных домов в населенном пункте Катериновка Константиновского района, который расположен в 20 километрах от линии разграничения, пограничники обнаружили тайник с боевыми патронами калибра 5,45 мм и 7,62 мм. Всего в тайнике находилось 1280 шт. патронов", - сказано в сообщении.
По данному факту в Нацполицию направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Обнаруженные боеприпасы изъяты сотрудниками Национальной полиции. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к данному правонарушению.
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