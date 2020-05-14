Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и с соблюдением правил безопасности. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и соблюдая все правила безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.
"Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабления ограничений. Но я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, - продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарных норм. Давайте не обвалим сейчас ситуацию, потому что вирус не отступил", - подчеркнул Кличко.
Он отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу. И транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к правительству с просьбой об открытии метро в Киеве.
"Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте прежде всего о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толпы, и люди пользуются только по необходимости и соблюдают правила. Даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких - вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Потому что Кличко каждому маску не наденет! - обратился к киевлянам мэр столицы. - Мы должны преодолеть этот вызов. И сможем это сделать только совместными усилиями. Когда каждый будет понимать свою ответственность. Понимать, что угроза - реальная, а не миф ", - отметил Кличко.
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А по поводу красных тряпок не перегибайте. Места в автобусе пенсионерам у нас все еще уступают, чего Вы не увидите нигде в Европе.
Згідно з проведеним аналізом, функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 в Україні набула свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме 22 квітня 2020 року, в м. Києві 16 квітня. Після досягнення цього максимуму, в наслідок застосування карантинних заходів, відбувся «злам» попередньої тенденції і розпочалося зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання, як це і передбачалося у http://wdc.org.ua/uk/node/190016 першому дослідженні київських політехніків .
Зараз у столиці спостерігається тенденція на спад кількості нових хворих за день. Тренд на зростання відзначають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській та Львівській областях. У Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та Тернопільській областях спостерігається тренд на спадання кількості нових інфікованих. У Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях ситуація стабільна. Менше 200 хворих зафіксовано у Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській областях - в цих регіонах даних для аналізу замало.
Вчені також надали результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на http://wdc.org.ua/uk/node/190018 11.05.20 - 15.05.20 . Було зазначено, що на десятиденному відрізку часу (06.05.20-15.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем «плато» - (400-550) нових інфікованих на день. Такий характер розвитку процесу може продовжитися до http://wdc.org.ua/uk/covid19-ua третьої декади травня 2020 року , протягом якої ймовірно може настати пік пандемії. Після чого, пандемія ймовірно може піти на спад (кількість щоденно інфікованих буде стійко нижчою кількості щоденно видужалих людей).
Для міста Києва, протягом десятиденного відрізку часу (06.05.20-15.05.20) процес розвитку пандемії поки що має більш нестаціонарний характер з ймовірною порівняно високою волатильністю цього процесу на наступному тижні.
Утром сел на Академгородке и вечером вышел на Боиспольской.
Ляпота!
Город посмотрел, отдохнул.
Это не те люди, которые будут вести себя адекватно.
Не выдержала, простите:
"…Это надо прекратить, - внушал Модест Матвеевич. - Это лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. Лифт есть мощное средство передвижения, это первое. А также средство транспорта. Лифт должен быть как самосвал: приехал, вывалил и обратно. Это во-первых. Администрации давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе отдельные академики, лифтом эксплуатировать не умеют. С этим мы боремся, это мы прекращаем. Экзамен на право вождения лифта, невзирая на прошлые заслуги… учреждение звания отличного лифтовода… и так далее. Это во-вторых. Но монтеры со своей стороны должны обеспечить бесперебойность. Нечего, понимаете, ссылаться на объективные обстоятельства. У нас лозунг: лифт для всех. Не взирая на лица. Лифт должен выдерживать прямое попадание в кабину самого необученного академика…" ("Сказка о тройке")
Даже тупой Азиров ездил по городу и пиарился, когда их открывал!
И убери остановки у каждого фонарного столба, которых ты наставил!
Одна остановка на 500 метров - более, чем достаточно!
На замок тебя запру.
Но метро сказал тогда,-
Ни за что, и никогда...