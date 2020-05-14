Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и с соблюдением правил безопасности. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и соблюдая все правила безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

"Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабления ограничений. Но я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, - продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели тоже должны подумать о безопасности своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарных норм. Давайте не обвалим сейчас ситуацию, потому что вирус не отступил", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу. И транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к правительству с просьбой об открытии метро в Киеве.

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"Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте прежде всего о своей безопасности! Да, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толпы, и люди пользуются только по необходимости и соблюдают правила. Даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких - вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Потому что Кличко каждому маску не наденет! - обратился к киевлянам мэр столицы. - Мы должны преодолеть этот вызов. И сможем это сделать только совместными усилиями. Когда каждый будет понимать свою ответственность. Понимать, что угроза - реальная, а не миф ", - отметил Кличко.