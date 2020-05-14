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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Коронавирусом в Киеве уже заболели 259 медиков, 29 из них находятся в больницах, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заболели 259 медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, большинство врачей были инфицированы на работе, иногда даже не зная, что имеют дело в больными коронавирусом.

"В столице уже 259 больных медиков, 29 из них находятся сегодня в стационарах наших больниц. Это те люди, которые каждый день спасают здоровье и жизни киевлян. Мы должны их беречь", - заявил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

Также он добавил, что меньшее количество медиков заразились коронавирусом в быту и во время общения вне работы.

Кличко также обнародовал "видеоселфи" одного из врачей Алексей Арефьев, который уже переболел коронавирусом.

Как сообщалось, в Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Также за 13 мая в столице зафиксировали два летальных случая.

карантин (16729) Кличко Виталий (4661) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А почему в Беларусии нет такого количества якобы заболевших? Хотя у них нет никакого карантина, не перекрывался городской транспорт, не закрывались рынки, магазины и т.д. А в Украине, ну просто пипец какой. И городской транспорт парализовали, и ранки закрыли, и парки и людей под домашний арест посадили, а чиновники опять за свое - число заболевших растет, паника, истерия, страх и т.д.
Что то тут не то.
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14.05.2020 13:10 Ответить
+2
так проще управлять стадом, есть законные рычаги разгонять и наказывать
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14.05.2020 13:27 Ответить
+1
В погоне за 300% доплаты подозреваю, что "заболеваемость" среди врачей будет приближаться к 100%.
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14.05.2020 13:05 Ответить
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В погоне за 300% доплаты подозреваю, что "заболеваемость" среди врачей будет приближаться к 100%.
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14.05.2020 13:05 Ответить
кому коронавирус, а кому и мать родная
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14.05.2020 13:11 Ответить
Можливо й правильно. Медведчуків без масок, які толпами стояли на 9 травня, поліція в упор не бачила і не штрафувала.

На Буковині суд виправдав жінку, яку оштрафували за відсутність маски.

Жительку Буковини оштрафували за те, що вона перебувала біля церкви без маски.
А суд вирішив виправдати її, бо не помітив у таких діях адміністративного правопорушення.

https://24tv.ua/bukovini-sud-vipravdav-zhinku-yaku-oshtrafuvali-za-vidsutnist_n1343335
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14.05.2020 13:06 Ответить
А это происходит только по одной причине - безразличия, бездействия и ментальной хатоскрайности украинцев.
Во Франции или даже Польше такая власть не удержалась бы и одного дня
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14.05.2020 13:14 Ответить
почему же, у них тоже ограничения и серьёзнее, и нормально, держится власть, штрафы платят
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14.05.2020 13:30 Ответить
Штрафы платят только рядовые граждане?
Что там было бы с депутатом парламента, если бы вопреки карантину, работал его ресторан?
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14.05.2020 14:00 Ответить
Виталий. Не отступайте. Метро не раньше 2021 года. Нужно победить вирус.
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14.05.2020 13:08 Ответить
А почему в Беларусии нет такого количества якобы заболевших? Хотя у них нет никакого карантина, не перекрывался городской транспорт, не закрывались рынки, магазины и т.д. А в Украине, ну просто пипец какой. И городской транспорт парализовали, и ранки закрыли, и парки и людей под домашний арест посадили, а чиновники опять за свое - число заболевших растет, паника, истерия, страх и т.д.
Что то тут не то.
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14.05.2020 13:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uVdkN4d-WpQ Что то здесь не так.
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14.05.2020 13:22 Ответить
так проще управлять стадом, есть законные рычаги разгонять и наказывать
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14.05.2020 13:27 Ответить
что за маразм, 29 из 259 в больнице на стационаре, а остальные получается сидят дома, а их родные сами заболевают и разносят заразу вокруг себя по городу?
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14.05.2020 13:26 Ответить
Тест на барановирус если секта коронобесия это схавает. Значит щемить можно дальше. Анология 259 зачумленых врачей распустили по домам.Вывод была бы эпидемия никого бы не выпустили а поселии в чумной барак.
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14.05.2020 14:21 Ответить
Так чому медики досі не забезпечені захисним одягом?
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14.05.2020 18:24 Ответить
 
 