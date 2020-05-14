Коронавирусом в Киеве уже заболели 259 медиков, 29 из них находятся в больницах, - Кличко. ВИДЕО

В Киеве с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заболели 259 медицинских работников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, большинство врачей были инфицированы на работе, иногда даже не зная, что имеют дело в больными коронавирусом.

"В столице уже 259 больных медиков, 29 из них находятся сегодня в стационарах наших больниц. Это те люди, которые каждый день спасают здоровье и жизни киевлян. Мы должны их беречь", - заявил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

Также он добавил, что меньшее количество медиков заразились коронавирусом в быту и во время общения вне работы.

Кличко также обнародовал "видеоселфи" одного из врачей Алексей Арефьев, который уже переболел коронавирусом.

Как сообщалось, в Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Также за 13 мая в столице зафиксировали два летальных случая.