Коронавирусом в Киеве уже заболели 259 медиков, 29 из них находятся в больницах, - Кличко. ВИДЕО
В Киеве с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заболели 259 медицинских работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, большинство врачей были инфицированы на работе, иногда даже не зная, что имеют дело в больными коронавирусом.
"В столице уже 259 больных медиков, 29 из них находятся сегодня в стационарах наших больниц. Это те люди, которые каждый день спасают здоровье и жизни киевлян. Мы должны их беречь", - заявил Кличко.
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Также он добавил, что меньшее количество медиков заразились коронавирусом в быту и во время общения вне работы.
Кличко также обнародовал "видеоселфи" одного из врачей Алексей Арефьев, который уже переболел коронавирусом.
Как сообщалось, в Киеве зафиксировали 2012 случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 52 человек. Также за 13 мая в столице зафиксировали два летальных случая.
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На Буковині суд виправдав жінку, яку оштрафували за відсутність маски.
Жительку Буковини оштрафували за те, що вона перебувала біля церкви без маски.
А суд вирішив виправдати її, бо не помітив у таких діях адміністративного правопорушення.
https://24tv.ua/bukovini-sud-vipravdav-zhinku-yaku-oshtrafuvali-za-vidsutnist_n1343335
Во Франции или даже Польше такая власть не удержалась бы и одного дня
Что там было бы с депутатом парламента, если бы вопреки карантину, работал его ресторан?
Что то тут не то.