Враг 5 раз открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска 5 раз обстреливали позиции воинов Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении утром 15 мин калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск у Хутора Вольного. Также на этом участке фронта противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Зайцево также в утренние часы враг применил гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Прицельным огнем из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра наши воины ответили оккупантам.

На Донецком направлении противник активизировался также утром.

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Так, защитников Авдеевки со стороны Спартака, а затем Яковлевки враг обстреливал из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных в районе Верхнеторецком оккупанты выпустили 4 мины калибра 82 мм и вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Эффективность таких действий оказалась высокой, к обеду противник огонь больше не открывал. Потери врага уточняются. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и готовы жестко пресекать попытки противника ее дестабилизировать.

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