РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13349 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
924 7

Враг 5 раз открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска 5 раз обстреливали позиции воинов Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении утром 15 мин калибра 82 мм разорвались на позициях наших войск у Хутора Вольного. Также на этом участке фронта противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Зайцево также в утренние часы враг применил гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Прицельным огнем из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра наши воины ответили оккупантам.

На Донецком направлении противник активизировался также утром.

Читайте: Наемники РФ выпустили 20 мин из 120-мм минометов по защитникам Крымского. С начала суток - 5 вражеских обстрелов, ранен боец, - Минобороны

Так, защитников Авдеевки со стороны Спартака, а затем Яковлевки враг обстреливал из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных в районе Верхнеторецком оккупанты выпустили 4 мины калибра 82 мм и вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

Наши военнослужащие применили дежурные огневые средства, не допустив потерь в своих рядах. Эффективность таких действий оказалась высокой, к обеду противник огонь больше не открывал. Потери врага уточняются. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и готовы жестко пресекать попытки противника ее дестабилизировать.

Читайте также: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 9 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Автор: 

Минобороны (9460) обстрел (28290) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему военнослужащие не могут забить на приказы зебила перестать стрелять, как население забило на карантин?
показать весь комментарий
14.05.2020 13:08 Ответить
Надо чтобы колорады отвели войска от линии разграничения.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:09 Ответить
за порєбрік, бо це і є лінія розмежування.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:24 Ответить
А новині на ЦН від 07:15 повідомлено, що є один загиблий...
показать весь комментарий
14.05.2020 13:11 Ответить
Враг 5 раз открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 258
показать весь комментарий
14.05.2020 13:12 Ответить
Ага, потерь нет только каждый день погибшие и раненные. А у нас власти продолжают утверждать что в Украине устойчивое перемирие, войны нет а в стране какая то ситуация на юго-востоке
показать весь комментарий
14.05.2020 13:25 Ответить
 
 