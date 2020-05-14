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Патриоты Ичкерии опубликовали сборник лучших подрывов на минах бронетехники российских оккупантов. ВИДЕО

Патриоты Ичкерии опубликовали сборник лучших подрывов на минах бронетехники российских оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке около 30 успешных атак на технику российских оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я сын Ичкерии. Русским никогда не сдавался", - депутат-единоросс Ханбиев признался в нелюбви к России. ВИДЕО

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россия (96481) Чечня (638) чеченцы (212)


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Топ комментарии
+90
Слава Ичкерии! Героям Слава!
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14.05.2020 14:55 Ответить
+76
Аллаху Акбар!
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14.05.2020 14:50 Ответить
+76
Вата утилизирована😂
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14.05.2020 14:51 Ответить
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на это можно смотреть бесконечно Что мешает Украинцам делать тоже самое?
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14.05.2020 19:54 Ответить
Минский сговор Парашенки - низзйяя!
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15.05.2020 08:20 Ответить
а де там таке написано, а може шмаркля сказало "треба просто перестати стріляти"?
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15.05.2020 14:00 Ответить
Красотища! Воистину акбар! Русня это заслужила!
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14.05.2020 20:31 Ответить
Смерть рашистским оккупантам!
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14.05.2020 20:32 Ответить
Яка різниця хто русню мочить.
Аби дохли ці падли, менше до нас лізтимуть.
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14.05.2020 20:53 Ответить
Аллах велик. Победа близка.
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14.05.2020 22:02 Ответить
Смерть руССкім окупантам.
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14.05.2020 22:27 Ответить
Кацапы со всей своей дутой мощью реально 6 лет ничего не могли сделать с Ичкерией, пока не нашли Кадырова и не провели чеченизацию.
Но и это, так называемое "освобождение Чечни" существует до тех пор пока у москвы есть деньги
Когда денег не будет этот регион первым пошлет на путина россию
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14.05.2020 22:40 Ответить
К сожалению, не так. Силы были слишком неравны, а внешней поддержки Ичкерии не было почти никакой.
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15.05.2020 08:24 Ответить
Просто в распоряжении Ичкерии не было ни тяжёлой артиллерии,ни авиации....
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15.05.2020 10:30 Ответить
чечены не хотели их убивать, просто напугаль чуток
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14.05.2020 23:10 Ответить
Конечно смотреть не просто. Но тот народ воевать любит---но только за своё. Даже красиво---ведь война как таковая мужское дело.
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15.05.2020 01:48 Ответить
"за свайо", а в Україні, що ті мавпи чорножопі робили, тут їхнього немає нічого.
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15.05.2020 14:02 Ответить
Аллаху Акбар!!
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15.05.2020 06:48 Ответить
Патриоты Ичкерии уничтожали врага еще когда нынешние петьриоты в Украине шлёпали губами и мышебратствовали.
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15.05.2020 07:53 Ответить
А зараз це - загони Путіна.
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15.05.2020 08:07 Ответить
Ось оце - правильна кацапня! Слава воїнам Ічкерії!
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15.05.2020 08:15 Ответить
Воистину Акбар!
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15.05.2020 08:17 Ответить
Допоможи тоді чеченцям хоча б в 1/20 того що ввХ нагнав на Донбас, кацапія б сконала за півроку. Але ватне керівництво замість допомоги Ічкерії судило УНСО, тепер кацапи убивають українців.
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15.05.2020 10:14 Ответить
это можно смотреть всю жизнь... Спасибо мужики! Слава Ичкерии! Героям Слава!
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15.05.2020 10:17 Ответить
Красота! На 30-35 с. (і ще десь наприкінці) звуку, не забудьте, крім Аллаху Акбар, сказати Слава Україні і Героям Слава!
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15.05.2020 11:28 Ответить
Украина может признать независимость Чечни! И не только Чечни, а нужно и Дагестан признать и Татарстан и т.д. Украина должна быть первая, кто будет признавать независимости народов этих гордых! Они заслуживают свои независимые страны!
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15.05.2020 11:44 Ответить
ну не при шмарклі, воно всциться всреться. та й для початку вони повинні проголосити ту незалежність.
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15.05.2020 14:03 Ответить
Респект - Чеченцам! этих русских собак только крошить и можно! бесы лезут не на свою землю со своим уставом. Как смотрел на днях видео с Шамилем Басаевым и он там говорит, что русские на убой посылают своих и трупы валяются на улицах в таких количествах, что их нет сил забрать всех. И бездарное руководство России посылает их на бессмысленную смерть! И говорит, мы воюем за свою свободу и наш девиз - это свобода или смерть! И говорит, с миром русские придут, мы их миром встретим, а с войной придут, получат войну! Красиво сказал!
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15.05.2020 12:02 Ответить
Московити постійно нападали на маленьких і слабеньких по мощі армії. Джохар Дудаєв колись сказав, що московія обламає зуби, а потім і зникне, як імперія після того, як залізе в Україну. Так воно і буде. Смерть ворогам - московитам. Героям Слава!
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15.05.2020 17:33 Ответить
Чеченские бандеровцы. Жаль Степан Андреевич не дожил до такого кино.
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15.05.2020 14:11 Ответить
це просто круто!
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15.05.2020 14:37 Ответить
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