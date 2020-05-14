Патриоты Ичкерии опубликовали сборник лучших подрывов на минах бронетехники российских оккупантов. ВИДЕО
Патриоты Ичкерии опубликовали сборник лучших подрывов на минах бронетехники российских оккупантов
Как сообщает Цензор.НЕТ, в подборке около 30 успешных атак на технику российских оккупантов.
Топ комментарии
+90 Van Val
показать весь комментарий14.05.2020 14:55 Ответить Ссылка
+76 Solomon #418722
показать весь комментарий14.05.2020 14:50 Ответить Ссылка
+76 Otec Pigidiy
показать весь комментарий14.05.2020 14:51 Ответить Ссылка
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Аби дохли ці падли, менше до нас лізтимуть.
Но и это, так называемое "освобождение Чечни" существует до тех пор пока у москвы есть деньги
Когда денег не будет этот регион первым пошлет на путина россию