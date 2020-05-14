"10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира", - две группы рэкетиров вымогали деньги с водителей перед ПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО
На Закарпатье перед пунктом пропуска "Тиса" бандиты требуют деньги от перевозчиков, что из других регионов Украины на микроавтобусах приезжают сюда на заработки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала СТБ.
За каждого пассажира рэкетиры требовали по двести гривен. Водителям угрожали оружием, а одну машину вымогатели даже обстреляли из травматического пистолета. Обошлось без жертв и ранений. Злоумышленников было двое. Полиция задержала одного, а второй сейчас в розыске. Теперь возле пропускного пункта круглосуточно дежурят патрульные.
Перевозчики говорят, что на пункте пропуска действовали две группы вымогателей: одна из Черновцов, вторая - из Киева.
Топ комментарии
+31 SS #458062
показать весь комментарий14.05.2020 16:36 Ответить Ссылка
+29 Oleg D #417702
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+12 Бессоница
показать весь комментарий14.05.2020 16:43 Ответить Ссылка
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Злоумышленников было двое.
яснопонятно
На футбольный мяч, наверное, просили.
Соответственно повылазили все кто во что горазд.
Не восстановим власть - будем жить "по понятиям".
тоись получается че силовики сами пропагандируют воровскую ( АУЕ ) рекламу ,
было 15 , взяли двоих ( если черные то отпустят ) , а если гопников вор слово скажет , то и под козырек возьмут
Нужны срочные жесткие меры, мобилизация полиции и нацгвардии.