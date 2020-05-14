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"10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира", - две группы рэкетиров вымогали деньги с водителей перед ПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

На Закарпатье перед пунктом пропуска "Тиса" бандиты требуют деньги от перевозчиков, что из других регионов Украины на микроавтобусах приезжают сюда на заработки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете телеканала СТБ.

За каждого пассажира рэкетиры требовали по двести гривен. Водителям угрожали оружием, а одну машину вымогатели даже обстреляли из травматического пистолета. Обошлось без жертв и ранений. Злоумышленников было двое. Полиция задержала одного, а второй сейчас в розыске. Теперь возле пропускного пункта круглосуточно дежурят патрульные.

Перевозчики говорят, что на пункте пропуска действовали две группы вымогателей: одна из Черновцов, вторая - из Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция задержала преступную группу, которая выбивала из предпринимателей несуществующие долги в Хмельницком. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16610) рэкет (143) пункт пропуска (676) Закарпатская область (2619)


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Топ комментарии
+31
10-15 спортивных парней

Злоумышленников было двое.

яснопонятно
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14.05.2020 16:36 Ответить
+29
Такого вже років 17 як не було. Покінчено з епохою бідності. Настала епоха суцільного бандитизму
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14.05.2020 16:38 Ответить
+12
При клоуне вернулся рэкет от верхов до низов
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14.05.2020 16:43 Ответить
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14.05.2020 16:29 Ответить
этот не был там замечен?
"10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира", - две группы рэкетиров вымогали деньги с водителей перед ПП "Тиса" на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9825
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14.05.2020 16:32 Ответить
то мусора молодость вспомнили
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14.05.2020 16:56 Ответить
це задача мвс
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14.05.2020 16:35 Ответить
10-15 спортивных парней

Злоумышленников было двое.

яснопонятно
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14.05.2020 16:36 Ответить
так карантин же... остальные на 1,5 - 2 метра ото всех (в масках и перчатках))))))
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14.05.2020 16:43 Ответить
Остальные 8-13 спортивных парней не злоумышленники, они с благими намерениями: кушать хоцца.
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14.05.2020 21:38 Ответить
А копам не когда видать заниматся службой!мусора питухи
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14.05.2020 16:37 Ответить
скорее всего это и были мусорилы .в свободное от дежуства время занимались реформаторством остарбайтеров.
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14.05.2020 16:40 Ответить
Такого вже років 17 як не було. Покінчено з епохою бідності. Настала епоха суцільного бандитизму
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14.05.2020 16:38 Ответить
Такое сплош и рядом,и не заканчивалось никогда,это касается всех стран
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14.05.2020 16:43 Ответить
Гопатуру в такому амплуа на транспорті я останній раз бачив в 2003 на краківському автовокзалі - нашіх родімих. Обікрасти по тихому це да - всюди і завжди. А те що тут - це тягне на грабіж і я такого "сплош і рядом" на транспорті не бачив.
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14.05.2020 16:47 Ответить
Проскакивают новости по тв,особенно в таких передачах как надзвичайни новини по АйСиТиВи или по НТН
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14.05.2020 16:51 Ответить
Да, новость с виду мелкая, но ОЧЕНЬ настораживающая... Средь бела дня, рядом с кучей людей в форме - таможенники, пограничники, полиция, "внештатники" - и ТАКОЕ! Либо "младшие сыновья феодалов" вышли на большую дорогу (поэтому их и, типа, не заметили "люди в форме") - работать не могут и не хотят, либо "люди в форме" настолько разложились и опустились, что их уже ни во что не ставит местная гопота! Очень тревожная тенденция!
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14.05.2020 17:21 Ответить
Извините---но смешно чуть! Да все всё там знают на месте и давно---кто, чьи, крыша, тариф и прочая мулька. Это по всей стране с разными вариантами с 1991г. А было и раньше. Чуть иначе. Но схема и крыша та же.
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14.05.2020 23:31 Ответить
При клоуне вернулся рэкет от верхов до низов
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14.05.2020 16:43 Ответить
"10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира"

На футбольный мяч, наверное, просили.
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14.05.2020 16:43 Ответить
Если 15, то регби
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14.05.2020 16:50 Ответить
рейхворма поліції вдалася, якщо біля пунктів пропуску роблять що заманеться і поліція не помічає та не реагує, то можливо це була поліція ?
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14.05.2020 16:43 Ответить
Такого бандитизма с 90-х не припоминаю. Обычно все бандиты переместились работать в милицию и налоговую. Платишь установленную таксу кому надо - и работай. Но чтобы бандиты окружали автобусы это что-то новое.
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14.05.2020 16:43 Ответить
Плохая у тебя память
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14.05.2020 16:54 Ответить
Наприкінці 80-х... початку 90-х доводилося їздити в Шереметьєво-2, зустрічати київських євреїв (і не лише євреїв), які везли зі Штатів апаратуру на продаж. Дещо можна було продати прямо в мацкві, дещо реалізувати в Україні через так звані "НТТМ". Наслухавшись страшилок про мацкофський рекет, я під час першого візиту взяв муляж ПМ у штатній кобурі плюс радіостанцію - цивільний клон ментівського "Тюльпана", яка періодично шипіла і куточок виглядав з-під піджака. Але швидко переконався що це лише страшилки. І водій був "свій", точніше акредитований болгарський журналіст.
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14.05.2020 17:20 Ответить
При Порошенко рэкет себя так нагло не вёл.
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14.05.2020 16:48 Ответить
hello 90-ті, гроші в людей явно почали закінчуватись...
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14.05.2020 16:49 Ответить
За период с 2014-2019 было растреляно и ограблено более двадцати фур и автобусов, это о которых я знаю 100%.
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14.05.2020 16:56 Ответить
))))))ты вообще кто? Знает он...
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14.05.2020 17:07 Ответить
а хоч одна група правоохрєнітєлєй там найдеця? Чи то вони і є?
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14.05.2020 16:54 Ответить
Власти нет. Государство практически развалилось.
Соответственно повылазили все кто во что горазд.
Не восстановим власть - будем жить "по понятиям".
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14.05.2020 17:03 Ответить
Ох епта, 90е по сравнению с эпохой зеленского покажутся детским садом
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14.05.2020 17:08 Ответить
Зімбабве ...В яку Європу хлопаки ???
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14.05.2020 17:21 Ответить
Пластинка заїла?
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14.05.2020 18:36 Ответить
Я млять тут живу і не треба мені розказувати в кого тут пластинка заїла. ПОРОХО БОТік
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14.05.2020 19:18 Ответить
Нужно отлавливать и вешать на деревьях вдоль дороги, как в старину.
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14.05.2020 17:46 Ответить
старые добрые времена возвращаются...
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14.05.2020 17:55 Ответить
куда полицаи смотрели , еси не знали - нах нам такие нужны ( понятно че знали ) ,
тоись получается че силовики сами пропагандируют воровскую ( АУЕ ) рекламу ,
было 15 , взяли двоих ( если черные то отпустят ) , а если гопников вор слово скажет , то и под козырек возьмут
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14.05.2020 19:15 Ответить
Мусор або з гілкой на трассі або в спортивному костюмі на ПП. Бідні хлопчмкм .
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14.05.2020 19:29 Ответить
бандитизм 90 - начала нулевых возвращается, с новым - молодым лицом. Это все результат политики властей за предыдущие 15 лет.
Нужны срочные жесткие меры, мобилизация полиции и нацгвардии.
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14.05.2020 20:01 Ответить
Нужно легализовать гранаты и автоматическое оружие, калибром до 7.62.
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14.05.2020 20:59 Ответить
Сурово про одно и тоже---и не надоест мне. Пока не будет принят закон о коротком огнестреле так всё и будет, только всё хуже и хуже. А так зазвали в салон, спросили *скока-скока*---а дальше---ну вы поняли.
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14.05.2020 23:20 Ответить
 
 