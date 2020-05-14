Иллюзия власти. Почему Зеленский проиграет местные выборы и обломится с Донбассом. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассуждает о том, что и кого на самом деле контролирует Владимир Зеленский.

Вчерашний комик показал, что может управлять государством, вот только выживет ли после этого само государство? Так, представителей Украины уже нет на переговорах по Донбассу. А парламентская монокоалиция существует только на бумаге.

Как получилось, что имея, казалось бы, всю полноту власти, Владимир Зеленский потерял монополию на самостоятельную политику? Какие куски бюджетного пирога власть отдает ситуативным союзникам в обмен на поддержку? И как из правительства олигархического единства выжигают последних реформаторов первого года Владимира Зеленского?

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