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Иллюзия власти. Почему Зеленский проиграет местные выборы и обломится с Донбассом. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева рассуждает о том, что и кого на самом деле контролирует Владимир Зеленский.

Вчерашний комик показал, что может управлять государством, вот только выживет ли после этого само государство? Так, представителей Украины уже нет на переговорах по Донбассу. А парламентская монокоалиция существует только на бумаге.

Как получилось, что имея, казалось бы, всю полноту власти, Владимир Зеленский потерял монополию на самостоятельную политику? Какие куски бюджетного пирога власть отдает ситуативным союзникам в обмен на поддержку? И как из правительства олигархического единства выжигают последних реформаторов первого года Владимира Зеленского?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) местные выборы (2752) Донбасс (26958) Данилюк-Ярмолаева Марина (356)


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Топ комментарии
+64
Иллюзия власти. Почему Зеленский проиграет местные выборы и обломится с Донбассом - Цензор.НЕТ 3792
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14.05.2020 16:58 Ответить
+53
Два дебила -- это сила.
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14.05.2020 16:59 Ответить
+44
Иллюзия власти. Почему Зеленский проиграет местные выборы и обломится с Донбассом - Цензор.НЕТ 829
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14.05.2020 17:02 Ответить
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Страница 3 из 3
а Я ОТВЕЧАЛ ЭТОМУ рЕЙТИНГУ. Про Зеленского вопросов не было, больше касались предстящих выборов в Киеве...
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14.05.2020 19:57 Ответить
А є десь їхні результати?
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14.05.2020 20:03 Ответить
Мне не попадались.
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15.05.2020 12:08 Ответить
Навіщо марнувати час? Хто замовляє музику, для того вони і грають.
Мені ще у 2004-му на Майдані сисадмін центру розумкова розповів як це робиться.
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14.05.2020 20:12 Ответить
может и правда. но главного иллюзиониста брехуна пэтьку народ послал далеко
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14.05.2020 19:59 Ответить
И навсегда. И не только его, а весь политический секонд хенд.
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14.05.2020 20:03 Ответить
а 55 000 троляк карлика , сеющих брехню 24/7 круглосуточно в течение пяти лет никак не повлияло на результаты голосования в Украине ?
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14.05.2020 21:06 Ответить
хорошо бы еще и надолго.
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14.05.2020 21:36 Ответить
Вибір може бути один, Ж2у на нари, вони обікрали Україну.
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14.05.2020 20:48 Ответить
Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом - Цензор.НЕТ 898
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14.05.2020 21:52 Ответить
бичкам кинули в загороду тюк сіна. ))))
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14.05.2020 22:30 Ответить
То что Зеленский проиграет местные выборы вполне очевидно. Он не смог собрать достойных людей в Раду посему рассчитывать на то, что что-то лучшее соберут для местных выборах вобщем то не приходится.
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15.05.2020 00:37 Ответить
Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом - Цензор.НЕТ 7699
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15.05.2020 01:15 Ответить
Слева ворюга, справа клоун. И шо?
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16.05.2020 14:32 Ответить
гринпоц опять будет по подворотням дебилов собирать по приколу на местные выборы под брендом слуг сброда? то что гринпоцы пролетят на местных 100% , это и к гадалке не ходи.
просто надо быть полным дебилом что бы измараться зеленом говне )))))
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15.05.2020 16:24 Ответить
Не скажи - ГРЕЧКУ БУДУТЬ СИПАТИ ТОНАМИ
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15.05.2020 22:32 Ответить
Ілюзія влади. Чому Зеленський програє місцеві вибори й обломиться з Донбасом - Цензор.НЕТ 1442
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15.05.2020 22:34 Ответить
Хохлы полные лохи, избрать себе такую власть.
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17.05.2020 00:13 Ответить
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