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Гражданин Амирханян четырежды врывался в здание "Укравтодора" с целью препятствования работы организации, - заявление госагентства. ВИДЕО

14 мая 2020 гражданин Амирханян, вместе с двумя вооруженными сторонниками, незаконно проник в здание "Укравтодора". После 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и выломав двери пожарного выхода проникли в здание. Из-за его неправомерных действий были вызваны представители Государственной службы охраны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает "Укравтодор".

В сообщении "Укравтодора" отмечается: "Группировка Амирханяна ворвалась в несколько кабинетов здания, расспрашивая у работников "Укравтодора" в агрессивной и откровенно угрожающей форме о том, где сейчас находится Председатель агентства. Как сообщалось в официальных ресурсах "Укравтодора", сегодня Александр Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ривненской областях.

Амирханян покинул здание благодаря помощи правоохранителей. Через час, когда ГСО покинула здание "Укравтодора", Амирханян снова пытался ворваться в здание. Это повторялось 4 раза. Сегодня ГСО получила много вызовов с Физкультуры, 9".

В "Укравтодоре продолжили: "Это не первый раз, когда Араик Амирханян пытается, кроме медиа-давления, применять физические угрозы. Против него уже были открыты уголовные и административные производства. С оружием Амирханян посещал и предыдущего председателя "Укравтодора" Славомира Новака, и его предшественников. Все собранные сегодня видео и аудио материалы будут переданы в правоохранительные органы".

"Напомним, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг). Так, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араик" в АМКУ заблокировано 11 на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Подобные действия имеют прямое негативное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства", - резюмировали в госагентстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем на оптимистический сценарий финансирования строительства дорог, - министр инфраструктуры Криклий

Автор: 

Укравтодор (663) хулиганство (357) Кубраков Александр (223)


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Топ комментарии
+23
Да,уж. Вот сюжет для блокбастера! Чувака переплывшего пролив на Гидропарке крутят 9 полициантов! Чуваков с оружием!!! 4 раза за день врывающихся в госучреждение,те же полициянты мягко журят и заискивающе улыбаются!
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14.05.2020 20:33 Ответить
+19
Ещё один коренной и потомственный запорожский козак. Арахмания, Саакашвили, Аваков, Рабинович, и Арахманян.
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14.05.2020 20:32 Ответить
+16
Его муж.
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14.05.2020 20:34 Ответить
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Ещё один коренной и потомственный запорожский козак. Арахмания, Саакашвили, Аваков, Рабинович, и Арахманян.
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14.05.2020 20:32 Ответить
Запорожських козаків катька1 розпорошила по всій Україні та Кубані. А в теперішньому Запоріжжі живуть на 80 відсотків потомки завезених кацапів.
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14.05.2020 20:36 Ответить
Dla Hucuła nie ma życia jak na połoninie!
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14.05.2020 20:44 Ответить
А чого на польській?
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14.05.2020 20:46 Ответить
Цікаво, а гуцули то українці?..бо почитати ото що вищенаписане то скрізь чужинці
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14.05.2020 20:55 Ответить
Гуцули колись жили в низов'ях Карпат. А коли на їх землі прийшли кочівники мадяри з Уралу та Поволжжя то вижили їх в гори. От вони там тепер і живуть і звуться гуцулами.
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14.05.2020 21:18 Ответить
я не про це питав
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14.05.2020 21:53 Ответить
Вони не чужинці, це наші українці.
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14.05.2020 22:24 Ответить
Амирханян - это что брат дупутата Арахамии?
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14.05.2020 20:33 Ответить
Его муж.
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14.05.2020 20:34 Ответить
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14.05.2020 20:53 Ответить
Николаевбудцентр
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14.05.2020 21:06 Ответить
Да,уж. Вот сюжет для блокбастера! Чувака переплывшего пролив на Гидропарке крутят 9 полициантов! Чуваков с оружием!!! 4 раза за день врывающихся в госучреждение,те же полициянты мягко журят и заискивающе улыбаются!
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14.05.2020 20:33 Ответить
А к...ли, козак, потомственный запорожский козак.
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14.05.2020 20:35 Ответить
Из за угла, и прямо на нож. И так 4 раза подряд.
И главное что "правоохранители" не арестовывали, а вежливо помогали покинуть здание.
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14.05.2020 20:34 Ответить
А что Авакян,спит,или переслюнявливает драхмы от взятки?
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14.05.2020 20:35 Ответить
драхми у греків в ааянів драми ...хоча шекелями теж візьмуть
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14.05.2020 21:03 Ответить
земляк же, ***...
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15.05.2020 00:19 Ответить
Надо у них спросить, чей Крым. Кто ответит правильно, тот и прав.
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14.05.2020 20:36 Ответить
Что за бред? Мордой в землю єтого хачика и на 15 лет тюрьмы трусы шить.
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14.05.2020 20:44 Ответить
Это он за вазелином прибегал, потому-что его уже сношают за то что "без тендеров".
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14.05.2020 20:45 Ответить
як соромно за країну...
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14.05.2020 20:48 Ответить
Просто так ломиться к вам не будет. Кинули на хорошие бабки чувака??
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14.05.2020 20:49 Ответить
вы заметили?!.. полиция Авакова на действия Амирханяна вообще не реагирует..
Это значит, с самого верха, дана команда "Незамечать!.. Делать вид, что ничего не было.."
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14.05.2020 20:58 Ответить
Нифигасе. 4 раза не впустили, лез через пожарный вход...
Там нет пропускной системы. Совдеповская вертушка и надо сказать деду к кому идешь.
Наверное, он только одну фамилию и знает.
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14.05.2020 20:59 Ответить
авакян ау!где твоя реакция?
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14.05.2020 20:59 Ответить
в "панамському" банку ...
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14.05.2020 21:04 Ответить
Находящийся под следствием фактический собственник компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер" Араик Амирханян вместе со своей охраной ворвался в здание Службы автомобильных дорог (САД) Одесской области. Об https://www.facebook.com/659660104133910/posts/2252447431521828/ этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Как отмечают в дорожном ведомстве, Амирханян сломал шлагбаум и заехал на территорию САДа на своем авто. После чего ворвался в само здание, заблокировав при этом работу госоргана.
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14.05.2020 21:08 Ответить
https://ukranews.com/news/677788-amirhanyan-sorval-kontrakt-i-vorvalsya-v-odesskij-sad-ukravtodor
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14.05.2020 21:09 Ответить
хіба воно безсмертне?
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14.05.2020 21:15 Ответить
Ты смотри, как арахамия замаскировался.
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14.05.2020 21:15 Ответить
бедный Арахамия! с ума сошел, фамилию сменил...
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14.05.2020 21:34 Ответить
Видимо Амирханяны опять что то порешали в судах и пришли капитализировать купленное судебное решение. Аhttps://antikor.com.ua/articles/334389-neujazvimyj._araik_amirhanjan_ne_boitsja_ni_boga_ni_cherta_ni_bakanova_ni_prezedenta раик это лишь один из младших представитель армянского клана... верхушка ..коррупционного айсберга. Его папа и дяди Грачик Рушанович , Хачик Рушанович и Вагинак Рушанович еще с 90х годов контролируют "деньги на дороги"..сначала в Николаевской и Одесской, потом в Полтавской и Киевской областях. Это их тема и все руководители облавтодоров всегда были их люди)) У каждого из них тоже куча сыновей..в т.ч. и один из них Араик. И СБУ им ничего не сделает, т.к. у них бизнес и в России и , видимо там и крыша ))) Да и Аваков же не чужой))
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14.05.2020 21:35 Ответить
Мутняк какой-то. 4 попытки, вооруженные сообщники. и только после проникновения вызвали полицию Да за подобные кренделя в обычном ЖЭКе, его менты после первой попытки приняли
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14.05.2020 21:52 Ответить
https://censor.net/user/211128 Это если бы слесарь пришел, за задержанной зарплатой, то приняли бы. А это уважаемый человек.
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14.05.2020 22:25 Ответить
Уважаемый кем? Просто оборзевший от безнаказанности бандит - в "розыске" с 2017 года
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14.05.2020 22:30 Ответить
Такими же, как и он, во власти.
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14.05.2020 22:41 Ответить
Это чмо, из за которого мы гробим свои машины, почему его отпустило СБУ?
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15.05.2020 08:25 Ответить
 
 