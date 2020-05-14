Гражданин Амирханян четырежды врывался в здание "Укравтодора" с целью препятствования работы организации, - заявление госагентства. ВИДЕО

14 мая 2020 гражданин Амирханян, вместе с двумя вооруженными сторонниками, незаконно проник в здание "Укравтодора". После 4 неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и выломав двери пожарного выхода проникли в здание. Из-за его неправомерных действий были вызваны представители Государственной службы охраны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает "Укравтодор".

В сообщении "Укравтодора" отмечается: "Группировка Амирханяна ворвалась в несколько кабинетов здания, расспрашивая у работников "Укравтодора" в агрессивной и откровенно угрожающей форме о том, где сейчас находится Председатель агентства. Как сообщалось в официальных ресурсах "Укравтодора", сегодня Александр Кубраков находился в командировке в Житомирской и Ривненской областях.

Амирханян покинул здание благодаря помощи правоохранителей. Через час, когда ГСО покинула здание "Укравтодора", Амирханян снова пытался ворваться в здание. Это повторялось 4 раза. Сегодня ГСО получила много вызовов с Физкультуры, 9".

В "Укравтодоре продолжили: "Это не первый раз, когда Араик Амирханян пытается, кроме медиа-давления, применять физические угрозы. Против него уже были открыты уголовные и административные производства. С оружием Амирханян посещал и предыдущего председателя "Укравтодора" Славомира Новака, и его предшественников. Все собранные сегодня видео и аудио материалы будут переданы в правоохранительные органы".

"Напомним, что Амирханян и приближенные к нему компании зарабатывают с помощью блокировки дорожных тендеров (тендерный троллинг). Так, по состоянию на 13 мая 2020 года, "группой Араик" в АМКУ заблокировано 11 на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Подобные действия имеют прямое негативное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства", - резюмировали в госагентстве.

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