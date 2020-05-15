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Самое главное достижение Зеленского за год - он не скурвился, - Саакашвили. ВИДЕО

Главным достижением за год Президента Зеленского является то, что он не скомпрометировал себя ни одним проявлением коррупции.

Об этом в эфире 1+1 заявил новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский за этот год, мне кажется, самое главное его достижение - что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "любых друзив", он не принимает участия в коррупции. А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы. Если бы я сомневался хоть немного, что есть наименьшее, что его компрометирует, то конечно же, ни я, ни многие из порядочных людей, которые хотят помогать, вообще и близко бы не подошли.

Второе его достижение за это время - то, что власть не управляет страхом. Она не руководит репрессивными методами, она не разговаривает со своим народом как-то сверху. Зеленский поставил себя на уровень с народом", - сказал Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаю от Саакашвили результат по дерегуляции бизнеса и реформе таможни в ближайшие месяцы, - Зеленский

Также новоназначенный руководитель Исполнительного комитета реформ пояснил, что согласился занять эту должность, поскольку убедился, что Зеленский хочет проводить реформы в Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (21108) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+129
Смешно. А еще он не лох
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15.05.2020 00:42 Ответить
+85
...У него не появилось "любых друзив"... Источник: https://censor.net.ua/v3195696
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А те, що всіх з 95 кварталу призначають на посади всі забули? Це ж треба як Саакашвілі навчився брехати! Чи Саакашвілі раніше теж брехав?
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15.05.2020 00:50 Ответить
+83
Дякую, бугагував вголос.
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15.05.2020 00:42 Ответить
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він як був зеленим лайном так ним і лишився
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17.05.2020 19:21 Ответить
Самое главное достижение Зеленского - он ничего не сделал.
А ведь мог и полоснуть!
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17.05.2020 19:34 Ответить
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