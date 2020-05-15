Самое главное достижение Зеленского за год - он не скурвился, - Саакашвили. ВИДЕО

Главным достижением за год Президента Зеленского является то, что он не скомпрометировал себя ни одним проявлением коррупции.

Об этом в эфире 1+1 заявил новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский за этот год, мне кажется, самое главное его достижение - что он не скурвился, что он не стал вором. У него не появилось "любых друзив", он не принимает участия в коррупции. А это дает мне надежду, потому что рыба гниет с головы. Если бы я сомневался хоть немного, что есть наименьшее, что его компрометирует, то конечно же, ни я, ни многие из порядочных людей, которые хотят помогать, вообще и близко бы не подошли.

Второе его достижение за это время - то, что власть не управляет страхом. Она не руководит репрессивными методами, она не разговаривает со своим народом как-то сверху. Зеленский поставил себя на уровень с народом", - сказал Саакашвили.

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Также новоназначенный руководитель Исполнительного комитета реформ пояснил, что согласился занять эту должность, поскольку убедился, что Зеленский хочет проводить реформы в Украины.