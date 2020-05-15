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В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 8 996, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки в Украине провели 8 996 исследований методом ПЦР на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки сделаны 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав о малом количестве тестов на COVID-19 по сравнению с другими странами: Возможно, они в статистику включают измерение температуры и быстрые тесты

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4907) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ну надож 1,2 млрд получать,а може еще дадут.Напишем,что всех протестировали по 3 раза.
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15.05.2020 10:13 Ответить
+1
Так он так и поступает
В одной соседней стране установили, что количество положительных тестов 8-9% от числа сделанных.
Если надо попугать народ, надо сделать больше тестов.
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15.05.2020 10:15 Ответить
+1
Сухі цифри ні про що, схоже кількість хворих від кількості тестів не залежить.
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15.05.2020 10:15 Ответить
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Если сравнивать этот рекорд со странами Африки, то да, это достижение!
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15.05.2020 10:06 Ответить
Або з Японією.
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15.05.2020 10:08 Ответить
Більше ніж в Швеції, Фінляндії, Сербії та інших африканських країн.
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15.05.2020 10:10 Ответить
тут еще кол-во граждан имеет значение....
сделать ПЦР-тестов на ЦОВИД-19 за сутки - 8 996 в Люксембурге и Китае
е то как бы разные барабаны.
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15.05.2020 10:15 Ответить
Як би так, але кількість виявлених хворих мала б бути однакова.
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15.05.2020 10:16 Ответить
тестировать надo всех.
пока мы не в курсе, шо ето за ерунда и как с ней бороться?
давайте хотя бы знать сколько у нас зараженных...
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15.05.2020 10:22 Ответить
Протягом 10 діб потрібно повністю протестувати Київ або Харків, або Одесу, або Дніпро, або Львів. Потрібно виходити на кількість 100+ тис. ПЛР тестів на добу!
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15.05.2020 19:38 Ответить
та нада...
еще бы знать как ето все сделать - цены б нам не было....
та и тесты, один показывает да есть, а второй нет нету,
но плоскостопие на одной ноге точна есть...
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15.05.2020 19:45 Ответить
Потрібно будувати нові лабораторії які спроможні робити сотні тисяч тестів за добу! Лабораторії мають розміщуватись в найбільш густонаселених регіонах України - Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів.
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15.05.2020 19:49 Ответить
не уверен...
если 4 люксембужца сидят в баре, пьют пиво и смотрят футбол,
а в ето время 367 китайцев дружно жрут летучих мышей плечем к плечу, обсасывая косточки?
то не нужно быть большим математиком...))))
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15.05.2020 19:57 Ответить
Если в обеих странах одинаковое число заболевших и контактировавших с ними, то практически эквипенисуально.
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15.05.2020 10:20 Ответить
попенесуально так попенесуально.
а от женщинам по чему?
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15.05.2020 10:33 Ответить
Адвагинально, насколько позволяют мои скромные познания. Только женщинам не по, а до.
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15.05.2020 12:24 Ответить
я уже боюсь ето слова...
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15.05.2020 10:35 Ответить
доганаяємо молдову.https://www.worldometers.info/coronavirus/ по кількості на мільйон населення

і ура !!\перегнали албанію і багамські острови!!
Слава Супрун за тещо не встигла закрити всі лабораторії!!!
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15.05.2020 10:18 Ответить
Японію лупим в три рази, відсталі япошки.
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15.05.2020 10:20 Ответить
Россия свои говнотесты еще и в Беларуси утилизирует...
https://hromadske.ua/ru/posts/lukashenko-raskritikoval-rossijskie-testy-na-koronavirus-nikuda-ne-godyatsya Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус: «Никуда не годятся»

Тесты - говно, зато статистика хорошая...
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15.05.2020 10:57 Ответить
ще є Туркменистан
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15.05.2020 10:13 Ответить
Когда 1000 тестов делали в сутки выявляли около 500 больных
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
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16.05.2020 22:09 Ответить
Когда 1000 тестов делали в сутки выявляли около 500 больных
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
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16.05.2020 22:10 Ответить
Не наглей, а то власти тебя накажут. Надо придерживаться плана по больным.
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15.05.2020 10:11 Ответить
Так он так и поступает
В одной соседней стране установили, что количество положительных тестов 8-9% от числа сделанных.
Если надо попугать народ, надо сделать больше тестов.
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15.05.2020 10:15 Ответить
Ну надож 1,2 млрд получать,а може еще дадут.Напишем,что всех протестировали по 3 раза.
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15.05.2020 10:13 Ответить
Перемога?
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15.05.2020 10:14 Ответить
Сухі цифри ні про що, схоже кількість хворих від кількості тестів не залежить.
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15.05.2020 10:15 Ответить
А вже є результати тих восьми тисяч?
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15.05.2020 10:42 Ответить
Тобто, за три дні матимемо спалах зараження?
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15.05.2020 10:41 Ответить
Приписывали как в совке надои
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15.05.2020 11:01 Ответить
Т.е. - всех ментов и нацгвардию протестировали?
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15.05.2020 11:02 Ответить
Где-то проскакивало, что лаборатория может сделать только 5000 тестов/сутки.
Брешет?
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15.05.2020 11:34 Ответить
Чем больше тестов,тем больше типа больных,ну и естественно карантин можно продолжить!
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15.05.2020 12:04 Ответить
Слышь, Степашка, можно без рекордов?
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15.05.2020 19:41 Ответить
За добу протестовано менше, чим зареєстровано хворих. Це свідчить про безглуздість протоколу, згідно якого виконуються тести. Цікаво, як часто тестують тих, хто має регулярні контаки з іншими людьми? І чи є якась класифікація в плані активності населення? Безглуздо тестувати пенсіонерів, які соціально пасивні, та здебільшого сидять собі по домівках. А ось наприклад, продавці, мають тестуватися щодня.
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16.05.2020 23:57 Ответить
 
 