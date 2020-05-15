В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 8 996, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки в Украине провели 8 996 исследований методом ПЦР на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки сделаны 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", - сказал Степанов.

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