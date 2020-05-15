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В Украине сделали рекордное количество ПЦР-тестов на COVID-19 за сутки - 8 996, - Степанов. ВИДЕО
За минувшие сутки в Украине провели 8 996 исследований методом ПЦР на коронавирус.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки сделаны 8996 исследований методом ПЦР. Это самое большое количество ПЦР-тестов за все время пандемии", - сказал Степанов.
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+1 Alex 999 #470283
показать весь комментарий15.05.2020 10:13 Ответить Ссылка
+1 Юрій Ан
показать весь комментарий15.05.2020 10:15 Ответить Ссылка
+1 буков
показать весь комментарий15.05.2020 10:15 Ответить Ссылка
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сделать ПЦР-тестов на ЦОВИД-19 за сутки - 8 996 в Люксембурге и Китае
е то как бы разные барабаны.
пока мы не в курсе, шо ето за ерунда и как с ней бороться?
давайте хотя бы знать сколько у нас зараженных...
еще бы знать как ето все сделать - цены б нам не было....
та и тесты, один показывает да есть, а второй нет нету,
но плоскостопие на одной ноге точна есть...
если 4 люксембужца сидят в баре, пьют пиво и смотрят футбол,
а в ето время 367 китайцев дружно жрут летучих мышей плечем к плечу, обсасывая косточки?
то не нужно быть большим математиком...))))
а от женщинам по чему?
і ура !!\перегнали албанію і багамські острови!!
Слава Супрун за тещо не встигла закрити всі лабораторії!!!
https://hromadske.ua/ru/posts/lukashenko-raskritikoval-rossijskie-testy-na-koronavirus-nikuda-ne-godyatsya Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус: «Никуда не годятся»
Тесты - говно, зато статистика хорошая...
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
Сейчас 9000 тестов в сутки и снова около 500 больных
Странная арифметика. Думаю 90% тестов обычные приписки
В одной соседней стране установили, что количество положительных тестов 8-9% от числа сделанных.
Если надо попугать народ, надо сделать больше тестов.
Брешет?