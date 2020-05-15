Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП "Рава-Руська". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен украинскими пограничниками в ПП "Рава-Руська"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра груза пограничники выявили новые товары разных производителей - около 900 кг одежды, 816 пар обуви и три ящика бижутерии.
Топ комментарии
+6 vadym sestritsyn
показать весь комментарий15.05.2020 11:21 Ответить Ссылка
+4 vitaliymkua
показать весь комментарий15.05.2020 11:22 Ответить Ссылка
+4 Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий15.05.2020 11:26 Ответить Ссылка
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Точно не наоборот?
Прошлым летом был в одном райцентре, потребовались новые джинсы.
Обошел все, от универмага и "фирменного" магазина до стеклящек и базаров.
Ничего, кроме секондхенда, во всем городе просто нет!
А пару лет назад там можно было неплохо затариться турецкими шмотками.
- так уважаемый, ваш багаж?
- ну...как бы - да!
- а давайте сразу определяться, где тут ваше, а где тут мое???
А із іншої сторони - хто купить якщо за "Товар" заплатити всі платежі в Бюджет, що на Митниці, а потім ще і Фіскалам за роздрібну торгівлю на Ринках- "Бутіках" , по-Магазинах.... - максимум 10-15 % населення тоді зможуть це собі зозволити ...
Потрібні компроміси...