Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП "Рава-Руська". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен украинскими пограничниками в ПП "Рава-Руська"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра груза пограничники выявили новые товары разных производителей - около 900 кг одежды, 816 пар обуви и три ящика бижутерии.







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