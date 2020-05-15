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Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП "Рава-Руська". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен украинскими пограничниками в ПП "Рава-Руська"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время осмотра груза пограничники выявили новые товары разных производителей - около 900 кг одежды, 816 пар обуви и три ящика бижутерии.

Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП Рава-Руська 01
Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП Рава-Руська 02
Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП Рава-Руська 03

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Автор: 

Госпогранслужба (6649) контрабанда (2411) секонд хенд (43)


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Топ комментарии
+6
А где ЗЕдент почему он не встречает?
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15.05.2020 11:21 Ответить
+4
Нагадайте, скільки раз Блазень корупцію на митниці подолав?
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15.05.2020 11:22 Ответить
+4
Это же не Гереги покупали.
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15.05.2020 11:26 Ответить
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А где ЗЕдент почему он не встречает?
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15.05.2020 11:21 Ответить
Это же не Гереги покупали.
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15.05.2020 11:26 Ответить
він , його дружина, та діти - таке фуфло контрфактне не носять...
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15.05.2020 16:34 Ответить
Не ну это херня это ЗЕдента не ПЕРЕМОГА!
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15.05.2020 11:29 Ответить
Нагадайте, скільки раз Блазень корупцію на митниці подолав?
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15.05.2020 11:22 Ответить
так... это.... раза два...в месяц ))))
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15.05.2020 13:07 Ответить
В Лівії за такі справи екіпаж танкера запхнули за ґрати, а тут порішають і всі діла.
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15.05.2020 11:24 Ответить
Кто-то не расплатился
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15.05.2020 11:26 Ответить
Они ничего не напутали?
Точно не наоборот?
Прошлым летом был в одном райцентре, потребовались новые джинсы.
Обошел все, от универмага и "фирменного" магазина до стеклящек и базаров.
Ничего, кроме секондхенда, во всем городе просто нет!
А пару лет назад там можно было неплохо затариться турецкими шмотками.
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15.05.2020 11:28 Ответить
как в той песне -кто то прибарахлился но не ты -джинсики шминсики...а ты нищий читай цензор в секонде и колинзе 2014 года...
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15.05.2020 11:29 Ответить
представтье как там работать все себе берут и делят такой халявы ни какая зарплата не остановит....
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15.05.2020 11:30 Ответить
Какая брендовая, на Шулявке в каждом ларьке,и в секондах тоже стоит,просто новое фуфло, а оценят как брендовую, сильно сработали..
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15.05.2020 11:39 Ответить
Снято с похороненных жителей Севера Италии, Франции, Германии, Испании и Великобритании..
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15.05.2020 11:40 Ответить
И что такого,теперь одёжка повысится для лохов в цене,а разницу казнокрады положат себе в карман.
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15.05.2020 11:54 Ответить
Митники хоч прибарахляться
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15.05.2020 12:42 Ответить
***
- так уважаемый, ваш багаж?
- ну...как бы - да!
- а давайте сразу определяться, где тут ваше, а где тут мое???
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15.05.2020 13:09 Ответить
Заказчика и искать долго не надо.Коламбией в Украине торгует Спортмастер.
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15.05.2020 13:21 Ответить
Пограничников импорт брендовой одежды беспокоит больше, чем экспорт детей на органы.
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15.05.2020 14:16 Ответить
А до чого "погранець"" до "експорту" дітей .... - у них інші функціональні ...., Наприклад одна із - кАцапо-колорадо- вато-сепарів знищувати...
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15.05.2020 16:33 Ответить
Коламбия - ширпотреб для нищебродов. Никогда брендовой маркой не был, шьется из дешевой синтетики в нищих районах Азии.
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16.05.2020 00:04 Ответить
І так кожен день сотні фур на всіх пунктах пропуску останні 29-ть років - озолотились всі хто в темі....
А із іншої сторони - хто купить якщо за "Товар" заплатити всі платежі в Бюджет, що на Митниці, а потім ще і Фіскалам за роздрібну торгівлю на Ринках- "Бутіках" , по-Магазинах.... - максимум 10-15 % населення тоді зможуть це собі зозволити ...
Потрібні компроміси...
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15.05.2020 16:30 Ответить
Це унікально. Все ввозиться як секонд, а продається дорожче, ніж оригінал. Країна чудес. Продукти коштують по номіналу як в Європі. А по зарплаті - в рази дорожче. І всі мовчать.
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15.05.2020 19:26 Ответить
Контрабанда в Україні була, є і буде. На кого розраховані ці показові виступи для видимості боротьби.
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15.05.2020 21:00 Ответить
А чей бизнес " секон - хенд", КТО с наших политиков этим занимается!?. И кто бы, что не говорил но при Зеленском ЗА год его правления, таких фактов и всего другого выявлено больше, чем ЗА пять лет правления Петра Алексеевича.
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17.05.2020 09:35 Ответить
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05.05.2025 20:22 Ответить
 
 