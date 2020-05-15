Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возобновлению работы метрополитена.

Об этом он рассказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры - замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", - отметил Кличко.

По словам мэра, начали работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец". В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан.

Регулярно происходила и дезинфекция в метрополитене: поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры усилят.

Кличко побывал на двух станциях метро и показал видео, как выглядит сегодня столичная подземка.

"Мы готовимся, как вы видите к восстановлению работы метрополитена", - подытожил мэр Киева.

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