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Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возобновлению работы метрополитена.

Об этом он рассказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается метро. Мы готовы будем восстановить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры - замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие", - отметил Кличко.

По словам мэра, начали работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец". В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан.

Регулярно происходила и дезинфекция в метрополитене: поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры усилят.

Кличко побывал на двух станциях метро и показал видео, как выглядит сегодня столичная подземка.

"Мы готовимся, как вы видите к восстановлению работы метрополитена", - подытожил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки 56 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 068 инфицированных, - Кличко

Автор: 

Киев (25511) Кличко Виталий (4640) Метрополитен (1014)


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Топ комментарии
+15
Несмотря на справедливую критику, Кличко на своем месте!
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15.05.2020 12:47
+2
Ну прям как Понтий Пилат в Библии - Я умываю руки! Все вопросы к Синедриону , ой, простите, к правительству
Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро - Цензор.НЕТ 4852
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15.05.2020 12:44
+2
Виталик, открывай метро.А то доиграется зелень.
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15.05.2020 16:22
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Ну прям как Понтий Пилат в Библии - Я умываю руки! Все вопросы к Синедриону , ой, простите, к правительству
Кличко показал, как Киев готовится к возобновлению работы метро - Цензор.НЕТ 4852
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15.05.2020 12:44 Ответить
Несмотря на справедливую критику, Кличко на своем месте!
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15.05.2020 12:47 Ответить
несомненно!
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
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15.05.2020 13:46 Ответить
На своем месте были Салий,Косакивськый,Омельченко. А это папье-маше.
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15.05.2020 14:20 Ответить
Если красть у киевлян на каждой стройке в 2 раза больше, чем стоит построенный объект, то да, на своем месте. Его любой проект обходится в 3 раза дороже расчетной сметы, с которой выходят на тендер. Вам это нравится? Мне нет.
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15.05.2020 14:48 Ответить
Ни в одной стране мира метро не перекрывалось, как и остальной городской транспорт
Наверное потому что у власти в Украине дебилы и бздуны
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15.05.2020 13:38 Ответить
-Добрый день! Как вас зовут?
-Лиля
-Как у вас дела?
-Пока вы со саоей шоблой не пришли,были гораздо лучше!
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15.05.2020 14:03 Ответить
Виталий меня радует, в последнее время. Неужели он, наконец, научился работать мером.
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15.05.2020 15:09 Ответить
А для чого будували метро щоб роками стояло бо вірус окупував столицю? А не пробували метро і життя так пристосувати до пандемії щоб все працювало без зупинки всього. Є певні дії щодо обладнання вагонів УФ лапами, які при заході вагонів метро після кінцевої зупинким на пару хвилин проведуть дезінфкцію салонів, підсилити вентиляці. Тобто застосувати інтелект а не дупу при прийняті заходів. Чи може сидіти сиднями без їжі і грошей. Чи Київ поваиен стати Леніградом зразка 1941 року? Влада повинна діяти а гульбанити і розпродавати землю та бути в підтанцьовці у масонів із зарубіжних обкомів і у попів Православного рейха. Де інтелект остолопи?
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15.05.2020 15:42 Ответить
Виталик, открывай метро.А то доиграется зелень.
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15.05.2020 16:22 Ответить
 
 