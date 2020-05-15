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Денисова проинспектировала отель, где находятся младенцы от суррогатных матерей: Условия хорошие, детки ухоженные. В ближайшие 1,5-2 мес. ожидается рождение еще 52 детей. ВИДЕО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинспектировала условия пребывания новорожденных детей, которые находятся в столичном отеле "Венеция".

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook

По ее словам, в гостинице хорошие условия пребывания детей.

"На мой взгляд, действительно хорошие условия, все детки ухоженные. Едят согласно графику. На каждого ребенка заведен журнал, все там написано, когда он поступил, какой вес, как меняется вес, как он питается, какие рекомендации врача, в т.ч. когда ребенок сходил в туалет... Есть дети, которым два месяца, мальчик, которому 3 месяца, когда Китай закрылся, то не могли родители уехать. Сейчас есть семь семей, которые написали на меня обращения, хотят попасть в Украину. У них есть некоторые проблемы по легализации этих детей, сейчас мы поможем это сделать, есть выводы врачей подтвержденные, что это их дети. Есть супруги испанцы, и тоже нужна помощь. Все 9 супружеских пар предоставили мне обращение со всеми документами, я буду обращаться к Кулебе, министру иностранных дел, согласно нашим решениям, которые сейчас согласовали, и они будут давать разрешение на выезд этим родителям", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детский омбудсмен Кулеба о скандале с детьми из отеля "Венеция": Украина становится "международным онлайн-магазином с младенцами"

По ее словам, родители деток и из Китая, и Франции, и Болгарии,  и США, и Италии, и Испании.

Денисова также сообщила, что сейчас ожидается появление на свет еще 52 детей, которые будут рождены в течение 1,5 -2 месяцев.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине находится более 100 детей, рожденных от суррогатных матерей во время карантина, - Денисова

Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.

Денисова Людмила (996) суррогатное материнство (35)


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Топ комментарии
+8
Тоесть проституцию легализовать ето низзя и противоестественно. А устроить в Украине детоферму и детский рынок, где иностранцы покупают себе детей ето нормально?
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15.05.2020 13:46
+8
идея суррогатного материнства вроде и неплоха..но вот этот инкубатор конечно - яма!
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15.05.2020 15:02
+7
Одному мне кажется что ЗеленыеСлуги хотят прихватизировать прибыльный бизнес???
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15.05.2020 14:07
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Страница 2 из 2
Чесно сказати? До цього інфоприводу взагалі не цікавився темою. Але почитав матчастину - тут елементарна логіка: не віддавати дитину її біологічним батькам - це очевидний маразм. Ще й позбавляючи при цьому майбутнього у заможній сім'ї та більш розвиненій країні. Хай росте у дитячому будинку чи інтернаті, а потім йде на склад різноробочим - головне, ЩОБ БУРЖУЯМ НЕ ДІСТАВСЯ!!!111!1
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17.05.2020 00:35 Ответить
Не треба турбуватись про негаразди людей з грошима - це плебейська радянська практика,
інтереси України понад усе. До речі - уся робота поважна, тільки кончений совок діле працю на чорну і білу.
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17.05.2020 02:34 Ответить
Де вони будуть рости з цими "батьками" ти не знаєш, не звезди, ти там свічку не тримав коли все це проходило З таким успіхом їх можуть і в пожиттєве рабство продавати, як ти це перевіриш як що це буде на іншому континеті.

Це тільки у наївних совків на Заході все ідеальне і гарне, це вже проходили.
Про батьків вже сказав - не пиши херню про біоматеріали, головне хто народжував.
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17.05.2020 13:28 Ответить
Таке населення без моралі.
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16.05.2020 01:02 Ответить
Звідкіля така інфа ? Баба Параска пошептала? Зрозуміло.
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17.05.2020 00:00 Ответить
Об этом рассказала заведующая отделом обеспечения деятельности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Елена Ремень.
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17.05.2020 11:44 Ответить
Це та що Зе влада ?
Ну тоді довіра повна
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17.05.2020 13:23 Ответить
Друже треба піднімати духовний рівень українців щоб дітей понад браком не плодили як цигани, і відносились з повагою до життя, а то потім Стогній розказує що ще одне немовля знайшли на сміттєзвалищі
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17.05.2020 13:37 Ответить
О блин - у них там свиноматочная ферма на потоке работает, приплод за валюту реализовывают. Колючка на заборе, чтобы свиноматки не сбегли...
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15.05.2020 23:41 Ответить
Современная Украина : дети на экспорт. В скором времени : налоги на аренду сезонной полевой раб.силы и донорские органы оптом и розницу. Ни на что большее украинцы не годятся.
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15.05.2020 23:45 Ответить
У нас дешевле потому и прут к нам
А в штатах или европе куда дороже
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16.05.2020 07:07 Ответить
яке майбутнє чекає наш народ, якшо ми продаємо і вбиваємо абортами своїх дітей?
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16.05.2020 07:37 Ответить
Ну раз мозгами не умеем зарабатывать, то будем половыми органами. Так или иначе...
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16.05.2020 08:56 Ответить
Інкубатор працює справно. Немовлят настругали, наче пиріжків напекли. І шо, їх всіх позабирають чи на фарш підуть?
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16.05.2020 12:51 Ответить
Какая прэлесть! Торговля сначала писей, потом тем, что выйдет оттуда. Ах да, к чему это я.. чем простые женщины от них отличаются? Да ни чем. Разведёнка берёт дитятко в заложники и 18 лет вымогает денег.
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16.05.2020 13:01 Ответить
хто замітив .як курва з 1+1 стояла без маски. потім напевно хтось шепнув що вона в кадрі і ця гнида відразу її оділа?
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16.05.2020 15:59 Ответить
нищая страна, поэтому и такой конвеер
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16.05.2020 16:37 Ответить
Потроха.
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16.05.2020 22:36 Ответить
Ветхий Завет АКА Тора.
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.

Так ветхозаветные политруки обучают особоизбранных превращать другие народы в скотофабрику. И при этом воют о поджогах синагог.
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16.05.2020 23:13 Ответить
Понимаю когда отдают на усыновление детей с инвалидностью т.к. там...лечебная база и уход намного лучше , а отдавать (продавать) детей- генофонд ,рождённых здоровыми женщинами
это ПОЗОР для цивилизованного государства
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17.05.2020 11:36 Ответить
Я была суррогатной мамой, не считаю это чем-то плохим! Моя знакомая к примеру имеет два высших образования, но после развода с мужем осталась совсем без денег. С работой сложно, так как дети маленькие и часто болею, а это постоянные больничные! Так, что пришлось ей задуматься где заработать достаточно чтобы содержать полностью своих детей, так и пришла мысль после просмотра какой-то передачи стать суррогатной мамой. Считаю, что сделала правильно родив для иностранной пары девочку, получила прилично, кажется почти 900000 гривен.
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14.02.2022 20:44 Ответить
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