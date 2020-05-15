Денисова проинспектировала отель, где находятся младенцы от суррогатных матерей: Условия хорошие, детки ухоженные. В ближайшие 1,5-2 мес. ожидается рождение еще 52 детей. ВИДЕО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинспектировала условия пребывания новорожденных детей, которые находятся в столичном отеле "Венеция".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, в гостинице хорошие условия пребывания детей.

"На мой взгляд, действительно хорошие условия, все детки ухоженные. Едят согласно графику. На каждого ребенка заведен журнал, все там написано, когда он поступил, какой вес, как меняется вес, как он питается, какие рекомендации врача, в т.ч. когда ребенок сходил в туалет... Есть дети, которым два месяца, мальчик, которому 3 месяца, когда Китай закрылся, то не могли родители уехать. Сейчас есть семь семей, которые написали на меня обращения, хотят попасть в Украину. У них есть некоторые проблемы по легализации этих детей, сейчас мы поможем это сделать, есть выводы врачей подтвержденные, что это их дети. Есть супруги испанцы, и тоже нужна помощь. Все 9 супружеских пар предоставили мне обращение со всеми документами, я буду обращаться к Кулебе, министру иностранных дел, согласно нашим решениям, которые сейчас согласовали, и они будут давать разрешение на выезд этим родителям", - добавила она.

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По ее словам, родители деток и из Китая, и Франции, и Болгарии, и США, и Италии, и Испании.

Денисова также сообщила, что сейчас ожидается появление на свет еще 52 детей, которые будут рождены в течение 1,5 -2 месяцев.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Людмила Денисова на своей странице в Фейсбук опубликовала пост, в котором заявила: "В социальных сетях и на официальном сайте одной из киевских клиник распространен видеоролик, на котором демонстрируются 46 детей, которые сейчас находятся в одном из киевских отелей. Все эти дети рождены методом суррогатного материнства для иностранных граждан разных стран. Данный видеоролик является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества".

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Она обратилась к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины, Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединении усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу.

В свою очередь, начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко сообщил, что младенцы находятся в отеле при медклинике, поскольку родители-иностранцы не могут въехать в Украину из-за пандемии.