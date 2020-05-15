Московский Патриархат в Офисе Зеленского. Как первый заместитель главы ОП толерирует "русский мир". ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич расскажет о том, кто пролоббировал некую индульгенцию для представителей русской православной церкви в Украине. Она, напомним, стала главным из главных рассадников коронавирусной болезни. Итак, кто же этот человек?

Знакомьтесь - Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента Украины Зеленского. Бывший исполнительный продюсер "Квартала 95". В двухчасовом интервью Дмитрию Гордону нашлось место для реверансов в сторону филиала РПЦ в Украине и комплиментов ее руководителю Онуфрию. Последний, напомним, с началом российской агрессии называл боевиков "единоверцами", отказывался почтить память погибших украинских воинов, а Голодомор считает "смирением гордыни".

Чем объясняется невиданная ранее медийная активность Трофимова? Как он готовится возглавить Офис президента после возможного увольнения Андрея Ермака? По каким причинам они конфликтуют и что общего у этих персонажей?

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