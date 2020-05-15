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Московский Патриархат в Офисе Зеленского. Как первый заместитель главы ОП толерирует "русский мир". ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич расскажет о том, кто пролоббировал некую индульгенцию для представителей русской православной церкви в Украине. Она, напомним, стала главным из главных рассадников коронавирусной болезни. Итак, кто же этот человек?

Знакомьтесь - Сергей Трофимов, первый заместитель главы Офиса президента Украины Зеленского. Бывший исполнительный продюсер "Квартала 95". В двухчасовом интервью Дмитрию Гордону нашлось место для реверансов в сторону филиала РПЦ в Украине и комплиментов ее руководителю Онуфрию. Последний, напомним, с началом российской агрессии называл боевиков "единоверцами", отказывался почтить память погибших украинских воинов, а Голодомор считает "смирением гордыни".

Чем объясняется невиданная ранее медийная активность Трофимова? Как он готовится возглавить Офис президента после возможного увольнения Андрея Ермака? По каким причинам они конфликтуют и что общего у этих персонажей?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Автор: 

религия (899) УПЦ МП (1561) Трофимов Сергей (41) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+53
Ви так кажете, ніби русофобія - це щось погане Московский Патриархат в Офисе Президента. Как заместитель Зеленского толерирует "русский мир" - Цензор.НЕТ 9391
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15.05.2020 16:46
+48
...все верно!
Московский Патриархат в Офисе Президента. Как заместитель Зеленского толерирует "русский мир" - Цензор.НЕТ 9603
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15.05.2020 16:58
+42
А что толку ? 70% идиотов никуда не делась .
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15.05.2020 16:42
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З іноземною церквою зустрічається, а з Українською?
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16.05.2020 22:17 Ответить
Коли мене називають нациком, чи укропом, я зовсім не ображаюся. А коли називають націоналістом, чи русофобом, то вже й пишаюся. Щось мені здається, що ватноголові хохли пишаються, коли їх називають "рускім міром".
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16.05.2020 23:34 Ответить
Гарне відео. Дивує лише, чому ведучий - начеб-то журналіст, а руки у нього - від диригента. Чи трансплантація якась?..
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17.05.2020 08:48 Ответить
Московити, расєянє, фіноугри, кцапи то є https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html?fbclid=IwAR1y40a7uqtMQ0-l3soNH-aClIYJnt7x-MnlKDzmpoxseWVKtTd1PNL7xmA АНДРОФАГИ - САМОЄДСЬКІ НАРОДИ (КАНІБАЛИ) у минулому
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17.05.2020 14:33 Ответить
Ось вам усік+ламаченка=трофімов - в одній особі. Чекаймо другу серію блакбастєра пра "ще одного брата ва Хрістє", прости господи.
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17.05.2020 15:18 Ответить
ватники ОП
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17.05.2020 17:24 Ответить
У РПЦ самый луччий опиум!!
😇
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17.05.2020 17:59 Ответить
РПЦ сейчас в фаворе. Зеленый недоумок продвигает ее вопреки здравому смыслу и национальной идее. Быдломасса хавает. Особенно на фоне манкуртов и предателей. У меня лично огромная претензия к Пороху, что не убирал кацапофилов и поражал в гражданских правах. Сейчас это зеленое дерьмо отодвинет развитие страны на десятилетия.
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17.05.2020 22:13 Ответить
Когда уже , в конце концов, закончится трудоустройство родственников ,друзей,а также хороших пацанов из 95 квартала и ,наконец-то ,появятся на должностях, государственные деятели , профессионалы , патриоты ,которые разбираются в формах государственного устройства,а не артисты,фотографы, писатели и продюссеры 95 квартала.
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17.05.2020 22:49 Ответить
любитель купели, трофимов, гордон... презервативы штопаные...
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18.05.2020 07:41 Ответить
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