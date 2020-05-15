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Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве полиция задержала банду рэкетиров, вымогавших 20 тыс. долл. у руководителя финансовой компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили организатора и всех участников преступной группировки, это - шесть жителей Киева. Зарабатывали тем, что требовали от предпринимателей возвращения несуществующих долгов, не только угрожая, но и применяя к ним физическое насилие.

С требованием о возврате вроде 20 тыс. долларов "долга" злоумышленники пришли и к руководителю финансовой компании. С начала только угрожали, а затем перешли к физическому насилию и угрозам убить или кого-то из членов его семьи.

Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция 01

В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района столицы правоохранители задержали шестерых вымогателей.

Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция 02

Смотрите также: "10-15 спортивных парней окружали микроавтобус и требовали по 200 гривен за каждого пассажира", - две группы рэкетиров вымогали деньги с водителей перед ПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция 03

Организатор и участники преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция на Хмельнитчине задержала банду рэкетиров, вымогавших у бизнесмена 500 тыс. несуществующего долга. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25513) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) рэкет (143) силовики (2798)


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Топ комментарии
+10
Оно никуда не девалось.
У меня в городе приняли таких же месяц назад, так же показушно. Суд выпустил через четыре дня с залогом в 100 000грн на троих. У тех чертей были поджоги, вымагательство и т.д.
И этих выпустят
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15.05.2020 18:03
+8
давно в Киеве такой дичи не было - последних таких индейцев еще при Кравченко присыпали..
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15.05.2020 17:51
+6
Это только начало, мелкие угрожают.., всё ещё впереди! Незабаром!
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15.05.2020 17:53
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сколько быдла вылезло
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15.05.2020 17:51 Ответить
Оно никуда не девалось.
У меня в городе приняли таких же месяц назад, так же показушно. Суд выпустил через четыре дня с залогом в 100 000грн на троих. У тех чертей были поджоги, вымагательство и т.д.
И этих выпустят
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15.05.2020 18:03 Ответить
Так надо не судом возмущаться, а теми, кто напринимал таких законов и их утвердил. Суды сулят не так, как хочется судьям, а как прописаны законы.
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15.05.2020 18:16 Ответить
Ну да ну да, суды так судят потому что такие законы, а не потому что у них новый Порш после этого суда.
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15.05.2020 18:32 Ответить
в какой стране ты живешь ?
у нас воры неприкосновенны , их нельзя посадить , никак
закон у нас один - деньги
а за суды вчера пост был , все судьи у нас не просто обеспеченные , а сказочно богатые по нашим меркам , откуда у них бабло ? подскажи если знаешь
власть у нас антинародная ,
суды берут взятки , их ловят , и отпускают ( по решению судьи )
ты сам-то из сук- юристов , или просто фигню решил написать
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15.05.2020 19:44 Ответить
давно в Киеве такой дичи не было - последних таких индейцев еще при Кравченко присыпали..
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15.05.2020 17:51 Ответить
Это только начало, мелкие угрожают.., всё ещё впереди! Незабаром!
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15.05.2020 17:53 Ответить
Бригады пересмотрели..
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15.05.2020 17:53 Ответить
будьте осторожны. у зеков новая тема.вложите 100 баксов и получайте 20-25 % в месяц. торгуйте нефтью, пшеницей, газом и всякой другой хренью.
не ведитесь, сумма не большая, но просто останетесь без денег.
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15.05.2020 17:54 Ответить
Это напоминает рекламу чудо-средств против облысения - мол дай тыщу и уже через неделю ты зарослый как Фидель Кастр*т. Но у меня вопрос - а Путин об этом средстве то знает? Он бы и миллиард евро отдал лишь бы перестать быть лысым ничтожеством, а стать просто ничтожеством)
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15.05.2020 18:16 Ответить
Звичайно, що таки зеки раніше вимагали лише справжній борг. Тепер починають по "бєспрєдєлу"?
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15.05.2020 17:57 Ответить
Всі такі здоровенні бугаї,точно працювати ніяк і ніколи не будуть.
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15.05.2020 17:59 Ответить
Это не "Велюр" опять засветился ? ....
А по фоткам я не понял - почему все без наручников ? (постановка ?)
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15.05.2020 18:03 Ответить
не, ну так тупо палиться, не верю что они такие тупые(вспоминает зашквары "власти" за последний год)..... ээээ.... вот гады, опять нас развели как всегда!!11
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15.05.2020 18:19 Ответить
Духи Солохи, Черепа, Рыбки, Фашиста, Киселя из 90-х живы!
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15.05.2020 18:13 Ответить
так! момент...они ж еще и без масок...по 17 000 с каждого рыла...карантин еще никто не отменил... опять же... там...с рэкетом докажут - не докажут... а тут факт на лицо...на лице )))
а с паршивой овцы хоть шерсти клочок ))))
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15.05.2020 18:41 Ответить
рэкет!КАРЛ,РЭКЕТ
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15.05.2020 18:42 Ответить
Чего не озвучивают ресторан в котором застолье проходило? Или карантин закончился?
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15.05.2020 19:58 Ответить
я за то чтоб их частично отстреливали во время задержания, а кто больше знает, оставляли
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15.05.2020 20:01 Ответить
 
 