Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве полиция задержала банду рэкетиров, вымогавших 20 тыс. долл. у руководителя финансовой компании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили организатора и всех участников преступной группировки, это - шесть жителей Киева. Зарабатывали тем, что требовали от предпринимателей возвращения несуществующих долгов, не только угрожая, но и применяя к ним физическое насилие.

С требованием о возврате вроде 20 тыс. долларов "долга" злоумышленники пришли и к руководителю финансовой компании. С начала только угрожали, а затем перешли к физическому насилию и угрозам убить или кого-то из членов его семьи.

В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района столицы правоохранители задержали шестерых вымогателей.

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Организатор и участники преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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