Банда рэкетиров, вымогавшая 20 тыс. долл. несуществующего долга, задержана в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве полиция задержала банду рэкетиров, вымогавших 20 тыс. долл. у руководителя финансовой компании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Полицейские установили организатора и всех участников преступной группировки, это - шесть жителей Киева. Зарабатывали тем, что требовали от предпринимателей возвращения несуществующих долгов, не только угрожая, но и применяя к ним физическое насилие.
С требованием о возврате вроде 20 тыс. долларов "долга" злоумышленники пришли и к руководителю финансовой компании. С начала только угрожали, а затем перешли к физическому насилию и угрозам убить или кого-то из членов его семьи.
В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района столицы правоохранители задержали шестерых вымогателей.
Организатор и участники преступной группировки задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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У меня в городе приняли таких же месяц назад, так же показушно. Суд выпустил через четыре дня с залогом в 100 000грн на троих. У тех чертей были поджоги, вымагательство и т.д.
И этих выпустят
у нас воры неприкосновенны , их нельзя посадить , никак
закон у нас один - деньги
а за суды вчера пост был , все судьи у нас не просто обеспеченные , а сказочно богатые по нашим меркам , откуда у них бабло ? подскажи если знаешь
власть у нас антинародная ,
суды берут взятки , их ловят , и отпускают ( по решению судьи )
ты сам-то из сук- юристов , или просто фигню решил написать
не ведитесь, сумма не большая, но просто останетесь без денег.
А по фоткам я не понял - почему все без наручников ? (постановка ?)
а с паршивой овцы хоть шерсти клочок ))))