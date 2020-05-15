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"Слуга народа" Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин. ВИДЕО

Вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского возник скандал.

Как передает Цензор.НЕТ, Дубинский в Фейсбуке написал: "Савик Шустер обо#рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на#бывает каждую украинскую семью при помощи и.o. министра энергетики Буславец.

В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире".

В свою очередь, один из журналистов канала в кулуарах заявил, что Александра Дубинского приглашали к участию в программе по скайпу, поскольку в студии точно рассчитано количество людей, которые могут находиться, согласно правилам карантина. Он подчеркнул, что нарушать карантинные правила никто не будет, поскольку расстояние между гостями должно быть не менее 1,5 метра. Он заявил, что другие учстники программы согласились на участие скайпом, однако "слуга народа" скайпом не захотел.

Также, по словам журналиста, программа готовит официальную позицию по этому вопросу. 

Позже сам Шустер сам прокомментирвал ситуацию. Он заявил, что Дубинский был соглсован на участие по скайпу. Он был согласен. 

По словам Шустера в его программе впервые собралось три премьер-министра (Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман). Были приглашены эксперты. Также был приглашен и "слуга народа", глава профильного комитета Андрей Герус, который отказался приходить на передачу. 

По слвам Шустера, где то "решили, что вместо Геруса будет Дубинский" без согласования с журналистами. 

Шустер жестко высказался о Дубинском: "Устроил шухер, говорит чистое и абсолютное вранье. В своем в стриме"

"Это подстава, личный пиар и провокация. Хотите вернуться к прежним временам - вперед и с песней", - резюмировал Шустер.

Автор: 

Шустер Савик (681) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+36
Бешеные должны сидеть в резервации.
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15.05.2020 22:58
+27
Мама Скайп не любит?
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15.05.2020 23:03
+25
Дубинский - говорящая жопа Каломойского. Своего мнения у него никогда не было, нет и не будет.... Пусть испражняется на Г+Г - его смотрят одни зе-лохи и зе-быдло....
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15.05.2020 23:13
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Давно Шуфрича не били, вот и понавылазило.
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15.05.2020 22:57 Ответить
Бешеные должны сидеть в резервации.
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15.05.2020 22:58 Ответить
Еп та.Шо евреи все сгоаорились?
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15.05.2020 22:59 Ответить
І без Дубинського всі знають як зевлада зупиняє блоки АЕС. Краще би Дубинський розповів чому бубочка душить атомну енергетику.
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15.05.2020 23:02 Ответить
Душат атомную энергетику, потому, что нужно куда то девать электроенегрию от солнечных электростанций, которые постоил Ахметов.
Представитель ДТЕК (Ахметова) заявил, что ДТЕК вложил 1,2 млрд. долларов в строительство солнечных и ветровых станций. У них сейчас мощьность 1 гигаватт. Нужно спихнуть этот гиговатт населению и предприятиям. Но
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн

Более дорогой зелёный тариф от Ахметова в 4 грн, оплатит конечно население. Ты, я и все мы.
Но мне нафиг не нужен Ахметов с его дорогой электрикой. И никому в Украине не нужна эта электроэнергия Ахметова по тарифу в 7 раз больше чем тариф от атомных станций.
Вот и вся арифметика.
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15.05.2020 23:38 Ответить
А чего же вы молчите о Центроэнерго, как из прибыльной гос.организации бабломойский с дубынским и клованом сделали убыточную контору, которая должна более 300 млн. долларов? ахметка сволочь редкая, но не нужно забывать, что первый доить энергетический рынок страны стал бабломойский через клована и геруса, ахметка подключился потом. Все хороши зеленожопые, куда не глянь
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15.05.2020 23:54 Ответить
Справедливости ради, зеленый тариф придумали ещё в 2017 году, когда Гройсман подписал новую стратегию в области энергетике. Тогда дали право бесконтрольно Ахметову стоить солнечные электростанции, пообещав ему выкупать его электроэнергию по 4 грн. за киловатт.час
Но денег у населения нет, а Ахметов настаивает на своём самом высоком зеленом тарифе в мире для населения и предприятий.
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16.05.2020 00:01 Ответить
Зелений тариф придумали не в 2017, а ще при Янику - під фірму сонячних батарей братів Клюєвих...
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16.05.2020 01:00 Ответить
А СКІЛЬКИ МЛРД ГРОШЕЙ БУЛО ВКЛАДЕНО НА ПОСТРОЙКУ АЕС,ЩОБ МАТИ ДЕШЕВШУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЮ,ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ.
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16.05.2020 01:59 Ответить
Короче, пусть ахмет свою эту электроэнергия засунет себе в сраку!!!
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17.05.2020 20:11 Ответить
Не нужна это понятно, но покупать по любому будете, так как вы на самом деле крепостные холопы,а ваши хозяева ( олигархи), вам слова не давали.
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18.05.2020 08:05 Ответить
Мама Скайп не любит?
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15.05.2020 23:03 Ответить
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16.05.2020 00:11 Ответить
Зачем нам клоуны уже под завязку.Бутусова можно Послушать. Его слова долее привержены к аналитическому восприятии Информации и дает повод к Размышлению.
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15.05.2020 23:05 Ответить
"В студии остались одни прикормленные негодяи," - возмутился прикормленный Беней негодяй Дубинский, обращаясь к прикормленному Ринатом негодяю Шустеру.
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15.05.2020 23:06 Ответить
Тварь продажная эта Дубинский
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15.05.2020 23:08 Ответить
Дубину не пустили, потому что он везде несет заразу и угрозу, где бы не появился. Никто не хотел заразиться.
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15.05.2020 23:10 Ответить
Список приглашенных гостей на передачу к Шустеру:

"- Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;

- Юлія Тимошенко, Прем'єр-міністр України (2007-2010);
- Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України (2014-2016);

- Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України (2016-2019);

- Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);

- Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);

- Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;

- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;

- Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";

- Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна";

- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Вони говорять, а вирішує народ."
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15.05.2020 23:12 Ответить
Ну я трохи дивився, так Бутусов якраз по скайпу був. Що Дубінському заважало???
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16.05.2020 01:01 Ответить
Йому аби заколотити "бурю в стакані води" і лишній раз "пропіариться".
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16.05.2020 08:43 Ответить
Дубинский - говорящая жопа Каломойского. Своего мнения у него никогда не было, нет и не будет.... Пусть испражняется на Г+Г - его смотрят одни зе-лохи и зе-быдло....
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15.05.2020 23:13 Ответить
На жаль тільки, цих зе-лохів і за-бидла виявилось більш, ніж достатньо, щоб привести до монопольної влади антиукраїнську владу. І дубинський-бігус зробили величезний внесок в це, користуючись їх бездумною довірою.
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16.05.2020 00:26 Ответить
Дупа каломойського образилася, що її - дупу - не пустили в пристойне місце...
А коли дупа "ображається", то вона що робить? - Смердить.
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18.05.2020 09:26 Ответить
В Скайпе забанили.
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15.05.2020 23:16 Ответить
Як гарно послали його на ***
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15.05.2020 23:19 Ответить
Юлька уже там всё расклала по полочкам... назвала цены -
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн

Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн
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15.05.2020 23:19 Ответить
ну і...?
Відкриття Америки?
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16.05.2020 00:07 Ответить
73,22% цього не знають.
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16.05.2020 00:16 Ответить
Дубинеску - громадянство ром, по народному циган.
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15.05.2020 23:24 Ответить
Вперше чую, щоб цигани робили обрізання та носили пейси.
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16.05.2020 01:47 Ответить
Нафіга він там потрібен.
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15.05.2020 23:24 Ответить
Вопрос не в том, что он надо там или нет! Вопрос в том, что Шустер мразь или проститутка!
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15.05.2020 23:36 Ответить
Не тільки там. Нафіга він потрібен взагалі. Хай до Чечетова сходить в гості...
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15.05.2020 23:37 Ответить
Всі пофіг
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15.05.2020 23:26 Ответить
Пан румун став токсичним.
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15.05.2020 23:41 Ответить
Бородатая дурочка в ужасе? Почему когда вижу дубину, мне мерещится скабеева?
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15.05.2020 23:53 Ответить
Зчепилися "українці".
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15.05.2020 23:58 Ответить
ну здравствуй БЖК
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16.05.2020 00:05 Ответить
Бонифаций строит из себя целку !
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16.05.2020 00:05 Ответить
#йдиусраку!
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16.05.2020 00:05 Ответить
Кучерявый хотел испражняться через душу прямо в студии
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16.05.2020 00:09 Ответить
тамада: теперь пошел Мендельсон - встает мужик, идет. тамада: мужчина, куда вы пошли, вы что , Мендельсон? -- Да! --- В ЗАПИСИ пойдете!
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16.05.2020 00:15 Ответить
разве можно эту падаль куда-то пускать??
Его место возле параши
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16.05.2020 00:19 Ответить
Шавка Коломойского хотела укусить шавку Ахметова, ну и, как говорится, на здоровье. Однако укус не состоялся по причине того, что не подтвердился весь этот пиз#деж шавки Коломойского о предполагаемом разговоре в студии.
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16.05.2020 00:24 Ответить
шустер - охметовская перхоть
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16.05.2020 01:11 Ответить
Вот скажите, что более подошло бы "депутату дубинскому" - закончить как депутат Щербань или как депутат Чечёткин?
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16.05.2020 01:22 Ответить
Як обоє рябоє.) Аби скоріше.
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16.05.2020 12:16 Ответить
шустер гандон
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16.05.2020 01:47 Ответить
Что один, что другой:
Для страны этой - гой.
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16.05.2020 01:56 Ответить
имела жаба гадюку...
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16.05.2020 02:33 Ответить
румына не пустили
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16.05.2020 07:33 Ответить
Якщо домовились , що по скайпу , то треба не бути дібілом , а виконувати домовленість . Щого воно приперлось в студію ? - ніпанятно
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16.05.2020 07:36 Ответить
Шустер подстилка Ахметова. Его шоу ноль. Ноль неудобных вопросов.
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16.05.2020 07:36 Ответить
Если ты хотел что-то сказать, то почему скайп тебя не устроил? Шустер просто не любит мат. У него интеллигентная программа. Если бы дубинский начал выражаться, его на скайпе легче нейтрализовать. Я думаю, причина только в этом. Шустера после ляжко запугать скандалом сложно, просто он не хочет превращать свою программу в помойку. И правильно делает.
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16.05.2020 07:37 Ответить
рязный ублюдок, ахметовский гной
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16.05.2020 09:21 Ответить
в смысле шустер
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16.05.2020 09:22 Ответить
А может все проще?Шоу оно и есть шоу.Без конфликта нельзя никак .Талькова как застрелили?А кто первый выступит.Вот Азиза и выступила.И Дубинский захотел к премьерам в ряд.Именно так это дерьмо и хотело пропиарится.Вот мне интересно,кого из СН можно слушать?Там же урод на уроде,идиот на идиоте.Еще такого не было,чтобы хотелось всех этих"слуг"закопать живьем в говне из города Ухань.Ну чтобы наверняка.Такое уже убожество...
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17.05.2020 14:16 Ответить
У свинарнику його місце...
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16.05.2020 08:12 Ответить
За що Ви так до благородних тварин?
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16.05.2020 08:47 Ответить
Не пустили Дубинского.. И правильно сделали. Этот матюкливый представитель племени лжецов и циников не заслуживает никакого уважения. Он умеет только воровать и продавать ворованное.
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16.05.2020 08:52 Ответить
Ну скільки же можна терпіти таких хамів.матерщинників в ЗМІ???. Ця продажна єврейська гнида завжди "відзначається" своєю грубістю.брехнею. Продажний поц.
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16.05.2020 08:58 Ответить
Нехай щастить)
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16.05.2020 08:58 Ответить
Опять евреи в Украине что-то не поделили )
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16.05.2020 09:16 Ответить
Пройдисвітам, негідникам Дубінським, Бужанським немає що робити на ТВ ефірах в Україні. А Медведчуковсько-путінські ЗМІ треба заборонити в Україні як ворожі канали що фінансуються агресором і які загрожують державності суверенітету України.
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16.05.2020 10:03 Ответить
Ага, и дышать одним воздухом с лживой и алчной бениной фекалией?
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16.05.2020 11:49 Ответить
Що це за чорт цей Дупінський?
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16.05.2020 13:48 Ответить
Бородатая жопа коломольского, снова врет
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17.05.2020 12:46 Ответить
Зелёных мразей ,слуг олигархов -народ понял .Они ещё хуже порохоботов во главе с какао ,Они хуже рыганоидов с овощем и мертветчуком .
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17.05.2020 12:49 Ответить
И правильно сделали! Гнать его в шею, это чмо!
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17.05.2020 14:21 Ответить
"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 2173
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17.05.2020 15:10 Ответить
видно так там тебя 3,14...раса бениного хотят видеть.
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17.05.2020 15:23 Ответить
Вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского возник скандал. Источник: https://censor.net/v3195937

Це говорливе чудо дивне схоже на персонажа Фукса з " Пригод капітана Врангеля"

"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 7618
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17.05.2020 15:30 Ответить
Фукс з пригод капітана Врунгеля )
"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 2707
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17.05.2020 15:33 Ответить
Зачем было идти на клоунаду, если на сайте Державного підприємства «Оператор ринку» https://www.youtube.com/redirect?stzid=Ugwam1WMgAxWvoF7g4B4AaABAg&event=comments&redir_token=ujgW_M8drG6IiQaFtGSMYggKZn98MTU4OTgwNzUxNEAxNTg5NzIxMTE0&q=https%3A%2F%2Fwww.oree.com.ua%2F https://www.oree.com.ua/ видны все актуальные Европейские и Украинские цены на електрику.
У Шустера на ТРК Украина с участием Богуславец, был просто фарс где отрицали очевидное, которое проверяется на раз-два.
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17.05.2020 16:16 Ответить
"Слуга народу" Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин - Цензор.НЕТ 9154
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17.05.2020 16:33 Ответить
Савик,шлюха продажная.
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17.05.2020 16:44 Ответить
Чим більше ці шакали перегризуть один одного тим краще буде народові України.
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17.05.2020 17:12 Ответить
Посмотришь на это чмо и думаешь, откуда их взяли, заросший, вульгарный, ну прям настоящий бомж, который втесался в Раду...
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17.05.2020 20:25 Ответить
дубінський рідка гнида,але тут я з ним згоден,що заради ахметівських сонячних гектарів вирубають аес.але тій підстилці коломойського нема більше віри.
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17.05.2020 22:25 Ответить
Жаба трахнула гадюку (ахметка беню).
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18.05.2020 00:47 Ответить
Как вы думаете расписка геруса фейк или правда? По вбросу после окончания оплаты 10 мая. Значит не заплатил, иначе не выбрасывали. Помню как Пальчевский передавал привет и напоминал про долг. Внимание вопрос. Может ли человек, отвечающий за стратегическое направление быть лохом? Ведь с него веревки можно вить. За паровоз на мизере, реально остановить станцию, по лёгкой просьбе. Во плять цирк. Но я в это не верю, наклеп. Наши чиновники в карты не шпилят. То что не умеют, это и так понятно
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18.05.2020 01:14 Ответить
 
 