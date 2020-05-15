"Слуга народа" Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин. ВИДЕО
Вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского возник скандал.
Как передает Цензор.НЕТ, Дубинский в Фейсбуке написал: "Савик Шустер обо#рался, и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец на#бывает каждую украинскую семью при помощи и.o. министра энергетики Буславец.
В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зелёную энергетику в мире".
В свою очередь, один из журналистов канала в кулуарах заявил, что Александра Дубинского приглашали к участию в программе по скайпу, поскольку в студии точно рассчитано количество людей, которые могут находиться, согласно правилам карантина. Он подчеркнул, что нарушать карантинные правила никто не будет, поскольку расстояние между гостями должно быть не менее 1,5 метра. Он заявил, что другие учстники программы согласились на участие скайпом, однако "слуга народа" скайпом не захотел.
Также, по словам журналиста, программа готовит официальную позицию по этому вопросу.
Позже сам Шустер сам прокомментирвал ситуацию. Он заявил, что Дубинский был соглсован на участие по скайпу. Он был согласен.
По словам Шустера в его программе впервые собралось три премьер-министра (Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман). Были приглашены эксперты. Также был приглашен и "слуга народа", глава профильного комитета Андрей Герус, который отказался приходить на передачу.
По слвам Шустера, где то "решили, что вместо Геруса будет Дубинский" без согласования с журналистами.
Шустер жестко высказался о Дубинском: "Устроил шухер, говорит чистое и абсолютное вранье. В своем в стриме"
"Это подстава, личный пиар и провокация. Хотите вернуться к прежним временам - вперед и с песней", - резюмировал Шустер.
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Представитель ДТЕК (Ахметова) заявил, что ДТЕК вложил 1,2 млрд. долларов в строительство солнечных и ветровых станций. У них сейчас мощьность 1 гигаватт. Нужно спихнуть этот гиговатт населению и предприятиям. Но
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн
Более дорогой зелёный тариф от Ахметова в 4 грн, оплатит конечно население. Ты, я и все мы.
Но мне нафиг не нужен Ахметов с его дорогой электрикой. И никому в Украине не нужна эта электроэнергия Ахметова по тарифу в 7 раз больше чем тариф от атомных станций.
Вот и вся арифметика.
Но денег у населения нет, а Ахметов настаивает на своём самом высоком зеленом тарифе в мире для населения и предприятий.
"- Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та захисту довкілля України;
- Юлія Тимошенко, Прем'єр-міністр України (2007-2010);
- Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України (2014-2016);
- Володимир Гройсман, Прем'єр-міністр України (2016-2019);
- Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);
- Юрій Бойко, віцепрем'єр-міністр України (2012-2014), міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006-2010; 2010-2012);
- Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї;
- Олексій Кучеренко, міністр з питань житлово-комунального господарства України (2007-2010), заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
- Олександр Дубінський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";
- Карл Стурен, засновник і президент компанії "Віндкрафт Україна";
- Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".
Вони говорять, а вирішує народ."
А коли дупа "ображається", то вона що робить? - Смердить.
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от атомных странций - 0,57 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии от тепловых станций - 1,56 грн
Стоимость 1 квт/ч электроэнергии по зелёному тарифу - 4 грн
Відкриття Америки?
Его место возле параши
Для страны этой - гой.
Це говорливе чудо дивне схоже на персонажа Фукса з " Пригод капітана Врангеля"
У Шустера на ТРК Украина с участием Богуславец, был просто фарс где отрицали очевидное, которое проверяется на раз-два.