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Прокуратура расследует подрыв женщины на российской мине на Донбассе как теракт. ВИДЕО

В Донецкой области начато расследование по факту совершения террористического акта представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что около 16:40 14 мая вблизи позиций незаконных вооруженных формирований РФ около Докучаевска на минно-взрывном устройстве - противопехотной мине ПМН-2 - подорвалась жительница Авдеевки. С травмой ноги женщину доставили в больницу. Досудебное расследование продолжается.

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В пресс-центре Объединенных сил уточняют, что женщине 35 лет. "Характер полученного ею ранения - минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, - указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2. Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 14 мая Цензор.НЕТ стало известно, что при попытке пройти из оккупированных территорий через линию соприкосновения на мине российского производства подорвалась гражданка Украины.

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Автор: 

минирование (1446) расследование (3040) теракт (2302) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+10
Ничего. Клован ещё пристальнее посмотрит ботоксной крысе в глаза и кацапские мины исчезнут сами по себе.
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16.05.2020 11:34
+9
Теракт? Та це війна, а не теракт.
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16.05.2020 11:35
+5
мені моя інтуїція підказує шо та жіночка сама їх і ставила поблище до наших позицій
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16.05.2020 11:45
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приповзла
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16.05.2020 11:41 Ответить
вона підірвалась неподалік від наших - повзти далеко з такими пораненнями неможливо. В мене є підозра, шо вона ті міни і ставила
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16.05.2020 11:47 Ответить
А ще вона штурмувала Донецьку ОДА та СБУ,завозила з росіянії танки та ГРАДи,та спонсорувала попачлєніє.Давай на неї всіх собак повісем,а от Ахметка молодець,25 тисяч мусарів зрадників молодці,Бойко та Королевська патріоти,і лише ці жінка головний ворог України.
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16.05.2020 11:53 Ответить
нє, цього не знаю. Але бачив фото - ніяких ознак шо та жіночка взагалі повзла. Це помимо здогадки шо з таким пораненням далеко не проповзеш. Значить, пішла партізанськими тропами по завданню, ставила міни, підірвалась поруч з нашими позиціями. Наші бійці не могли не чути звук вибуху. Можливо, навіть чули воплі цеї баришні. Підійшли, забрали на ноші, принесли, вирішили шо вона вже наказана - придумали "подвіг марєсьйєва"
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16.05.2020 12:01 Ответить
не виключено шо вона приймала активну участь і в описаних тобою злочинах - вік, псіхатіп располагаєт
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16.05.2020 12:05 Ответить
Ногами ставила?
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16.05.2020 13:45 Ответить
ага, притоптувала дьорн
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16.05.2020 13:46 Ответить
Ничего. Клован ещё пристальнее посмотрит ботоксной крысе в глаза и кацапские мины исчезнут сами по себе.
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16.05.2020 11:34 Ответить
Теракт? Та це війна, а не теракт.
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16.05.2020 11:35 Ответить
мені моя інтуїція підказує шо та жіночка сама їх і ставила поблище до наших позицій
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16.05.2020 11:45 Ответить
Ще ніхто на офіційному рівні не назвав це війною. Якийсь конфлікт. ХЗ.
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16.05.2020 11:52 Ответить
Дійсно, що так і є. Але справжня суть подій від цього не змінюється.
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16.05.2020 11:57 Ответить
суть не вписуєця навіть в поняття війни - там якийсь цивілізаційно-ідєологічєскій разлом - столкновєнійє "тєктонічєскіх пліт" разних культур та світоглядів
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16.05.2020 12:10 Ответить
український джихад
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16.05.2020 12:11 Ответить
маю інформацію зі Щастя шо підрозділи на передку контактують. Повідомляють про опстріли. Таке собі "братанійє" - ************* дає завдання - тра' отстрілятись і отчитатись
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16.05.2020 12:26 Ответить
а наше командування зв'язало бійцям руки, обеззброїло їх та здає інфу іорогу
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16.05.2020 12:28 Ответить
*ворогу
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16.05.2020 12:28 Ответить
Чего ж ти так при Петєній каденції не рвав горло про війну ?
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16.05.2020 13:34 Ответить
То може вже тепер нарешті визнають "Л/ДНР" терористичними організаціями, а московію - спонсором тероризму? Хоча про що це я? Там же в голові війна закінчилась, а в очах вбивці - мир
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16.05.2020 11:43 Ответить
То есть любой заложивший мину в зоне боевых действий является террористом?Интересный прецедент...Оооочень интересный))))....
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16.05.2020 11:49 Ответить
Взагалі з терміном "тероризм" дуже багато спекуляцій!
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16.05.2020 11:52 Ответить
Смотрел по телевизору, странная ситуация -была на заработках в рашке, шла домой на неокупированную Украину, прошла сквозь позиции сепаров, возле них подорвалась но сепары не чухались а кто там возле них шастает. Она не за сепаров случайно воевала ?
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16.05.2020 11:51 Ответить
За гроші там шастають всі хто завгодно,беруть гроші по обидва боки.
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16.05.2020 11:55 Ответить
И как она до неокупированной территории доползла? Или там растояние 10 метров?
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16.05.2020 12:53 Ответить
ага, "повзла" в білій футболці, на якій нема слідів грунту, бачила міну - "чорну бомбу", на фото з пов'язкою на очах... 99% сама ті міни і ставила
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16.05.2020 13:43 Ответить
нє, 100%
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16.05.2020 13:44 Ответить
Так Украина минирует или нет? Вроде как все же минирует, тогда вопрос - минами других образцов? Если да, то как определено, что травма именно от неправильной мины и именно российской?
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16.05.2020 12:00 Ответить
он с пєрєпугу три міліона пєхотних мін утілізіровалі
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16.05.2020 12:07 Ответить
"В ходе досудебного расследования установлено, что около 16:40 14 мая вблизи позиций незаконных вооруженных формирований РФ около Докучаевска на минно-взрывном устройстве - противопехотной мине ПМН-2 - подорвалась жительница АвдеевкиИсточник: https://censor.net/v3195962"
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16.05.2020 12:10 Ответить
то шо? її сєпари притащили до позицій ВСУ? Тіпа, "тут ваша підорва - падшая женщіна - заберіть собі, бо нам вона така вже не нать"
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16.05.2020 12:19 Ответить
В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах "для тренировок и исследовательских целей".
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16.05.2020 12:30 Ответить
Согласно Конвенции, мины МОН под уничтожение не подпадают - они "направленного действия"... Если-бы она попала под "монку", задев "растяжку", то её-бы, "порубило" шрапнелью сбоку. А тут просто оторвало ступню - то есть, взрыв был "точечный", мина была нажимного действия, на которую она наступила. Самые распространённые в СА были ПМН. Видал последствия их действия, когда их "за речкой" применяли... Именно их Украина не применяет, а утилизирует...
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16.05.2020 13:04 Ответить
щас утілізіровалі "лєпєсткі" - пфм -1 і 1с, а ця падшая женщіна підірвалась на пмн-2, які вже давно унічтожені
Прокуратура розслідує підрив жінки на російській міні на Донбасі як теракт - Цензор.НЕТ 564Прокуратура розслідує підрив жінки на російській міні на Донбасі як теракт - Цензор.НЕТ 7397
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16.05.2020 13:59 Ответить
ИСТОРИЯ МУТНАЯ. пУСТЬ РАССЛЕДУЮТ.
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16.05.2020 12:18 Ответить
Хто расследует? Они экзамены сдать не могут!
А вообще-то чуствуется, шо кокс у них там хороший в буфете продают - правда шо-то сегодня они не в ударе. Нужно было сразу акт агрессии РФ против гражданки мира между Украиной и Россией расследовать.
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16.05.2020 12:33 Ответить
нехер шастать (во время реальной войны) где попало (думать надо)!
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16.05.2020 12:54 Ответить
Кремль не преминул бы устроить из такого случая пропагандистское шоу,
Песков с Лавровым обратились бы во все инстанции на предмет нарушения конвенций,
Захарова в прямомо эфире порвала бы тельняшку на груди.
А в Украине - просто новость, никакого шума, будни передка.
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16.05.2020 13:18 Ответить
Если шла от сепаров не через КПП то явно с враждебными намерениями. И вообще "нефуй шастать!"
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16.05.2020 14:17 Ответить
Эта та тётка, с которой бойцы оос делали селфи. Ну так для смеха.
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16.05.2020 14:55 Ответить
Доярка,муж тракторист-шахтер
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16.05.2020 15:27 Ответить
Доярка получила предупреждение, что красивые ножки даются не для того,
чтобы шастать где попало.
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16.05.2020 15:43 Ответить
Мое обращение к комментаторам - люди, будьте людьми. Противно, как смакуют и комментируют ранение женщины. А наши бойцы ВСУ молодцы. Они оказали помощь и отправили женщину в госпиталь. Они не опустились до уровня параши. А вот как это произошло и почему там она оказалась, это прерогатива следственных органов, СБУ.
Поэтому призываю - ЛЮДИ, БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!
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16.05.2020 16:34 Ответить
Женщину надо подбодрить.
Все достоинства остались при ней, а ума прибавилось.
Закажет высокие кроссовки - делов-то.
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16.05.2020 19:36 Ответить
 
 