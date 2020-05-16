Прокуратура расследует подрыв женщины на российской мине на Донбассе как теракт. ВИДЕО
В Донецкой области начато расследование по факту совершения террористического акта представителями незаконных вооруженных формирований РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
В ходе досудебного расследования установлено, что около 16:40 14 мая вблизи позиций незаконных вооруженных формирований РФ около Докучаевска на минно-взрывном устройстве - противопехотной мине ПМН-2 - подорвалась жительница Авдеевки. С травмой ноги женщину доставили в больницу. Досудебное расследование продолжается.
В пресс-центре Объединенных сил уточняют, что женщине 35 лет. "Характер полученного ею ранения - минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, - указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2. Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, 14 мая Цензор.НЕТ стало известно, что при попытке пройти из оккупированных территорий через линию соприкосновения на мине российского производства подорвалась гражданка Украины.
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А вообще-то чуствуется, шо кокс у них там хороший в буфете продают - правда шо-то сегодня они не в ударе. Нужно было сразу акт агрессии РФ против гражданки мира между Украиной и Россией расследовать.
Песков с Лавровым обратились бы во все инстанции на предмет нарушения конвенций,
Захарова в прямомо эфире порвала бы тельняшку на груди.
А в Украине - просто новость, никакого шума, будни передка.
чтобы шастать где попало.
Поэтому призываю - ЛЮДИ, БУДЬТЕ ЛЮДЬМИ!
Все достоинства остались при ней, а ума прибавилось.
Закажет высокие кроссовки - делов-то.