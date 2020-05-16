Прокуратура расследует подрыв женщины на российской мине на Донбассе как теракт. ВИДЕО

В Донецкой области начато расследование по факту совершения террористического акта представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры Донецкой области начато досудебное расследование по факту совершения террористического акта (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что около 16:40 14 мая вблизи позиций незаконных вооруженных формирований РФ около Докучаевска на минно-взрывном устройстве - противопехотной мине ПМН-2 - подорвалась жительница Авдеевки. С травмой ноги женщину доставили в больницу. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки двое украинских воинов ранены, наемники РФ совершили 9 обстрелов, - штаб ООС

В пресс-центре Объединенных сил уточняют, что женщине 35 лет. "Характер полученного ею ранения - минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, - указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2. Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 14 мая Цензор.НЕТ стало известно, что при попытке пройти из оккупированных территорий через линию соприкосновения на мине российского производства подорвалась гражданка Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трагически погибшего в Донецкой области майора ССО Андрея Супригана похоронят 16 мая во Львове. ФОТО