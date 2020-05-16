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"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине". ВИДЕО

Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко выступает за восстановление советской системы медицины, но детей водит в клинику "Борис".

Об этом он заявил в интервью программе "Тема дня", отрывок которой опубликовала в Facebook журналистка Дария Гирна, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медучреждения пока будут получать средства, которые начислялись им до старта второго этапа медреформы, - "слуга народа" Радуцкий

"Я хочу, чтобы у нас была система как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была во все времена, и пандемия показала, что это лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть когда была в 1920-1930-х годах такие пандемии получала! Это все через кровь и смерти людей опыт, понимаете. Это нарабатывалось годами. Пришла Супрун и говорит: "Будем делать, как в Канаде и в Англии". Главное - все, что предшественники наши разрушили, надо восстановить. Это главная реформа медицинская, которую я вижу", - подчеркнул он.

Шевченко также уверен, что средства должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько населения в регионе, другую точку зрения он назвал "капиталистической". "Это капитализм, который нам навязывают, он никогда не приживется в Украине", - уверен нардеп.

При этом сам он "ни в какую клинику не ходит": "Я каждое утро встаю и бегаю 7 километров, так как считаю, что лучшая профилактика от коронавируса - это спорт и здоровье".

Когда журналистка уточнила у нардепа, как же он судит о состоянии медицины, если не лечится, он обвинил ее в манипуляции, указал, что "имеет родственников и друзей", а потом заявил: "В "Борис" хожу с ребенком".

Также читайте: В Украине введут отечественные протоколы лечения всех болезней, - Степанов

Автор: 

здравоохранение (332) реформы (3951) Шевченко Евгений (143) Слуга народа (2630)


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Топ комментарии
+76
Классический кацапский агент
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16.05.2020 13:00
+44
И о це таке вибрали???"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине" - Цензор.НЕТ 1409
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16.05.2020 13:02
+39
В Конституции написано "бесплатная мед.помощь". Так она и есть бесплатная: согласно реформе Супрун, государство гарантирует каждому гражданину бесплатный пакет медицинских услуг.
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16.05.2020 13:10
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Страница 6 из 6
На каких,каких таких элементах совковой системы медицины построена британская система?Просветите меня сэр прививоненавистник.В Британии по вашему то же от прививок отказались?
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16.05.2020 18:29 Ответить
Раз берешься обсуждать эту тему, предварительно ее изучи, а не заезженными лозунгами изображай трибуна. Вакциновпаривание не относится к обсуждаемой теме.
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17.05.2020 13:27 Ответить
С заезженными лозунгами согласен.Только это лозунги про руководящую и направляющую роль КПСС,откуда произошел СССР,и его неотъемлемый атрибут совковая медицина.
И на последок.Ты так рьяно портянки рвеш за совковую медицину.А при совке все прививки были обязательны.Попробовал бы тогда не сделать себе и детям прививку.И почему это прививки не входят в медицинскую тему?Это как раз их сфера ответственности,"знаток"-антипрививочник.
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17.05.2020 18:07 Ответить
Спамят только убогие на мозги зомби.
Повторяю - систему Семашко всегда хвалили международные организации и на ее элементах построена британская медицина. И медицина Беларуси также успешно работает и развивается на ее принципах.
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17.05.2020 13:31 Ответить
Повеселил меня этот долбодятел.На простой и безобидный вопрос:"а в какой поликлиннике или больнице вы лечитесь?",он почему то нервно ответил:"я лечусь бегом и спортом".Браво.Шоу Бенни Хила и мистер Бин,отдыхают вместе взятые.Интересно посмотреть,как он простой аппендицит будет бегом и спортом будет лечить,если конечно так можно.Ну а если у него получится,то это будет "коллосальное" новое открытие в науке и технике.Да и в медицине то же.
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16.05.2020 18:19 Ответить
Да.Еще забыл отметить просто "шикарную и лучшую" стоматологию в советской системе медицины.Желаю этому дятлу и его детям лечить зубы как при советском союзе лечили,что бы к пятидесяти годам от них(от зубов ) остались одни воспоминания,причем довольно болезненные и дурно пахнущие.
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16.05.2020 18:25 Ответить
Была обычная, как и во всем мире, стоматология доступная всем слоям населения. А для желающих и тогда была платная.
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17.05.2020 13:24 Ответить
Плять, ты улыбки савецких людей в 50-60х видел, клоун??
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17.05.2020 14:19 Ответить
"Была обычная, как и во всем мире, стоматология доступная всем слоям населения."

Для партийных бонз или работников торговли,что везде блат имели,может нормальная стоматология и была.Ну типа магазинов "Березка",где по чекам и за валюту товар покупали.Но только те,кто эти чеки и валюту имел.Мне к сожалению не повезло.Мама и папа не были членами партии,и в торговле не работали.Приходилось зубы лечить как все.Помню как в школе мне нерв из зуба удаляли,без обезбаливающего и мышьяка.Такой "кайф" скажу тебе был,словами не передать.Ну а зуб,через пол года вырвали,флюс под десной образовался,врачи сказали,что надо рвать.И это в школе.В институте,еще пару таких же похожих случая были,только уже в Харьковской студенческой поликлиннике.Даже номер ее запомнил,номер двадцать.После пломбы,через два-три месяца флюс,и прощавай зуб.Еще немного в таком темпе,совсем бы без зубов остался.Но тут,слава тебе господи, совок развалился,частные кабинеты появились.И вот за тридцать с лихером лет,что после этого были,ни одного зуба не потерял.Вот как то так.С советской стоматологией знаком не по рассказам разных сказочников,таких как ты.
А частников при совке ганяли.Забыл разве?Спекуляция,такое слово помнишь,или забыл?При совке были разрешены только такие формы собственности.Первое:государственная.Она же основная,и доминирующая.Потом кооперативная(собственность колхозов и совхозов).Ну и личная.Так,что платная стоматология при совке,это было не законно,и называлось взяткой.
Ты лучше скажи.Почему при совке медицина считала,что прививки делать надо строго обязательно?Без прививок ребенка ни в садик,ни в школу не брали,а человека на работу.А ты всем талдычил,что прививки вред.Как то ты сам себе противоречишь.Правда?
И расскажи мил человек,про спецмагазины для отдельных особо приближенных партработников,или магазины типа "Березка",где товар продавался за чеки или за валюту,за покупку которой еще и срок давали.Пятнадцать лет,если не ошибаюсь.Или расстрел.Круто.Правда?
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18.05.2020 08:55 Ответить
"Была обычная, как и во всем мире, стоматология доступная всем слоям населения."

Советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" смотрел?Зубной врач Шпак,которого грабанули,и был обычным совковым стоматологом,а стоматология была как в фильме,точь в точь.Моя любимая фраза из фильма:"пациент откройте рот" ...Ну а дальше,звук отбойного молотка,и характерный звук вырванного зубу,что в плевательницу выкинули.
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18.05.2020 11:53 Ответить
Что возвращать? Мы никуда и не уходили с её руин.
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16.05.2020 18:19 Ответить
не было ни какой советской системы здравоохранения!Были обшарпаные здания с зелёной,иодом,клизмами и кипячеными шприцами,и коновалы бесплатно,а чаще за презент,обслуживали толпы народа,вот и вся система сынок ты мой английский.
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16.05.2020 19:11 Ответить
а какие операции делала советская медицина - с страшными, грубыми швами. научились делать живодерские операции - последствия войны.
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16.05.2020 21:53 Ответить
Ну да, и покойный Амосов был главный всемирно известный "живодер".
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17.05.2020 13:19 Ответить
Амосов известен, прежде всего, не как профессионал мирового уровня, а популяризатор здорового образа жизни и литератор.
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17.05.2020 14:26 Ответить
Известен в роли популяризатора только неучам.
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17.05.2020 19:02 Ответить
Бг-ггг... я - тоже за советскую систему, типо экспроприировать бизнес этого гаденыша...
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16.05.2020 19:31 Ответить
Вот,вот.Частную собственность отменить.Эксплуататорам-тюрьмы.Фермеров-в Сибирь.Народу заводы и землю.Ну и работать за спасибо.За границу на отдых или заработки не пущать.Паспорта у крестьян отобрать.Пусть в селах живут и не высовываются,и работают за трудодень.
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16.05.2020 21:01 Ответить
Советую сходить к психиатору, может поможет привести голову в порядок.
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17.05.2020 13:17 Ответить
Какой ты гадкий,как и все коммуняки.И хамишь,к тому же.У дедушки Ленина научился?Да нет.Тот кат вежливым был,образованным.У тебя учителя были по проще,скорей похож на Швондера из "Собачьего сердца" Булгакова.Нормалек?Если бы сравнил тебя с Шариковым,ты бы обиделся.А так в самый раз.
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18.05.2020 09:01 Ответить
Все правильно. Радянська система охорони здоров'я була однією з найкращих в світі. Всі проблеми вітчизняної медицини пов'язані із критичним недофінансуванням галузі за останні 30 років. Згідно з рекомендаціями ООН на медицину треба виділяти не менше 9 % ВВП. В Україні виділяють лише 2,5 %. З таким фінансуванням якісної медицини не побудуєш. Фінансування медицини треба збільшити мінімум в 3 рази. А те що нам підсовують як Медреформу є ліквідацією медицини та позбавленням мільйонів людей елементарної медичної допомоги. Сусідня Білорусь зберегла радянську систему і вона там зараз успішно працює.
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16.05.2020 21:16 Ответить
Медицина Беларуси успешно работает по системе Семашко и на ее финансирование выделяется там 8,5% ВВП. Повторяю - Беларусь делит с Брунеем и Канадой первое место в мире по доступности медицинской помощи населению.
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17.05.2020 13:16 Ответить
На самом деле, уровень профессионализма и высококвалифицированных профессионалов и медтехнологий в Беларуси ниже украинского. Я это знаю лучше тебя. Другой вопрос - доступность нижнего уровня мед.помощи. Здесь недорабатывают политики и депутаты, которые давно обязаны были продавить и запустить систему страховой медицины в Украине. Но медицинская мафия в Украине бессмертна.
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17.05.2020 14:33 Ответить
Не пишите чушь. Нашим клиникам и не снилось то оснащение и оборудование, и те медтехнологии что есть в Беларуси. А что касается сравнения уровня специалистов, то это вообще глупость.
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17.05.2020 16:20 Ответить
Не пишите чушь. Нашим клиникам и не снилось то оснащение и оборудование, и те медтехнологии что есть в Беларуси. А что касается сравнения уровня специалистов, то это вообще глупость.
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17.05.2020 18:59 Ответить
Ну давай разберем на одном примере, раз речь о "медтехнологиях":
Гуглим ЭКО в Минске - насчитываем 9 центров. Всех в Беларуси - 13 https://xn----ptbaagbcftf7n.xn--p1ai/clinics_eko/kliniki-eko-zarubezhom/kliniki-eko-belarus
ЭКО в Киеве - насчитываем 15 центров. Всех - 42. http://uarm.org.ua/pro-asotsiatsiyu/uchasniki-asotsiatsiji.html
И так во всех остальных технологически емких отраслях медицины. Свободен, дефект мозга. Нехер тут чушь комуняцкую разводить!
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17.05.2020 19:30 Ответить
Медицина Беларуси успешно работает по системе Семашко и на ее финансирование выделяется там 8,5% ВВП. Повторяю - Беларусь делит с Брунеем и Канадой первое место в мире по доступности медицинской помощи населению.
https://censor.net/comments/locate/3195969/019214f0-745a-7106-9080-16ab54c33772
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17.05.2020 19:00 Ответить
А за спам тебе, тролль, не платят? Это тоже будет в спаме. Нечего коммуняцко-ольгиновской пропаганде тут вонять.
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17.05.2020 19:04 Ответить
Все правильно - государство должно платить врачам копейки (лучше это бабло стырить) а лохторат пусть медикам взятки дает и все будет ОК
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16.05.2020 21:44 Ответить
Бег бегом,а нервишки у депутатника - ватника - ни к черту.
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16.05.2020 21:52 Ответить
идиот какой-то. как же они задрали
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16.05.2020 23:02 Ответить
для мене найбільш показовими були радянські родильні доми, більш схожі на осередки концтаборів, із надзвичайно приємними плюшками: повна відсутність особистої свободи і особистого простору, казарменний режим, кафельні стіни і підлога і загальна обстановка, наче в прозекторній, особисте приниження через одяг у вигляді напівлегких халатиків (і усе), абсолютна байдужість до материнського інстинкту і привласнення народжених дітей адміністреціює закладу із видачею дітей для годування виключно по розпорядку.

лише маленька частина радянської медичної системи, але ж яка показова!
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16.05.2020 23:46 Ответить
Это не медсистема была виновата, а ее реализаторы.
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17.05.2020 13:10 Ответить
Этот гандон Шевченко сто пудово лечиться где нибудь в Германии.
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17.05.2020 03:16 Ответить
В Совецком союзе было всего две болезни. ***** и ******. ***** сама проходила, а ****** был не излечим.
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17.05.2020 06:49 Ответить
Ха, ха - діДжейталізація від зеленого камеді-клабу.
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17.05.2020 09:33 Ответить
Капитализм в том виде что есть у нас - это рабовладельческая система, система экстенсивного использования ВСЕХ ресурсов, с последующим банкротством после их истощения. "Общество потребления" смогло лишь разжечь голод к роскоши среди населения, но утолить его - оно не может, не хватит ресурсов планеты. Может все таки мир в котором у каждого есть "достаточно" лучше, чем мир, где у единиц есть "сказочное излишество"? Вы же все думаете что будете теми самыми единицами, но давайте станем реалистами, единиц - единицы, а вас всех - много. В результате мы друг друга сожрем, на радость катцапам и узкоглазым.
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17.05.2020 10:18 Ответить
Населення світу, з-за підняття рівня життя, скоро почне скорочуватись.
У Китаї теж.
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17.05.2020 14:51 Ответить
Ау, вы сумасшедшие?
Идиоты?
Никогда не попадали в больницу?
ГДЕ МАТЬ ВАШУ ВЫ ВИДЕЛИ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ, К КОТОРОЙ ПРИЗЫВАЕТЕ?
В КИНО?
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17.05.2020 11:43 Ответить
Это вопль умалишенного.
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17.05.2020 13:08 Ответить
Совершенно согласен. И не одного.
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17.05.2020 14:12 Ответить
Парад клоунов народа продолжается)
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17.05.2020 12:10 Ответить
Дэн понабирал всякую шелупень за 500 бакинских
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17.05.2020 12:43 Ответить
Конечно не приживется: капитализм - это строй свободных людей.
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17.05.2020 12:51 Ответить
Это строй свободных от свободы людей, полностью зависящих от своих работодателей и всласти. Лохокарантин это очень наглядно продемонстрировал.
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17.05.2020 13:06 Ответить
Ти,видно не жив при союзі, дебілятко.
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17.05.2020 14:08 Ответить
Якщо влада диктує що одягати, який стиль зачіски мати, що читати, де жити, де лікуватись, куди їхати і.т.д і.т.д не є « строй завісящій от власті», тоді я не знаю що є?
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17.05.2020 14:12 Ответить
А ты дебильчик, где жил, что такую ахинею несешь? Возражай моему посту фактами по сути, а не лозунгами о совке.
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17.05.2020 16:10 Ответить
Ну почему вы, комуняки штопанные, не сдохли все в сралинских концлагерях?? Господи, как ты не справедлив, оставив комуняк живыми, но без мозга!
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17.05.2020 14:36 Ответить
Это строй свободных от свободы людей, полностью зависящих от своих работодателей и всласти. Лохокарантин это очень наглядно продемонстрировал.
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17.05.2020 18:57 Ответить
co to jeszt za ***** sowkowy ?
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17.05.2020 13:12 Ответить
Нові незамарані обличчя від бубки!
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17.05.2020 14:08 Ответить
Це все маніпулювання та популізм. Ми не побудуємо радянську систему. Це вже не можливо і не актуально. Нам треба побудувати свою модель медицини, взявши найкраще і відкинувши гірше. Але потрібне реальне бажання щось зробити. В популістів цього немає. Доречі, комуністи, попри всі їхні вади, реально щось робили. Реально. Вже інше, що вони робили і як...
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17.05.2020 14:09 Ответить
Ось цей весь висєр і є приклад популізму! І що «робили» комуністи ?!
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17.05.2020 14:13 Ответить
Якісь дивні люди!!! Що робили комуністи?!?! До вони робили при Чернобильскій катастрофі?! Проводили велогонку «міра»?! Кількість відвертих дебілів в Україні просто вражає!
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17.05.2020 14:15 Ответить
Не треба пересмикувати. Мова іде про систему охорони здоров*я, а не окремі випадки дебілізму.
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17.05.2020 14:53 Ответить
Дивна думка....я весь час думала,що кумунізм=дебілізм по своїй суті
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17.05.2020 15:23 Ответить
савєйская сiстєма здравохранєнія можлива лише у совку, а совок давно вже подох.

Що у вас з логікою? Як можливо повернути те, що давно здохло? Ви некрофіл?

Потрібно брати за приклад не трупи, а успішні системи в більш-менш схожих країнах в ******** умовах.
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17.05.2020 20:35 Ответить
Если откинуть его совкодрочерство и реально посмотреть на вещи, то, при таком состоянии, в котором находится страна уже 30 лет, невозможно построить вообще никакую мед систему, ни советскую, ни капиталистическую, в принципе.
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17.05.2020 14:19 Ответить
А яка є ? Люди ж лікуються... Нє ?
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17.05.2020 14:54 Ответить
за свої гроші. а якщо немає, то подихай. акуєнна система!
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17.05.2020 16:51 Ответить
"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине______убедительная просьба к редакции не писать фамилии этих шЕвченкив с прописной буквы! ШевчЕнко Т.Г. он один единственный! А эта шелепонь ему даже не однофамильцы!
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17.05.2020 15:57 Ответить
Кратко о советской системе:

- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент!
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17.05.2020 17:05 Ответить
Кратко о системе здравоохранения ВООБЩЕ

-Здраствуйте платный доктор

-До свиданья нищий пациент......
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17.05.2020 19:29 Ответить
И такие вся фрикция.
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17.05.2020 17:19 Ответить
Взять этого борца против капитализма, забрать его всю собственность, сбережения и отправить на Калыму.
Выступает на передачах рабинович, шуфрич, медведчук, долларовые миллионеры и гонят за советскую власть.
Да их бы советская власть быстро сгноила на лесозаготовках, или в рудниках.
Конченные манипуляторы.
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17.05.2020 17:21 Ответить
а как на счёт шведского или канадского "капитализьма" ??? может стоит попробовать ???
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17.05.2020 17:31 Ответить
Де таких ідіотів берут?

Щоб вернути савєйскає здравохранєніє, потрібно насамперед вернут совок.
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17.05.2020 17:48 Ответить
Пішов ти нах@й зі своїм совком разом!!!
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17.05.2020 18:05 Ответить
"Слуга народу" Шевченко виступає за повернення радянської системи охорони здоров'я: "Капіталізм, який нам нав'язують, ніколи не приживеться в Україні" - Цензор.НЕТ 4427
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17.05.2020 18:09 Ответить
Мудило совкове - ти піди, розкажи це коломойському з ахмєтовим, як ти не хочеш жити в їхньому дикому капіталізмі. Навряд чи ти вийдеш від них живим після цього.
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17.05.2020 18:41 Ответить
Напоминаю супруноботам - злобное хамство и склонность к лозунгам - признак швондерского скудоумия и отсутствия образованности.
И спамят только подобные недоумки от интеллектуального бессилия и отсутствия аргументов.
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17.05.2020 19:08 Ответить
Пригожин, твой тролль совсем тупой. Освоил только копировать-вставить. Пишет одно и тоже. Плачется,что работать ему не дают.
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17.05.2020 19:16 Ответить
"Боріс" сосіалістічєскій
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17.05.2020 19:26 Ответить
А что это плохо ? Возврат к прошлой системе здравоохранения. Пока петух не клюнет тут противников старой системы они ( идийоты) не поймут. А клюнет - ну сразу ж перекрасятся или переобуются. Остаётся только З А Б О Л Е Т Ь .
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17.05.2020 19:27 Ответить
Це точно - феодалізм наше все
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17.05.2020 20:05 Ответить
Моисей водил евреев 40 лет по пустыне, чтобы поколение вот таких издохло, совковый менталитет невозможно вылечить.
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17.05.2020 20:14 Ответить
Тепер євреї водять нас за ніс вже майже 29 років - залишилось 11, потерпимо...
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17.05.2020 20:20 Ответить
Вырвите этому идиоту зуб в зубовалке пгт.Попихуйловка
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17.05.2020 20:49 Ответить
-слуга шевченко, у меня, для вас - плохие новости...
-слушаю вас доктор, неужто снова мой уровень ай кю...очень низок ?
-нет слуга, всё гараздо печальней... снежинки, падающие на вашу лысину- не тают...
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17.05.2020 21:25 Ответить
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