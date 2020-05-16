"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине". ВИДЕО

Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко выступает за восстановление советской системы медицины, но детей водит в клинику "Борис".

Об этом он заявил в интервью программе "Тема дня", отрывок которой опубликовала в Facebook журналистка Дария Гирна, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я хочу, чтобы у нас была система как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была во все времена, и пандемия показала, что это лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть когда была в 1920-1930-х годах такие пандемии получала! Это все через кровь и смерти людей опыт, понимаете. Это нарабатывалось годами. Пришла Супрун и говорит: "Будем делать, как в Канаде и в Англии". Главное - все, что предшественники наши разрушили, надо восстановить. Это главная реформа медицинская, которую я вижу", - подчеркнул он.

Шевченко также уверен, что средства должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько населения в регионе, другую точку зрения он назвал "капиталистической". "Это капитализм, который нам навязывают, он никогда не приживется в Украине", - уверен нардеп.

При этом сам он "ни в какую клинику не ходит": "Я каждое утро встаю и бегаю 7 километров, так как считаю, что лучшая профилактика от коронавируса - это спорт и здоровье".

Когда журналистка уточнила у нардепа, как же он судит о состоянии медицины, если не лечится, он обвинил ее в манипуляции, указал, что "имеет родственников и друзей", а потом заявил: "В "Борис" хожу с ребенком".

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