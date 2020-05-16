"Слуга народа" Шевченко выступает за возвращение советской системы здравоохранения: "Капитализм, который нам навязывают, никогда не приживется в Украине". ВИДЕО
Депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко выступает за восстановление советской системы медицины, но детей водит в клинику "Борис".
Об этом он заявил в интервью программе "Тема дня", отрывок которой опубликовала в Facebook журналистка Дария Гирна, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы у нас была система как в Советском Союзе, потому что это лучшая система, которая была во все времена, и пандемия показала, что это лучшая система. И поэтому у нас нет такой катастрофы, как в других странах. У нас советская власть когда была в 1920-1930-х годах такие пандемии получала! Это все через кровь и смерти людей опыт, понимаете. Это нарабатывалось годами. Пришла Супрун и говорит: "Будем делать, как в Канаде и в Англии". Главное - все, что предшественники наши разрушили, надо восстановить. Это главная реформа медицинская, которую я вижу", - подчеркнул он.
Шевченко также уверен, что средства должны распределяться по больницам в зависимости от того, сколько населения в регионе, другую точку зрения он назвал "капиталистической". "Это капитализм, который нам навязывают, он никогда не приживется в Украине", - уверен нардеп.
При этом сам он "ни в какую клинику не ходит": "Я каждое утро встаю и бегаю 7 километров, так как считаю, что лучшая профилактика от коронавируса - это спорт и здоровье".
Когда журналистка уточнила у нардепа, как же он судит о состоянии медицины, если не лечится, он обвинил ее в манипуляции, указал, что "имеет родственников и друзей", а потом заявил: "В "Борис" хожу с ребенком".
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И на последок.Ты так рьяно портянки рвеш за совковую медицину.А при совке все прививки были обязательны.Попробовал бы тогда не сделать себе и детям прививку.И почему это прививки не входят в медицинскую тему?Это как раз их сфера ответственности,"знаток"-антипрививочник.
Повторяю - систему Семашко всегда хвалили международные организации и на ее элементах построена британская медицина. И медицина Беларуси также успешно работает и развивается на ее принципах.
Для партийных бонз или работников торговли,что везде блат имели,может нормальная стоматология и была.Ну типа магазинов "Березка",где по чекам и за валюту товар покупали.Но только те,кто эти чеки и валюту имел.Мне к сожалению не повезло.Мама и папа не были членами партии,и в торговле не работали.Приходилось зубы лечить как все.Помню как в школе мне нерв из зуба удаляли,без обезбаливающего и мышьяка.Такой "кайф" скажу тебе был,словами не передать.Ну а зуб,через пол года вырвали,флюс под десной образовался,врачи сказали,что надо рвать.И это в школе.В институте,еще пару таких же похожих случая были,только уже в Харьковской студенческой поликлиннике.Даже номер ее запомнил,номер двадцать.После пломбы,через два-три месяца флюс,и прощавай зуб.Еще немного в таком темпе,совсем бы без зубов остался.Но тут,слава тебе господи, совок развалился,частные кабинеты появились.И вот за тридцать с лихером лет,что после этого были,ни одного зуба не потерял.Вот как то так.С советской стоматологией знаком не по рассказам разных сказочников,таких как ты.
А частников при совке ганяли.Забыл разве?Спекуляция,такое слово помнишь,или забыл?При совке были разрешены только такие формы собственности.Первое:государственная.Она же основная,и доминирующая.Потом кооперативная(собственность колхозов и совхозов).Ну и личная.Так,что платная стоматология при совке,это было не законно,и называлось взяткой.
Ты лучше скажи.Почему при совке медицина считала,что прививки делать надо строго обязательно?Без прививок ребенка ни в садик,ни в школу не брали,а человека на работу.А ты всем талдычил,что прививки вред.Как то ты сам себе противоречишь.Правда?
И расскажи мил человек,про спецмагазины для отдельных особо приближенных партработников,или магазины типа "Березка",где товар продавался за чеки или за валюту,за покупку которой еще и срок давали.Пятнадцать лет,если не ошибаюсь.Или расстрел.Круто.Правда?
Советский фильм "Иван Васильевич меняет профессию" смотрел?Зубной врач Шпак,которого грабанули,и был обычным совковым стоматологом,а стоматология была как в фильме,точь в точь.Моя любимая фраза из фильма:"пациент откройте рот" ...Ну а дальше,звук отбойного молотка,и характерный звук вырванного зубу,что в плевательницу выкинули.
Гуглим ЭКО в Минске - насчитываем 9 центров. Всех в Беларуси - 13 https://xn----ptbaagbcftf7n.xn--p1ai/clinics_eko/kliniki-eko-zarubezhom/kliniki-eko-belarus
ЭКО в Киеве - насчитываем 15 центров. Всех - 42. http://uarm.org.ua/pro-asotsiatsiyu/uchasniki-asotsiatsiji.html
И так во всех остальных технологически емких отраслях медицины. Свободен, дефект мозга. Нехер тут чушь комуняцкую разводить!
https://censor.net/comments/locate/3195969/019214f0-745a-7106-9080-16ab54c33772
лише маленька частина радянської медичної системи, але ж яка показова!
У Китаї теж.
Идиоты?
Никогда не попадали в больницу?
ГДЕ МАТЬ ВАШУ ВЫ ВИДЕЛИ БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНУ, К КОТОРОЙ ПРИЗЫВАЕТЕ?
В КИНО?
Що у вас з логікою? Як можливо повернути те, що давно здохло? Ви некрофіл?
Потрібно брати за приклад не трупи, а успішні системи в більш-менш схожих країнах в ******** умовах.
- Здравствуйте, бесплатный доктор!
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент!
-Здраствуйте платный доктор
-До свиданья нищий пациент......
Выступает на передачах рабинович, шуфрич, медведчук, долларовые миллионеры и гонят за советскую власть.
Да их бы советская власть быстро сгноила на лесозаготовках, или в рудниках.
Конченные манипуляторы.
Щоб вернути савєйскає здравохранєніє, потрібно насамперед вернут совок.
И спамят только подобные недоумки от интеллектуального бессилия и отсутствия аргументов.
-слушаю вас доктор, неужто снова мой уровень ай кю...очень низок ?
-нет слуга, всё гараздо печальней... снежинки, падающие на вашу лысину- не тают...