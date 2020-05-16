Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ. ВИДЕО

Официально завершилась история с "гражданской войной" и "внутренним конфликтом" в Украине.

К такому выводу пришел журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube.

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"На официальном уровне подтверждено, что на переговорах в Минске группировки "ДНР" и "ЛНР" представляют граждане Российской Федерации. Никаких-то там "народных республик", а именно граждане России. Таким образом на Донбассе происходит по факту российско-украинский конфликт, и переговоры Украина ведет именно с гражданами России", - пояснил журналист.

Он напомнил, что представители ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе в Минске Наталья Никанорова и Владислав Дейнего оказались обладателями российских паспортов. Казанский проверил подлинность опубликованного министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым паспорта на сайте Федеральной налоговой службы России.



Сриншот из видео

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"Не могу сказать, что произошла какая-то сенсация. Я уверен, что у большинства представителей верхушки "ДНР" российские паспорта есть еще с 2014-2015 годов. Но одно дело догадываться, другое дело - иметь доказательства. У нас есть доказательства, что никакой гражданской войны на Донбассе нет, а есть российско-украинский конфликт, в котором нам, украинцам, противостоят граждане Российской Федерации. Кто-то из них еще до войны был гражданином Российской Федерации, просто жил в Украине. Кто-то приехал воевать уже после начала войны из России, как Игорь Стрелков, а кто-то был просто российской агентурой, и только недавно получил российские паспорта", - подчеркнул журналист.

По его мнению, суть в том, что нет никаких народных республик, "никакого восставшего непокоренного Донбасса, который борется за свои права", а есть российская оккупация территории.

"И когда Россия говорит нам, что Украина должна на переговорах согласовывать изменения в свое законодательство и свою конституцию с представителями Донбасса, мы понимаем, что нет никаких представителей Донбасса, нет никаких представитель "ДНР" и "ЛРН". Есть российские граждане. Таким образом Россия требует от нас, чтобы мы согласовывали изменения свою конституцию с ней", - поясняет Казанский.

Он также напомнил, что гражданин РФ Дейнего несколько дней назад заявлял, что переселенцы не имеют права принимать участие в переговорах по Донбассу.

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"Елена Бондаренко, Евгений Мураев, боксер Усик и другие лжецы рангом поменьше просто повторяют вранье из российских методичек, когда расскажут про "внутренние конфликты", о том, что "нам нужно договариваться", потому что там, на самом деле, наши граждане. После этой ситуации становится понятно, на самом деле какую цель преследует те люди, которые говорят, что нужно вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", потому что нет никаких "ЛНР" и "ДНР" - уже все доказано, подтверждено официально. Есть граждане Российской Федерации, есть конфликт с Российской Федерацией. Все, кто рассказывает, что нам нужны прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", нам нужно как-то легализовать, пойти на уступки, на самом деле призывают пойти на уступки оккупантам и легализовать оккупацию", - резюмировал Казанский и призвал украинцев противостоять российской агрессии слаженно.

Напомним, Российская Федерация пригласила на заседание Трехсторонней контактной группы 13 мая так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ. Об этом на следующий день сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.