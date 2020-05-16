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Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ. ВИДЕО

Официально завершилась история с "гражданской войной" и "внутренним конфликтом" в Украине.

К такому выводу пришел журналист Денис Казанский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube.

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"На официальном уровне подтверждено, что на переговорах в Минске группировки "ДНР" и "ЛНР" представляют граждане Российской Федерации. Никаких-то там "народных республик", а именно граждане России. Таким образом на Донбассе происходит по факту российско-украинский конфликт, и переговоры Украина ведет именно с гражданами России", - пояснил журналист.

Он напомнил, что представители ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе в Минске Наталья Никанорова и Владислав Дейнего оказались обладателями российских паспортов. Казанский проверил подлинность опубликованного министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым паспорта на сайте Федеральной налоговой службы России.

Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ 01
Сриншот из видео

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"Не могу сказать, что произошла какая-то сенсация. Я уверен, что у большинства представителей верхушки "ДНР" российские паспорта есть еще с 2014-2015 годов. Но одно дело догадываться, другое дело - иметь доказательства. У нас есть доказательства, что никакой гражданской войны на Донбассе нет, а есть российско-украинский конфликт, в котором нам, украинцам, противостоят граждане Российской Федерации. Кто-то из них еще до войны был гражданином Российской Федерации, просто жил в Украине. Кто-то приехал воевать уже после начала войны из России, как Игорь Стрелков, а кто-то был просто российской агентурой, и только недавно получил российские паспорта", - подчеркнул журналист.

По его мнению, суть в том, что нет никаких народных республик, "никакого восставшего непокоренного Донбасса, который борется за свои права", а есть российская оккупация территории.

"И когда Россия говорит нам, что Украина должна на переговорах согласовывать изменения в свое законодательство и свою конституцию с представителями Донбасса, мы понимаем, что нет никаких представителей Донбасса, нет никаких представитель "ДНР" и "ЛРН". Есть российские граждане. Таким образом Россия требует от нас, чтобы мы согласовывали изменения свою конституцию с ней", - поясняет Казанский.

Он также напомнил, что гражданин РФ Дейнего несколько дней назад заявлял, что переселенцы не имеют права принимать участие в переговорах по Донбассу.

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"Елена Бондаренко, Евгений Мураев, боксер Усик и другие лжецы рангом поменьше просто повторяют вранье из российских методичек, когда расскажут про "внутренние конфликты", о том, что "нам нужно договариваться", потому что там, на самом деле, наши граждане. После этой ситуации становится понятно, на самом деле какую цель преследует те люди, которые говорят, что нужно вести прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", потому что нет никаких "ЛНР" и "ДНР" - уже все доказано, подтверждено официально. Есть граждане Российской Федерации, есть конфликт с Российской Федерацией. Все, кто рассказывает, что нам нужны прямые переговоры с "ДНР" и "ЛНР", нам нужно как-то легализовать, пойти на уступки, на самом деле призывают пойти на уступки оккупантам и легализовать оккупацию", - резюмировал Казанский и призвал украинцев противостоять российской агрессии слаженно.

Напомним, Российская Федерация пригласила на заседание Трехсторонней контактной группы 13 мая так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство РФ. Об этом на следующий день сообщил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Автор: 

россия (95497) Донбасс (26956) Казанский Денис (311) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+36
Это очевидно не теперь, а с самого начала войны было.
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16.05.2020 19:15
+26
Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ - Цензор.НЕТ 135
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16.05.2020 19:34
+26
Казанский о россиянах Дейнего и Никоноровой в ТКГ: Теперь очевидно, что настаивающие на прямых переговорах с ОРДЛО на самом деле призывают пойти на уступки РФ - Цензор.НЕТ 9785
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16.05.2020 19:35
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Страница 4 из 4
ув.Денис Казанский очень ясно сформулировал свои тезисы о ссученных даунбассовских шестёрках из ОРДЛО...
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17.05.2020 06:38 Ответить
*
Недавно США внесли профашистський"Руський імперський рух", який воював на Донбасі проти України, в список терористичних організацій.
А наша і виходить що продажна влада ЗЕбілів -капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду, набудь для капітуляції України ... Може наша про-московська влада переплутала Крим і Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Руського імперського руху" воювали проти США і окупували Аляску? А інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашій продажній антиукраїнській -про-кремлівській владі капітулянтів, яка тривалий час ну ніяк не може розібратись хто він такий наш лютий кривавий ворог загарбник який тимчасово, але все ж таки окупував наш рідний Український Крим і Донбас ...
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17.05.2020 06:41 Ответить
Сагайдачный,ты что идиот?Снова "ЗРАДА"?Кацапы же потребовали расширить ТКГ.Вот мы им и расширили.Ввели туда представителей именно кацапов,а не "народ Донбасса".И теперь начнем договариваться именно с ихтамнетами.Привет старой лошади из МИД кацапов и лично пуйлу...
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17.05.2020 13:44 Ответить
кацап, идиот, причём полный это ты. Впрочем, ты уже вскоре убедишься сам.
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17.05.2020 23:04 Ответить
Одно интересно, почему во всех этих многочисленных зашкварах говорят - теперь стало понятно? А год назад не было понятно? Или блдь, только вступив в дерьмо лично, некоторые люди могут сделать вывод, что это дерьмо, и оно зелёное? А 40% по прежнему уверены, что топчут шоколад и вот вот станет сладко на губах.
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17.05.2020 11:35 Ответить
"какая разница" - реальність сьогодення!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2020 12:36 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faspi.com.ua%2Fnews%2Fnovini-svitu%2Flavrov-vistupiv-na-zakhist-ermaka-i-zvinuvativ-ukrainu-v-zrivi-samitu-normandskoi%3Ffbclid%3DIwAR0oaQFq8j0arvBlm093kpzlzLz-9SVXhYVB5ibfOlLvjI8sOcwUYBlkzpk&h=AT3YFusJlKweHf4E2lZhDnVzP54QgIuIOTg9qQp0MEiuYlc-FwZ27lCB65GnlPAFS0DyQGvfxBJcmZcluzHpXutf9AeLqeukuwhee0BpeKVZnzBCd0_TWTQbkORXFu9qZqh9
Лавров виступив на захист Єрмака і звинуватив Україну в зриві саміту "нормандської четвірки" в Берліні, еще что-но нужно знать на кого работает ватная Крыса ермак???
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17.05.2020 13:37 Ответить
"На официальном уровне подтверждено, что на переговорах в Минске группировки "ДНР" и "ЛНР" представляют граждане Российской Федерации. Никаких-то там "народных республик", а именно граждане России. Таким образом на Донбассе происходит по факту российско-украинский конфликт, и переговоры Украина ведет именно с гражданами России", - пояснил журналист. Источник: https://censor.net/v3196003

КАЦАПИ - ПНХ
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17.05.2020 14:28 Ответить
Московити - кацапи - фіноугри - росєянє https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html?fbclid=IwAR1y40a7uqtMQ0-l3soNH-aClIYJnt7x-MnlKDzmpoxseWVKtTd1PNL7xmA АНДРОФАГИ. САМОЄДСЬКИ НАРОДИ (канібали) у минулому
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17.05.2020 14:30 Ответить
Казанський про росіян Дейнего та Ніконорову в ТКГ: Тепер очевидно, що ті, хто наполягає на прямих переговорах з ОРДЛО, насправді закликають піти на поступки РФ - Цензор.НЕТ 6866
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17.05.2020 16:32 Ответить
А на *** на этот донбасс, со своими проблемами!! Стена высотой 4 метр,ни каких пробдем с переселенцами . пенсиями и т,д,! Кто с нам, те по эту сторону-здес, кто не снам,и те по ту сторону!! И пусть себе кормят свои донбасс!! И сразу перестанут стрелять и наш зеленский наконец-то успокоится со своей идеей фикс!!
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17.05.2020 19:24 Ответить
Десь, з тобою я погоджуюсь на всі 100%...
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17.05.2020 23:05 Ответить
А на *** на этот донбасс, со своими проблемами!! Стена высотой 4 метра, и ни каких проблем с переселенцами, пенсиями и т,д,! Кто с нами, те по эту сторону-здесь, кто не с нами, те по ту сторону!! И пусть себе кормят свои донбасс!! И сразу перестанут стрелять и наш зеленский наконец-то успокоится со своей идеей фикс!!
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17.05.2020 19:26 Ответить
Идиоты....
А чем кроме уступок Расии могут закончится переговоры с Расией?
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22.05.2020 20:09 Ответить
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