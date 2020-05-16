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Полицейские Донетчины провели комплексную отработку Мариуполя, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Сотрудники полиции Донецкой области и военнослужащие Национальной гвардии провели комплексную отработку Мариуполя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"160 правоохранителей Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, подразделений из состава ОС, сотрудников патрульной полиции, и военнослужащих Нацгвардии Украины были задействованы для проведения спецмероприятий", - говорится в сообщении.

Полицейские проверили почти 1 200 человек и более 500 транспортных средств.

Также смотрите: Прокуратура расследует подрыв женщины на российской мине на Донбассе как теракт. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5710) Нацполиция (16458) Донецкая область (9629) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
профилактика сепаратизма
ничто так не отврезляет сепаров как дуло укропского машингана
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16.05.2020 23:52
+9
Проведите проверку не в Мариуполе,а в Конча Заспе,там больше воров
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16.05.2020 23:40
+8
Мент останавливает машину и говорит: -Вы первый кто проехал на этом перекрёстке без нарушений, вот вам 1000 грв.
-О!Права куплю!
-Вы без прав?
Жена:- Не слушайте его, чего по пьяни не скажешь?
-Так вы и пьян?!?
Тёща: - Я же говорила, что на ворованой машине далеко не уедешь!!
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16.05.2020 23:52
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Правила форума Совет форумчан
Мариуполь задержан?!

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16.05.2020 23:37 Ответить
Дыды вавали !!!!
Соединенные Штаты готовят к отправке в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Правительство США оплатило полностью стоимость аппаратов, оборудование для их пуска и расходы на доставку

кацы, пульните ракетой по Калифорнии
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16.05.2020 23:49 Ответить
цель проверки?? - за..ать население ?
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16.05.2020 23:37 Ответить
Ловлять сепарів.
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16.05.2020 23:40 Ответить
Ну і ....який результат ???)))
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16.05.2020 23:43 Ответить
Ответ простой "Все свои. сепары попрятались"
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17.05.2020 09:36 Ответить
Поскольку нет помпезного заявления о том кого поймали и что обнаружили/конфисковали, то да...
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16.05.2020 23:40 Ответить
профилактика сепаратизма
ничто так не отврезляет сепаров как дуло укропского машингана
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16.05.2020 23:52 Ответить
Показать, как они кладут на Конституцию
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16.05.2020 23:49 Ответить
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ???!!!
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17.05.2020 09:53 Ответить
Проведите проверку не в Мариуполе,а в Конча Заспе,там больше воров
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16.05.2020 23:40 Ответить
На Грушевського та Банковій !!)))
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16.05.2020 23:41 Ответить
И в Корзине
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16.05.2020 23:43 Ответить
В ресторане "Велюр" - просто гнездовище сепарни
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16.05.2020 23:51 Ответить
Там иногда бывает путин переодетый в сивохо
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17.05.2020 00:14 Ответить
А шо такое "путин"?
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17.05.2020 00:16 Ответить
Это плохой человек,он любит Пороха
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17.05.2020 00:30 Ответить
Разве? Раз сивуха - это переодетое "путин", то оно любит как раз Монику Нелоха-42.
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17.05.2020 01:17 Ответить
а Пороха кроме тебя кто еще любит?
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17.05.2020 08:12 Ответить
А вот при Поросенке коронавирса ны было!
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17.05.2020 16:24 Ответить
Ну і... мета яка та наслідки які???)))
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16.05.2020 23:40 Ответить
Преображенский
товариш Шариков,маску носите?
нет
с бабами спите?
нет
деньги есть?
нет
тьфу блин.и нахера я тебя родил на Свет Божий
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16.05.2020 23:42 Ответить
В ходе отработки патруль задержал условного преступника, но ему удалось откупиться.
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16.05.2020 23:45 Ответить
Введен план перехват
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16.05.2020 23:48 Ответить
перехватили, НО условному преступнику снова удалось откупиться...
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16.05.2020 23:51 Ответить
Матёрый гад
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17.05.2020 00:12 Ответить
Матерый...
Бабла полные карманы...
прорывается к польской границе....
уйдет...- походу, и на погранцов лавэ хватит...
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17.05.2020 00:21 Ответить
Хуже,сепар прорывается в Киев,скоро возглавит патриотическую партию или станет активистоп,со скидкой
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17.05.2020 00:28 Ответить
да.., по последнем данным действительно - он свернул на Киев...
прорывается к Денису Ермаку....
если прорвется, то будет делать нас вместе в Зе-команде...
осталось ему чуть - чуть...
Денис уже на связи...

Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4614
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17.05.2020 00:35 Ответить
Дениска все порешает
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17.05.2020 00:40 Ответить
Не только в карманах и на пузе скотчем 500-сотки примотаны.
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17.05.2020 08:15 Ответить
++++
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17.05.2020 00:18 Ответить
Сосо Джугашвили в 1908 году заплати сЦарю Николаю 20 миллионов золотых рублей,дабы Мудака не посадили в тюрюму.Отделался ссылкой в Туруханский Край...,если бы сЦапь расстрелял Мудака,глядишь и не было бы 2 Мировой в 1939 г
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16.05.2020 23:50 Ответить
Когда бежал из ссылки его ямщик подвозил. В воспоминаниях написано. В Красноярском крае в своё время было 3 героя гражданской войны подвозивших товарища Сталина. Потом орлы Берии решили что 3 ямщика на облучке есть дескридитация вождя. Не разбирались. Ни одного не стало. Больше помощников при побеге не было.
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17.05.2020 00:10 Ответить
Мент останавливает машину и говорит: -Вы первый кто проехал на этом перекрёстке без нарушений, вот вам 1000 грв.
-О!Права куплю!
-Вы без прав?
Жена:- Не слушайте его, чего по пьяни не скажешь?
-Так вы и пьян?!?
Тёща: - Я же говорила, что на ворованой машине далеко не уедешь!!
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16.05.2020 23:52 Ответить
-Товарищ водитель, чего это Вы скорость превышаете?
-Да понимаешь командир. я когда выпью, как порулить хочется.
-Так Вы ещё и пьяный. Пройдёмте к машине.
-Товарищ капитан выпивший за рулём.

Тест ничего не показывает. Капитан ГАИ удивлённо смотрит на сержанта.
-Вы ему верьте больше, он ща скажет я и скорость превышал.
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17.05.2020 00:04 Ответить
и тут дед из багажника голос подает: -Так что, мы уже границу переехали?..
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17.05.2020 18:03 Ответить
https://youtu.be/8qt4vREn1as?t=2815 Это унизительная проверка. Спрашивали: "Вы женщина сепаратист?" (с)
Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4018
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17.05.2020 00:15 Ответить
Местные пейзане попросили провериться. Комплексно.
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17.05.2020 00:00 Ответить
Ты чего падаль тряпки своей ссышься?
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17.05.2020 00:12 Ответить
Можно было полиции переодеться под ДНРовцев и проверить населения Мариуполя на вшивость,так проделывали сталинцы
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17.05.2020 00:00 Ответить
Братья Савельевы удрали от советской власти в В ВЕЧНОМ ЗОВе и пишут письмо...
товарищ Степан Бандера,возмите нас в бандеровцев и разрешите стрелять рюсских Мудаков? разрешаю братаны...
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17.05.2020 00:04 Ответить
Кипит зеленая горилка
В белёных хатах под Березно,
И пьяным москалям с ухмылкой
В затылки тычутся обрезы.
Пора пограбить печенегам!
Пора поплакать русским бабам!
Довольно украинским хлебом
Кормиться москалям и швабам!
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17.05.2020 00:16 Ответить
Совсем неплохо
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17.05.2020 00:18 Ответить
А потім їх розпиляли на циркулярці як Яшку Алейнікова- гебіста.
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17.05.2020 00:19 Ответить
Потом сказала: «Слушай, хлопец,
Я все равно от пули сгину.
Дай перед тем, как будешь хлопать,
Дай поглядеть на Украину.
На Украине кони скачут
Под стягом с именем Бандеры.
На Украине ружья прячут,
На Украине ищут веры.
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17.05.2020 00:23 Ответить
Хто вірить в Україну той іншого не шукає.
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17.05.2020 20:48 Ответить
Слуцкий. 1946-й год.
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17.05.2020 20:53 Ответить
Хоть карантин и правит нами
И Миром в мире править иы не вольны
Но внутри мы каждый хозяин
Личного Мира в Душе или войны...
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17.05.2020 00:22 Ответить
Поліцейські Донеччини провели комплексне відпрацювання Маріуполя, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3959
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17.05.2020 00:26 Ответить
В политике хитрость основа основ
Создав пелену из сказочных снов
Дурманя гипнозом радужных слов
Легче народ превращать в рабов
Добиваясь умов притупления
Проще творить преступления
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17.05.2020 00:29 Ответить
Надобранiч,Панове
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17.05.2020 00:30 Ответить
вдруг патруль-облава
заштормило? или ностальжи?
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17.05.2020 01:05 Ответить
Відкопайте свій машінгвер та робіть свою справу потихеньку короткими чергами щоб набоїв вистачило.
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17.05.2020 20:51 Ответить
А коли ті мусори Донбас здавали,то теж була спецоперація?
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17.05.2020 08:41 Ответить
если в Украине квартал ,так квартал,?
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17.05.2020 09:41 Ответить
Якась уголовна термінологія....
Зазвичай гопніки телефони отрабатують
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17.05.2020 13:21 Ответить
ВСё это сепарское гавно, которое одновременно кричит "Путин введи" И "где маи права?" нужно время от времени фейсом об тейбл и держать в узде.
Слава Украине!
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17.05.2020 19:16 Ответить
там щодня це треба робити, щоб сепарня знала що отримає по самі не хочу
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17.05.2020 19:27 Ответить
Шукали україномовних?
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17.05.2020 22:02 Ответить
 
 