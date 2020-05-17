Оружие наемников РФ обнаружено возле линии разграничения на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники обнаружили при обыске у жителя Луганщины оружие и боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

16 мая оперативники Луганского отряда совместно с полицией провели санкционированный обыск в пгт Камышеваха неподалеку линии разграничения на Луганщине. В одном из домов правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

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Перед тем, оперативники установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, который в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с пособниками НЗФ, которые и оставили ему опасные "подарки". Также правоохранители установили, что владелец "товара" пытался подзаработать на продаже средств диверсии.

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