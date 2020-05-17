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Оружие наемников РФ обнаружено возле линии разграничения на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники обнаружили при обыске у жителя Луганщины оружие и боеприпасы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

16 мая оперативники Луганского отряда совместно с полицией провели санкционированный обыск в пгт Камышеваха неподалеку линии разграничения на Луганщине. В одном из домов правоохранители изъяли две гранаты Ф-1, РГД-5 и два корпуса РПГ-22.

Оружие наемников РФ обнаружено возле линии разграничения на Луганщине, - Госпогранслужба 01

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Перед тем, оперативники установили, что по адресу проведения обысков проживает гражданин, который в 2014 году приютил и в дальнейшем проживал с пособниками НЗФ, которые и оставили ему опасные "подарки". Также правоохранители установили, что владелец "товара" пытался подзаработать на продаже средств диверсии.

Оружие наемников РФ обнаружено возле линии разграничения на Луганщине, - Госпогранслужба 02

Также смотрите: Схрон террористов с оружием и боеприпасами пограничники нашли на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6420) оружие (10214) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+5
Чого ви? Це він готується до спільного патрулювання кордону. Як Зєрмак з кацапами і домовився
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17.05.2020 12:46
+4
А я б гранату купил. На всякий пожарный.
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17.05.2020 13:52
+3
На фото 2 стріляні РПГ-22. Це як порожні гільзи. Крім того в повідомленні сказано "2 корпуса РПГ". За відсутністю роботи описують її імітацію.
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17.05.2020 14:11
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кожан зачетный у лугондонщика.
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17.05.2020 12:35 Ответить
Второй рукой за версту тхне...
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17.05.2020 12:45 Ответить
Чого ви? Це він готується до спільного патрулювання кордону. Як Зєрмак з кацапами і домовився
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17.05.2020 12:46 Ответить
А я б гранату купил. На всякий пожарный.
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17.05.2020 13:52 Ответить
На фото 2 стріляні РПГ-22. Це як порожні гільзи. Крім того в повідомленні сказано "2 корпуса РПГ". За відсутністю роботи описують її імітацію.
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17.05.2020 14:11 Ответить
Я от не в курсе. Объясните, пжалста, как это по фотке видно? Для общего развития, ага.
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17.05.2020 21:00 Ответить
В тексте сказано, что обнаружено 2 корпуса РПГ-22!!!
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18.05.2020 11:05 Ответить
Спасибо, Дмитрий, я это прочитал. Но я просто хотел узнать, как визуально это определяют, нестреляной я эту штуку в руках не держал. Никаких подколок и наездов.
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18.05.2020 20:20 Ответить
Еще одного таксиста сумеем вызволить из лап боевиков.
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17.05.2020 14:12 Ответить
Этого барахла военные побросали горы.
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17.05.2020 14:34 Ответить
Это побросали не военные, а террористы.
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17.05.2020 18:37 Ответить
И куда гранатки-то уйдут? Чур, потерянные/найденные запалы не предлагать!
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17.05.2020 20:58 Ответить
 
 