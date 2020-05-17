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Вертолеты Ми-8МСБ-В морской авиационной бригады отработали удар неуправляемыми ракетами по колонне бронетехники. ВИДЕО

Вертолетчики морской авиационной бригады отработали удар неуправляемыми ракетами по колонне бронетехники условного противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Авиация ВМС получила  вертолеты Ми-8МСБ-В, модернизированные на предприятии "Мотор-Сич", в прошлом году. После получения допуска к пилотированию этими машинами и осуществления определенного вида полетов, молодые авиаторы начали приобретать более сложные летные навыки.

Экипажи выполняли перелет с места базирования на полигон, на котором отрабатывали поражение мишеней авиационными ракетами. Для отработки пусков неуправляемыми авиационными ракетами  в качестве мишени использовалась имитация колонны танков на марше, а для пусков комплексного применения - выстроенные в ряды макеты танков и других бронемашин "противника".

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Такие упражнения военнослужащие ранее отрабатывали на тренажерах, для них это первое практическое выполнение

Автор: 

авиация (2825) ВМС (1465) оборона (5204) Одесская область (3565) военные учения (3457) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+15
Вертольоти Мі-8МСБ-В морської авіаційної бригади відпрацювали удар некерованими ракетами по колоні бронетехніки - Цензор.НЕТ 6865
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17.05.2020 19:40
+12
Теперь по "гумконвоям" из рашки надо закрепить...
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17.05.2020 19:25
+7
Гыга, ты так же веруешь в бога Святого Пэтра Порошенко?
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17.05.2020 19:43
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Джордж Сорос, реформатор украинской армии.
ifsa.kiev.ua/istorichna-dovidka.html
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18.05.2020 12:00 Ответить
Чудове відео! Але чому поля на полігоні засіяні?
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18.05.2020 12:04 Ответить
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