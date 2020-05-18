"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес. ВИДЕО

В Брюсселе врачи и медицинские работники выстроились в "коридор позора" во время встречи кортежа премьер-министра Бельгии Софи Вильмес. Они повернулись спинами, когда проезжала глава правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщают The Guardian и BBC.

В такой способ медработники больницы Сен-Пьер выразили протест против действий власти в вопросе противодействия коронавируса, в частности они требуют большего признания их работы и призывают нанять больше неквалифицированного персонала для выполнения работы медсестер.

Также недовольство медиков в стране вызвали, по их мнению, плохие результаты в противодействии эпидемии, в частности из-за высокой смертности — в стране подтверждено более 55 000 случаев коронавируса, но смертность выше, чем в странах даже с большим количеством инфицированных — умерли 9052 человека.

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В то же время, премьер заявила, что, возможно, количество подтвержденных и летальных случаев в стране завышено, что также вызвало возмущение в медицинской среде.