"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес. ВИДЕО
В Брюсселе врачи и медицинские работники выстроились в "коридор позора" во время встречи кортежа премьер-министра Бельгии Софи Вильмес. Они повернулись спинами, когда проезжала глава правительства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщают The Guardian и BBC.
В такой способ медработники больницы Сен-Пьер выразили протест против действий власти в вопросе противодействия коронавируса, в частности они требуют большего признания их работы и призывают нанять больше неквалифицированного персонала для выполнения работы медсестер.
Также недовольство медиков в стране вызвали, по их мнению, плохие результаты в противодействии эпидемии, в частности из-за высокой смертности — в стране подтверждено более 55 000 случаев коронавируса, но смертность выше, чем в странах даже с большим количеством инфицированных — умерли 9052 человека.
В то же время, премьер заявила, что, возможно, количество подтвержденных и летальных случаев в стране завышено, что также вызвало возмущение в медицинской среде.
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И ктотподписал разрешение взять маски из Госсрезерва? Фамилию на распоряжении КТО ТО НАЗОВЁТ В 40 миллионом государстве или так и будут народ за дураков держать ????
Вы не в курсе какую должность он занимает? ЕМУ ЕЩЁ ЗА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, которых он без масок оставил
Хоча - після посту тої тупої брехливої картинки - з тобою все ясно.
Поставка респираторов БУК в Испанию проводилась непосредственно фирмой-производителем БУК со своих собственных складов, что документально зафиксировано!
Но брехливой сое в сотрудничестве с пригожинскими троллями соврать - раз плюнуть.
Впрочем, это так, болтовня "ниачом". Все же понимают, что для новых лиц зеко-манды это не метод...
Пандемия "короны" характеризуется неопределенностью и невежеством. Люди, у которых есть проблемы (в развитии и адекватной оценке ситуации), связанные с этой неопределенностью, особенно подвержены теории заговора. Это показывают психологические исследования, объясняет Михаэль Буттер, профессор американистики в университете Тюбингена и один из самых известных экспертов в теории заговора . https://uni-*********.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/*************/englisches-seminar/sections/american-studies/faculty-staff/prof-dr-michael-butter/ Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen und einer der bekanntesten Experten für Verschwörungstheorien . "Для некоторых людей, очевидно, легче принять, что группа Плохих парней на заднем плане дергают за ниточки, чтобы вы не знали, что происходит. Теории заговора короны означают, что вам больше не нужно беспокоиться о своем собственном благополучии и здоровье семьи и друзей. Находящиеся в обращении утверждают, что этот вирус либо вообще не существует, либо совершенно безвреден"https://soundcloud.com/ntv_nachrichten/wwg-279-verschworungstheorien?in=ntv_nachrichten/sets/wieder-was-gelernt-ein-ntv-1
Второй вопрос что под видом борьбы с коронавирусом идёт дерибан невиданных масштабов и чтобы быдло не роптало введён невиданный тоталитаризм, условия запретов которого зешобла из жопы высасывает...
"...если все будут соблюдать меры безопасности... " - ты знаешь эти меры безопасности? Или ты думаешь что врачи, которые заболели, не знают (в отличие от тебя) этих "норм".
не неси херни...
А херня у меня прикреплена и отрезать, ради твоих фантазий, я не будут.
"...на сарае х.й написано - а на самом деле там дрова лежат..."
Я о том что с телевизора тупая говорящая голова вещает то, что моча в его голову стукнет.
И на основании этой тупой говорящей головы делаются выводы и принимаются решения.
Слушать то что пердит ротом то чмо просто противно.
А не буду писать, чтобы ты потом с умным видом не начал говорить: "вот вот - я же об этом же"
Против чего, по твоему, протестовали?
Подсказка: правильный ответ - что они хотят отжать?
Я за то, чтобы деньги не в Эпицентр через Китай перекачивали, а выделяли на научные исследования - как передаётся коронавирус и какие действия оптимальные по обузданию пандемии.
Но это не делается специально - пандемия нужна для дерибана. И говорящая жопа с телевизора несёт всякую х.ню, а не доказанные результаты исследований.
Вот это меня возмущает.
Згориш на роботі, залишиться тільки купка брудного попілу.
І навіщо такий сарказм, який більшість сприйматиме за чисту монету?
Це типовий прийом провокаторів: якщо що - то відморозитися: я так пожартував.