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"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес. ВИДЕО

В Брюсселе врачи и медицинские работники выстроились в "коридор позора" во время встречи кортежа премьер-министра Бельгии Софи Вильмес. Они повернулись спинами, когда проезжала глава правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщают The Guardian и BBC.

В такой способ медработники больницы Сен-Пьер выразили протест против действий власти в вопросе противодействия коронавируса, в частности они требуют большего признания их работы и призывают нанять больше неквалифицированного персонала для выполнения работы медсестер.

Также недовольство медиков в стране вызвали, по их мнению, плохие результаты в противодействии эпидемии, в частности из-за высокой смертности — в стране подтверждено более 55 000 случаев коронавируса, но смертность выше, чем в странах даже с большим количеством инфицированных — умерли 9052 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бельгии маски и дезинфекторы продают только по рецепту врача

В то же время, премьер заявила, что, возможно, количество подтвержденных и летальных случаев в стране завышено, что также вызвало возмущение в медицинской среде.

Бельгия (399) карантин (16729) врачи (1515) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+38
А в Украине до сих пор не отправили в отставку КРАДУЦКОГО . Хотя на период расследования надо было отправить
И ктотподписал разрешение взять маски из Госсрезерва? Фамилию на распоряжении КТО ТО НАЗОВЁТ В 40 миллионом государстве или так и будут народ за дураков держать ????
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18.05.2020 09:29
+33
Цього не могло бути без відома Бубачки.
"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес - Цензор.НЕТ 820
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18.05.2020 09:34
+21
Сейчас зеботы налетят с осуждением мародеров
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18.05.2020 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Нада им было ему поаплодировать
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18.05.2020 09:28 Ответить
А в Украине до сих пор не отправили в отставку КРАДУЦКОГО . Хотя на период расследования надо было отправить
И ктотподписал разрешение взять маски из Госсрезерва? Фамилию на распоряжении КТО ТО НАЗОВЁТ В 40 миллионом государстве или так и будут народ за дураков держать ????
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18.05.2020 09:29 Ответить
Сейчас зеботы налетят с осуждением мародеров
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18.05.2020 09:32 Ответить
а в какую такую отсавку можно отправить Крадуцкого? Он же депутат, а не министер и посад никаких, вроде, не занмает. Много у нас депутатов ушло в отставку?
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18.05.2020 09:32 Ответить
Снять с руководителя комитета ВР по здравоохране
Вы не в курсе какую должность он занимает? ЕМУ ЕЩЁ ЗА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ, которых он без масок оставил
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18.05.2020 09:37 Ответить
я просто знаю, что крадутский с подачи зебила продал маски за границу. мне этого достаточно
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18.05.2020 09:42 Ответить
Цього не могло бути без відома Бубачки.
"Коридор позора": бельгийские медики повернулись спинами к кортежу премьер-министра Софи Вильмес - Цензор.НЕТ 820
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18.05.2020 09:34 Ответить
Что еще есть в Держрезерве ?Одноразовые шприцы и кондомы есть , ну пойди проверь потом еще Фотошоп сделаеш и выложиш ...как госсударство продало миллиард презервативов в Китай по 60 коп.
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18.05.2020 11:34 Ответить
Чому тоді закуповували засоби захисту в Китаї якщо в Держрезерві вони були як ти кажеш?
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18.05.2020 11:40 Ответить
Ти навіть не розумієш сарказму https://censor.net/user/421946...

Хоча - після посту тої тупої брехливої картинки - з тобою все ясно.
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18.05.2020 15:09 Ответить
"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес - Цензор.НЕТ 5316
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18.05.2020 12:49 Ответить
"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес - Цензор.НЕТ 8985
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18.05.2020 12:49 Ответить
Вы, брехуны соевые, со своими картинками ни разу не палитесь.

Поставка респираторов БУК в Испанию проводилась непосредственно фирмой-производителем БУК со своих собственных складов, что документально зафиксировано!

Но брехливой сое в сотрудничестве с пригожинскими троллями соврать - раз плюнуть.
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18.05.2020 15:08 Ответить
П"ять копійок - ти брехло.
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18.05.2020 22:20 Ответить
Да хрен с ним, с госрезервом! Можно было заказать эти маски не в Китае, а в Украине, и их наклепали бы за пару дней в немеряном количестве! Что, кстати, и сделал один мой знакомец. И маски из приличной ткани обошлись ему по 12 - 14 грн зависимо от фасона (партии по несколько тыс. шт.).
Впрочем, это так, болтовня "ниачом". Все же понимают, что для новых лиц зеко-манды это не метод...
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18.05.2020 09:38 Ответить
Прикольно. За часів Зека єнакуєвського його так зустріли військові.
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18.05.2020 09:32 Ответить
Наверно у них медики тупые, если каждый помойный кот знает, что короновирус это - выдумка...
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18.05.2020 09:33 Ответить
Они не тупые. Просто короновирус это - ИХ выдумка.
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18.05.2020 09:39 Ответить
Кто бы сомневался, а то, что короновирус - выдумка, так это - божественная истина.
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18.05.2020 09:43 Ответить
"Дебилам живется легче, у них нет проблем" (с)
Пандемия "короны" характеризуется неопределенностью и невежеством. Люди, у которых есть проблемы (в развитии и адекватной оценке ситуации), связанные с этой неопределенностью, особенно подвержены теории заговора. Это показывают психологические исследования, объясняет Михаэль Буттер, профессор американистики в университете Тюбингена и один из самых известных экспертов в теории заговора . https://uni-*********.de/fakultaeten/philosophische-fakultaet/fachbereiche/*************/englisches-seminar/sections/american-studies/faculty-staff/prof-dr-michael-butter/ Michael Butter, Professor für Amerikanistik an der Uni Tübingen und einer der bekanntesten Experten für Verschwörungstheorien . "Для некоторых людей, очевидно, легче принять, что группа Плохих парней на заднем плане дергают за ниточки, чтобы вы не знали, что происходит. Теории заговора короны означают, что вам больше не нужно беспокоиться о своем собственном благополучии и здоровье семьи и друзей. Находящиеся в обращении утверждают, что этот вирус либо вообще не существует, либо совершенно безвреден"https://soundcloud.com/ntv_nachrichten/wwg-279-verschworungstheorien?in=ntv_nachrichten/sets/wieder-was-gelernt-ein-ntv-1
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18.05.2020 12:40 Ответить
Конечно, у дебилов нет проблем, если они не понимают слово - "неопределённость".
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18.05.2020 13:34 Ответить
Во-во, дебилы они такие.... непонимающие и даже не пытающиеся понять Неопределённость - отсутствие или недостаток определения или информации о чём-либо.
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18.05.2020 14:58 Ответить
оце то ти істину осягнув через своє очко.
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18.05.2020 13:48 Ответить
Нет. Коронавирус - это не выдумка - это реальная угроза.

Второй вопрос что под видом борьбы с коронавирусом идёт дерибан невиданных масштабов и чтобы быдло не роптало введён невиданный тоталитаризм, условия запретов которого зешобла из жопы высасывает...
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18.05.2020 09:45 Ответить
Карантин ослабят, как только количество заражений снизится, а это может быть, если все будут соблюдать меры безопасности или тем, кто их не соблюдает - будут сбрасывать на голову кирпич те, кому карантин надоел...
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18.05.2020 10:18 Ответить
"... как только количество заражений снизится..." - это ты так решил?
"...если все будут соблюдать меры безопасности... " - ты знаешь эти меры безопасности? Или ты думаешь что врачи, которые заболели, не знают (в отличие от тебя) этих "норм".

не неси херни...
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18.05.2020 10:25 Ответить
Ты заявления официальные слушаешь или своими фантазиями хочешь поразить.
А херня у меня прикреплена и отрезать, ради твоих фантазий, я не будут.
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18.05.2020 10:27 Ответить

"...на сарае х.й написано - а на самом деле там дрова лежат..."

Я о том что с телевизора тупая говорящая голова вещает то, что моча в его голову стукнет.
И на основании этой тупой говорящей головы делаются выводы и принимаются решения.

Слушать то что пердит ротом то чмо просто противно.
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18.05.2020 11:04 Ответить
Самое интересное, что ты даже прочитав статью (я надеюсь, что ты это сделал) таки не понял почему протестовали бельгийские медики.
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18.05.2020 13:09 Ответить
понял ли ты?..
А не буду писать, чтобы ты потом с умным видом не начал говорить: "вот вот - я же об этом же"

Против чего, по твоему, протестовали?

Подсказка: правильный ответ - что они хотят отжать?
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18.05.2020 16:08 Ответить
Отвлекался. Добавлю.
Я за то, чтобы деньги не в Эпицентр через Китай перекачивали, а выделяли на научные исследования - как передаётся коронавирус и какие действия оптимальные по обузданию пандемии.

Но это не делается специально - пандемия нужна для дерибана. И говорящая жопа с телевизора несёт всякую х.ню, а не доказанные результаты исследований.

Вот это меня возмущает.
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18.05.2020 16:12 Ответить
Научные исследования неизвестного так и ведутся: сначала выдвигается гипотеза, потом проверяется, если оказалась неверной, то следующую проверяют, а в мире может быть выдвинуто множество гипотез и они могут противоречить друг другу, потому, промежуточные результаты проверок гипотез не для оглашения обывателю, но журналистам нужно что-то горяченькое...
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18.05.2020 17:30 Ответить
Їх на тиждень до нас - вони б своєму уряду шлях пелюстками посипали.
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18.05.2020 09:35 Ответить
И их даже не уволят, даже не посодют???7 Фощизъмъ!!11
"Коридор ганьби": бельгійські медики повернулися спинами до кортежу прем'єр-міністра Софі Вільмес - Цензор.НЕТ 7541
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18.05.2020 09:37 Ответить
Слухай, "вкл", тебе хоч колись кремль "викл"?
Згориш на роботі, залишиться тільки купка брудного попілу.
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18.05.2020 09:38 Ответить
Ти чув такі слова - сарказм, іронія? Чи ти, напевно, за ЗЕ голосував
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18.05.2020 09:47 Ответить
А ви в нього запитайте, чи то сарказм був?
І навіщо такий сарказм, який більшість сприйматиме за чисту монету?
Це типовий прийом провокаторів: якщо що - то відморозитися: я так пожартував.
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18.05.2020 10:06 Ответить
уАСЯ,ТЫ НА цензоре без году неделя ,а ВКЛ -уважаемый адекватный форумчанин ,как минимум 6 лет ,так что ...
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18.05.2020 12:05 Ответить
Я тебе тут, Харяк без освіти, перший раз бачу, і мені начхати і на тебе, і на твого пахана, в якого ти шестириш.
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18.05.2020 23:23 Ответить
Ватний двбб, вищу освіту мають не тільки інженери, є багато інших професій з вищою освітою ,не знав ,баран ?
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19.05.2020 17:54 Ответить
А всі думали, шо то велике кнізівство, а воно простіше ><
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18.05.2020 09:53 Ответить
если провести аналогию, то наши медики должны стоять с голыми жопами.......
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18.05.2020 10:04 Ответить
Це кортеж? В Україні так прибиральниця з кварталу їздить.
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18.05.2020 10:24 Ответить
Покажите мне хоть ОДНОГО медика, который не хочет больше денег.
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18.05.2020 10:25 Ответить
На цвинтарях повно, їм вже гроші не потрібні.
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18.05.2020 10:27 Ответить
Да что ты говоришь? Вот никогда не знал что учителям, которых на кладбищах не меньше, ещё нужны деньги!
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18.05.2020 11:03 Ответить
такое впечатление, что тут в коментах собрались с острым поражением мозга )))))
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18.05.2020 11:28 Ответить
А эта премьерша Софи Гольмес наверное сильно плакала-увидев что медики повернулись к ней попой!?
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18.05.2020 12:31 Ответить
Интересно что бы сделали украинские медики на их месте. Наверняка провели зЕбилу курс уринотерапии.
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26.05.2020 10:08 Ответить
 
 