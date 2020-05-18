"Владимир Владимирович, не нужны нам деньги. Пусть нам еще раз такой паек пришлют", - медики скорой помощи российского Липецка показали помощь от депутатов-единоросов. ВИДЕО

Медики скорой помощи в российском Липецке показали продуктовый набор, который им передали депутаты путинской "Единой России".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись продуктового набора и реакции медиков на помощь от единоросов опубликовал в своем твитере российский политик и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков.

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