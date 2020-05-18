18 мая 2014 года бойцы 8-го полка спецназа ВСУ устроили первую засаду российским оккупантам: "Они вытащили отсюда двоих убитых и одного раненого". ВИДЕО
Бойцы 8-го хмельницкого полка спецназначения ВСУ рассказали о первой засаде, устроенной для российских оккупантов возле Краматорска в 2014 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этому моменту в истории российско-украинской войны посвящен эпизод "Перша засідка" в фильме "Слов`янськ. Початок війни".
Спецоперация ВСУ была разработана с целью ликвидировать группу российских оккупантов, которая охотилась за украинским самолетом-разведчиком Cу-24МР. Засада была устоена возле краматорского кладбища.
"Я первый сделал выстрелы. Огонь был плотный. От местных мы потом узнали, что они вытащили отсюда двоих убитых и одного раненого... Только мы забрали ПЗРК, как через 5-8 минут над нами прошел самолет-разведчик", - говорит боец с позывным Хантер, который возглавлял группу спецназовцев.
Спецоперация, которую провели 18 мая 2014, была ценна не только тем, что был спасен самолет-разведчик и его экипаж, но и тем, что ПЗРК, который был изъят у российских наемников, свидетельствовал о российских поставках оружия на Донбасс.
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и тд и тп
вторгнення кацапоарміії для "навєдєнія констітуціонного порядка"
Вы понимаете, что если выборы провести прямо сейчас, у Главзебила не будет никаких шансов. Потому и начали снимать карантин, чтобы по голове не *пануло