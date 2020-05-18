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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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18 мая 2014 года бойцы 8-го полка спецназа ВСУ устроили первую засаду российским оккупантам: "Они вытащили отсюда двоих убитых и одного раненого". ВИДЕО

Бойцы 8-го хмельницкого полка спецназначения ВСУ рассказали о первой засаде, устроенной для российских оккупантов возле Краматорска в 2014 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этому моменту в истории российско-украинской войны посвящен эпизод "Перша засідка" в фильме "Слов`янськ. Початок війни".

Спецоперация ВСУ была разработана с целью ликвидировать группу российских оккупантов, которая охотилась за украинским самолетом-разведчиком Cу-24МР. Засада была устоена возле краматорского кладбища.

"Я первый сделал выстрелы. Огонь был плотный. От местных мы потом узнали, что они вытащили отсюда двоих убитых и одного раненого... Только мы забрали ПЗРК, как через 5-8 минут над нами прошел самолет-разведчик", - говорит боец с позывным Хантер, который возглавлял группу спецназовцев.

Спецоперация, которую провели 18 мая 2014, была ценна не только тем, что был спасен самолет-разведчик и его экипаж, но и тем, что ПЗРК, который был изъят у российских наемников, свидетельствовал о российских поставках оружия на Донбасс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оружие наемников РФ обнаружено возле линии разграничения на Луганщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

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оружие (10215) россия (95502) поставки (220) Славянск (2572)


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Топ комментарии
+40
Слава Україні!
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18.05.2020 11:12
+24
А тупое 73 % стадо просрало все!
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18.05.2020 11:19
+21
Молодцы!...
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18.05.2020 11:14
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Слава Україні!
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18.05.2020 11:12 Ответить
Героям слава!
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18.05.2020 14:28 Ответить
Молодцы!...
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18.05.2020 11:14 Ответить
Слуги народа выносят на этой неделе закон в Раду, по которому этих ССОшников посадят "за агрессивные методы ведения войны".
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19.05.2020 03:05 Ответить
А тупое 73 % стадо просрало все!
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18.05.2020 11:19 Ответить
будем справедливы, Петя тоже немало сделал для того чтоб в 19 году победил зеленый клоун
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18.05.2020 11:34 Ответить
Вина Пети только в одном-он оградил быдло и чернь от войны.
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18.05.2020 11:40 Ответить
не только
мутняки с луценкой
мутняки с генштабом - муженкой
мутняки с шокиным
и тд и тп
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18.05.2020 16:16 Ответить
Особенно достижения алкаша генпрокурора ..ноль реальных посадок зато куча постановочных фильмов про Саакашвили и его соратников
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18.05.2020 22:02 Ответить
Так твоя мама тоже голосовала за Зе! Потому, что Петя мало пенсии платил!
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18.05.2020 17:30 Ответить
Дякуємо, що зупинили цю чуму.
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18.05.2020 11:21 Ответить
Смерть рашистським окупантам! Героям Слава! Слава Україні!
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18.05.2020 11:21 Ответить
Як би не віддав то Моторило з Ківі зараз би на Хрещатику дзернята дзьобали... та й не віддавав він , там все складніще було
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18.05.2020 11:38 Ответить
***** на то власне й чекав - на постріли , на кров , на жертви ( цивільні теж) середь рузгих братьев Крима , і тоді цілком логічно попер би зу всіх сторін масштабною війсковою операцією з підтримкой авіаціі , у нас на той час не було жодних шансів протистояти тому натовпу , ще раз повторюю - жодних шансів . Не було а ні арміі а ні техничних засобів і добробати не втримали б цю навалу , всі б полегли але не втримали б , тре бути реалістом , на кричалках - Слава націі - смерть рос. ********* позиціі не втримаєшь , яким би суперпатріотом ти не був
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18.05.2020 12:41 Ответить
Холера ясна , стільки букав написав а пост до якого відповідь видалений ) )((
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18.05.2020 12:42 Ответить
Написав все вірно. Але, мені здається, що першу провокацію, чи запрошення на зовнішню агресію зробив двічі не сидівший проффесор, коли кричав з екранів ТБ, що в країні хаос і т.п. закінчивши словами "Астанавітєсс". Причому, наступним кроком повинно було вібутись
вторгнення кацапоарміії для "навєдєнія констітуціонного порядка"
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18.05.2020 13:15 Ответить
Хряк це біда та ганьба Украіни , звичайно ця паскуда винна в першу чергу ... на його совісті біля 15 000 тисяч великих маленьких людських трагедій. То що він зробив ..ми все ще не усвідомили ( наслідки того) на всі 100 ,
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18.05.2020 14:45 Ответить
Сподіваюсь всі ці хлопаки живі здорові , героям слава!
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18.05.2020 11:35 Ответить
Приємно дивитись на новоросів, чи малоросів які стоять раком на Нашій землі.
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18.05.2020 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TALgg-N_2BM&t=1450s ПОДЛОСТЬ НЕЗНАНИЯ
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18.05.2020 11:41 Ответить
Гарна робота
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18.05.2020 11:42 Ответить
Кровавый Пастор, жаль, что вы сегодня "не при делах". Не даром вас ненавидят кацапы.
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18.05.2020 15:28 Ответить
будем справедливы, при такой явке, все, кто держит эту страну на плаву, не приехали и не проголосовали, понадеявшись на благоразумие родственников. А теперь для зебобиков (грамотнейших живых трупов) - за 1 кв 2020 заробитчане прислали 2,9 лрд баксов, в Украину. А Главзебил со своей стороны - недовыполнил бюджет на 300 лрд. грн

Вы понимаете, что если выборы провести прямо сейчас, у Главзебила не будет никаких шансов. Потому и начали снимать карантин, чтобы по голове не *пануло
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18.05.2020 23:40 Ответить
 
 