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Новости Видео Крушение самолета МАУ в Иране
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"Для МАУ поминальные дни в этом году невероятно болезненные и печальные", - фильм памяти экипажа рейса PS752, сбитого в Тегеране. ВИДЕО

Авиакомпания МАУ сняла документальный фильм памяти экипажа самолета Boeing-737 рейса PS752 Тегеран-Киев, сбитого 8 января 2020 года в иранском небе через несколько минут после взлета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фильм опубликован на странице авиакомпании в соцсетях.

"Начались поминальные дни, которые в этом году для МАУ невероятно болезненны и печальны. Мы считаем своим долгом напомнить самим себе и всем вокруг о трагическом начале года... о коллегах, друзьях, родных, которые 8 января не вернулись из Тегерана... и навсегда растаяли в ночной мгле. Спите спокойно, небесные ангелы рейса PS752", - говорится в комментарии к фильму.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Всегда преклоняюсь перед экипажами МАУ, совестливые, отзывчивые, доброжелательные, порядочные ЛЮДИ. Таковыми остались вы в моей памяти: от Хельсинки до Кипра, от Барселоны до Праги. Спасибо вам.
МАУ - тот случай, когда люди лучше, чем система. Система МАУ лживая, порочная, ни во что ставящая пассажиров, их интересы, как и интересы своих контрагентов.
У МАУ и бабы Бени один генетический код и одинаковая дурная слава.
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18.05.2020 12:59 Ответить
Какое лицемерие! Сами (МАУ) отправили экипаж на верную гибель в зону конфликта, когда было известно, что ожидается ответка США. Когда США закрыли полёты в Иран. Отправили ради БАБОК. Эвакуировать граждан других стран. А теперь они "фильмы снимают"! Да НЕТ для вас, уродов, ничего "болезненнее и печальнее", чем потерять/упустить большие бабки! Постыдились бы людей и Бога! Мрази!
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18.05.2020 13:08 Ответить
 
 