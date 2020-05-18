"Идиот ты. Я сейчас положу депутатское удостоверение и набью тебе #бало", - нардеп Кива отвечает на вопрос о связях ОПЗЖ с Россией. ВИДЕО
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива возле стен парламента в нецензурной форме ответил на вопрос о пророссийской ориентации партии, которую он представляет в Верховной Раде. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись комментария Кивы опубликована пользователем youtube Омаром Чуевым.
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дикий олень какой-то по лесу скачет на всех прыгает
а вообще грустно...ляшко был повеселее
Он два раза проходил через нацисткие тыли на 700 км , выходя из окружения ...
На третий раз , когда реально его подставили в штабе фронта и вероятнее всего от зависти ... он снова в окружении , его дивизия разбита - и вот тут его личное эго победило в ём любовь к народу , к своей семье , в конце концов и он стал на сторону врага и оккупанта !
зря отменили статью за откровенное вранье...
Кива-браво!