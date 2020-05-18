В Виннице задержали 20-летнего парня, который устроил стрельбу из окна 10 этажа, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские задержали 20-летнего хулигана, который из окна 10 этажа устроил стрельбу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.
Сообщается, что 18 мая на спецлинию полиции 102 ночью поступило сообщение, что с многоэтажного дома по улице Покрышкина в г. Винница происходит стрельба из оружия.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, о преступлении в полицию сообщил местный житель. Когда мужчина сел в припаркованный возле дома автомобиль и пытался отъехать - по машине кто-то начал стрелять. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам мужчина не пострадал.
Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что вероятно стреляли из пневматического оружия.
Полицейские установили квартиру на 10 этаже дома, с которой осуществлялись выстрелы, выяснили, кто ею владеет и личность злоумышленника, который там находился.
20-летний житель Винницы ранее не имел проблем с законом. Начальник ГУНП Юрий Педос прибыл на место происшествия и через дверь пытался убедить парня открыть квартиру и выдать оружие, однако он на контакт не шел.
В результате в помещение удалось зайти вместе с родственниками парня. Он сначала отказывался от предоставления каких-либо объяснений, но впоследствии отдал пистолет.
Оружие изъято и направлено на экспертизу.
Левобережным отделением полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.
Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.
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4.5 это может и флобер быть
https://hunter.rozetka.com.ua/sas_makarov_23701430/p265378/#tab=characteristics
слабенький, но стекло может разбить
але в мене теж сумніви, що з відстані у 40-50 метрів та ще й під кутом він міг розбити бокове скло в автівці.
Про пневмат я вообще молчу, он или лупашил в белый свет и случайно попал, или он супер снайпер какой-то.
Да, в наше время личность злоумышленника - это важно. Вдруг сынок мусора или зеко-манды какой-нибудь. Так что если вас (тьфу-тьфу) станут насиловать или, скажем, резать на улице, не спешите звать ментов, попробуйте для начала "выяснить личность злоумышленника". А то как бы себе дороже не получилось.
Источник: https://censor.net/v3196229