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В Виннице задержали 20-летнего парня, который устроил стрельбу из окна 10 этажа, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 20-летнего хулигана, который из окна 10 этажа устроил стрельбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Сообщается, что 18 мая на спецлинию полиции 102 ночью поступило сообщение, что с многоэтажного дома по улице Покрышкина в г. Винница происходит стрельба из оружия.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, о преступлении в полицию сообщил местный житель. Когда мужчина сел в припаркованный возле дома автомобиль и пытался отъехать - по машине кто-то начал стрелять. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам мужчина не пострадал.

В Виннице задержали 20-летнего парня, который устроил стрельбу из окна 10 этажа, - полиция 01

Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что вероятно стреляли из пневматического оружия.

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Полицейские установили квартиру на 10 этаже дома, с которой осуществлялись выстрелы, выяснили, кто ею владеет и личность злоумышленника, который там находился.

В Виннице задержали 20-летнего парня, который устроил стрельбу из окна 10 этажа, - полиция 02

20-летний житель Винницы ранее не имел проблем с законом. Начальник ГУНП Юрий Педос прибыл на место происшествия и через дверь пытался убедить парня открыть квартиру и выдать оружие, однако он на контакт не шел.

В результате в помещение удалось зайти вместе с родственниками парня. Он сначала отказывался от предоставления  каких-либо объяснений, но впоследствии отдал пистолет.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Левобережным отделением полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.

Винница (726) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+8
Брехня с 10 этажа с пестика пневматического стекло в авто вряд ли разбил.
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18.05.2020 15:08
+8
Неважно . Дебил стрелял , дебила задержали .
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18.05.2020 15:11
+5
З 10го поверху з пневмата розбити вікно в машині? Це фізично можливо? Якби з пневматичної гвинтівки - я б ще повірив. Да і 3-7 років за таке дурнику? Не перебор?
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18.05.2020 15:56
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Брехня с 10 этажа с пестика пневматического стекло в авто вряд ли разбил.
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18.05.2020 15:08 Ответить
Неважно . Дебил стрелял , дебила задержали .
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18.05.2020 15:11 Ответить
И дебила скоро отпустят. А так, посидел бы с полгодика за решеткой и в следующий раз подумал бы хорошенько, заниматься муйней, или нет.
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18.05.2020 15:19 Ответить
Сейчас такая пневматика что я уже ни в чем не уверен.
4.5 это может и флобер быть
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18.05.2020 15:12 Ответить
это SAS Makarov
https://hunter.rozetka.com.ua/sas_makarov_23701430/p265378/#tab=characteristics

слабенький, но стекло может разбить
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18.05.2020 15:15 Ответить
цей, що на фото - імітація Макара (фірма SAS), пневмат, швидкість 130м\с.
але в мене теж сумніви, що з відстані у 40-50 метрів та ще й під кутом він міг розбити бокове скло в автівці.
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18.05.2020 15:17 Ответить
Згоден на 100 відсотків!
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18.05.2020 15:23 Ответить
На фото пневматический ПМ. Я сомневаюсь, что с 10 этажа из него можно разбить вдребезги автомобильное стекло, хотя вероятность, конечно, имеется.
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18.05.2020 15:17 Ответить
Если стрелять с 15 метров и прямо в стекло, а не под углом, то разобьет, но стрельба велась сверху, т.е. под углом. Хотя, все может быть.
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18.05.2020 15:22 Ответить
ну почему, 10 этаж это метров 30, плюс не по прямой... ну метров 50... пробьет наверное
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18.05.2020 15:12 Ответить
он стрелял сверху вниз)) Ньютон ему помог заработать срок.
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18.05.2020 15:25 Ответить
Ну, шоб срок заработать - это вряд ли, а вот полинять на пару - тройку килобаксов - это запросто.
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18.05.2020 15:56 Ответить
С 50-ти метров попасть в боковое стекло даже из боевого Макара проблематично.
Про пневмат я вообще молчу, он или лупашил в белый свет и случайно попал, или он супер снайпер какой-то.
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18.05.2020 16:06 Ответить
Та це хазяін автівки вирішив під шумок лобове своє тріснуте поміняти на халяву )
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18.05.2020 15:31 Ответить
похоже что машину решил поменять, найдут еще вмятины на крыше и капоте, думаю дятел не с первого шарика в стекло попал.
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18.05.2020 15:39 Ответить
Так так ) ще й колеса всі покаже пробиті
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18.05.2020 15:49 Ответить
понятно брехня 9мм застряет в текле даже смотря что за оружие и расстояние
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18.05.2020 16:46 Ответить
Можливо кульку з підшипника вставляв.
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18.05.2020 21:45 Ответить
Хоплофилы, ну, вы поняли
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18.05.2020 15:17 Ответить
А вы не допускаете, что он стрелял не из этого пестика, а скажем из винтовки, а отдал, что подешевле?)
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18.05.2020 15:23 Ответить
тоже так подумал, долго не пускал в квартиру, ныкал оружие и наркотики.
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18.05.2020 15:36 Ответить
Полицейские установили квартиру на 10 этаже дома, с которой осуществлялись выстрелы, выяснили, кто ею владеет и личность злоумышленника, который там находился.

Да, в наше время личность злоумышленника - это важно. Вдруг сынок мусора или зеко-манды какой-нибудь. Так что если вас (тьфу-тьфу) станут насиловать или, скажем, резать на улице, не спешите звать ментов, попробуйте для начала "выяснить личность злоумышленника". А то как бы себе дороже не получилось.
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18.05.2020 15:23 Ответить
да от потерпевшего до обвиняемого меньше одного шага.
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18.05.2020 15:37 Ответить
Ну и сученыша воспитали его родители! Я бы таких 20-ти летних патриотов винницких на передовую в ООС отправил бы! Стрелять же уже умеет! Давай! Донбасс тебя ждет!
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18.05.2020 15:38 Ответить
З 10го поверху з пневмата розбити вікно в машині? Це фізично можливо? Якби з пневматичної гвинтівки - я б ще повірив. Да і 3-7 років за таке дурнику? Не перебор?
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18.05.2020 15:56 Ответить
он не дострелит до туда
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18.05.2020 16:45 Ответить
стекло рассыпалось от пневмата это даже не оружие
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18.05.2020 16:44 Ответить
Левобережным отделением полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.ахахаххахаххаххаххаххх
Источник: https://censor.net/v3196229
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18.05.2020 16:48 Ответить
окно разбито чем-то другим.. по крайней мере не при указанных исходных, разве что в упор или вообще самим пистолем
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18.05.2020 16:57 Ответить
На видео , не пневматический. На видео травматический. В пневмате внизу балон , а здесь обічная обойма.
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20.05.2020 08:13 Ответить
 
 