В Виннице задержали 20-летнего парня, который устроил стрельбу из окна 10 этажа, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские задержали 20-летнего хулигана, который из окна 10 этажа устроил стрельбу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Сообщается, что 18 мая на спецлинию полиции 102 ночью поступило сообщение, что с многоэтажного дома по улице Покрышкина в г. Винница происходит стрельба из оружия.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, о преступлении в полицию сообщил местный житель. Когда мужчина сел в припаркованный возле дома автомобиль и пытался отъехать - по машине кто-то начал стрелять. От выстрелов рассыпалось боковое стекло в автомобиле. Сам мужчина не пострадал.

Во время осмотра поврежденного автомобиля полицейские выяснили, что вероятно стреляли из пневматического оружия.

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Полицейские установили квартиру на 10 этаже дома, с которой осуществлялись выстрелы, выяснили, кто ею владеет и личность злоумышленника, который там находился.

20-летний житель Винницы ранее не имел проблем с законом. Начальник ГУНП Юрий Педос прибыл на место происшествия и через дверь пытался убедить парня открыть квартиру и выдать оружие, однако он на контакт не шел.

В результате в помещение удалось зайти вместе с родственниками парня. Он сначала отказывался от предоставления каких-либо объяснений, но впоследствии отдал пистолет.

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Левобережным отделением полиции начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Такое правонарушение карается заключением на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины. Продолжается следствие.