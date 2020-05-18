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В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?". ВИДЕО

Додон якобы получал деньги от олигарха Владимира Плахотнюка на финансирование своей партии.

Молдавский депутат от оппозиционной партии "Платформа DA" Юрий Реницэ обнародовал на пресс-конференции в парламенте видеофрагмент, на котором, по его утверждению видно, что президент Игорь Додон получал деньги от олигарха Владимира Плахотнюка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На видео, по словам Реницэ, представлена встреча Додона и бывшего председателя Демократической партии (ДПМ) Плахотнюка, которая состоялась 7 июня 2019 года, перед сменой власти и бегством Плахотнюка из Молдовы.

Реницэ заявил, что на видеосъемке, которую, по всей видимости, скрытой камерой проводил штаб Плахотнюка, запечатлен момент передачи денег для выплаты "зарплат в конвертах" представителям Партии социалистов (ПСРМ).

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Также предоставлена расшифровка диалога на записи:

"Додон: Опять ходите с пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько Костя мне дал. Дайте это Косте, а завтра он передаст это Корнелиу, поскольку я завтра в пять улетаю. Он в понедельник должен выплачивать зарплаты.

Плахотнюк обращается к Сергею Яралову: Передай Косте. Он должен будет отдать Корнелиу?

Додон: Да, они между собой разберутся".

Реницэ отметил, что во время встречи "появляется черный пакет с предполагаемыми 600-800 тыс. евро, которые Додон требовал от Плахотнюка", а из диалога следует, что деньги должны быть переданы бывшему депутату ДПМ Константину Ботнарю, который отвечал за финансы в Демпартии, за что его прозвали "Костя-барсетка" и нынешнему председателю фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который является партийным "казначеем".

"Существуют обоснованные подозрения считать, что в той черной сумке была вышеупомянутая сумма. Согласно указаниям Додона ее следовало передать Корнелиу, а потом распределить социалистам", - заявил депутат.

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Реницэ обратился к своим коллегам в парламенте с призывом незамедлительно инициировать процедуру отставки Додона с поста главы государства в соответствии с Конституцией.

Пресс-конференция в парламенте прошла одновременно с пресс-конференцией генерального прокурора Александра Стояногло. Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдовы официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Президент Игорь Додон обратился в Генеральную прокуратуру с призывом провести расследование по факту появления видеозаписи с компроматом против него.

"Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как всё было раскрыто и в отношении предыдущих записей", - заявил Додон.

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Додон подтвердил факт встречи, но отрицает получение денег.

"Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи", - заявил Додон.

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Молдова (1871) россия (95502) скандал (4475) Додон Игорь (137) Плахотнюк (12)


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Топ комментарии
+14
Ростов,-жди очередного *******!
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18.05.2020 15:37
+6
Он брал отовсюду,-и с востока,и с запада.
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18.05.2020 15:44
+2
В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?" - Цензор.НЕТ 5467
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18.05.2020 15:39
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Правила форума Совет форумчан
Ростов,-жди очередного *******!
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18.05.2020 15:37 Ответить
Все верно:ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ!
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18.05.2020 16:04 Ответить
Президенту деньги в пакете? Не смешите...Подстава.
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18.05.2020 15:38 Ответить
Зеленский: "ну да, а шо тут такого ?
Янукович: "а шо, так можна было?"
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18.05.2020 16:03 Ответить
Иди в очко вата.
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18.05.2020 21:27 Ответить
В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?" - Цензор.НЕТ 5467
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18.05.2020 15:39 Ответить
Жил-бьіл славньій царь ДаЛдон.
Смолоду бьіл грозен он
И соседям то и дело
Наносил обидьі смело (с)
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18.05.2020 15:39 Ответить
игры престолов , молдавская версия
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18.05.2020 15:40 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-brucht-dlya-prydnistrovya/29915944.html «Схеми» розповіли, як Порошенко та Плахотнюк рятували від санкцій металургійний завод в проросійському Придністров'ї
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18.05.2020 15:40 Ответить
Соболезную.
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18.05.2020 15:45 Ответить
а про нашего бубочку когда фильма будет?
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18.05.2020 15:41 Ответить
Когда спалят на горячем.
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18.05.2020 15:43 Ответить
вы таки думаете - шо и на него найдеться свой мильнеченко,может даже и не майор?))))
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18.05.2020 15:47 Ответить
Думаю, что рано или поздно найдётся. Вы видели честных политиков? Я - нет.
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18.05.2020 15:50 Ответить
если это таки будет надо,то скорее всего да ,чем нет))
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18.05.2020 15:53 Ответить
А одноымьонноє названіє ХВільма с партієй?
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18.05.2020 15:43 Ответить
Значит он пока устраивает олигархов.ведь все прекрасно знают ,что у нас те же слуги уродов то же получают в конвертах.совок тяжело победить
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18.05.2020 16:03 Ответить
Одно другому не мешает. Ласкаве телятко двох маток ссе.
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18.05.2020 15:44 Ответить
Он брал отовсюду,-и с востока,и с запада.
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18.05.2020 15:44 Ответить
"Существуют обоснованные подозрения считать, что в той черной сумке была вышеупомянутая сумма. Источник: https://censor.net/v3196241" - какие люди смешные, предполагают они,

В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?" - Цензор.НЕТ 4935
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18.05.2020 15:41 Ответить
На данный момент большинство соССиалистов и демократов остались с 52 депутатами плюс один шатающийся независимый депутат (из 101),так что начинайте смотреть за мешками с картошкой (помните Рогозина?) вылетающими из Молдовы!
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18.05.2020 15:51 Ответить
Санду резко полюбила Канду
и Шора? Одни проститутки в этом парламенте.Каждого можно купить.
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21.05.2020 14:39 Ответить
Долдон - это совок опетушенный
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18.05.2020 15:52 Ответить
Так Плахонюк є корєшом експреза..
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18.05.2020 16:02 Ответить
Гнусная клевета. Не мог Петро до такого опуститься. У него в друзьях лишь честные и высокоморальные личности.
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18.05.2020 16:14 Ответить
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18.05.2020 16:28 Ответить
 
 