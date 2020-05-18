В Молдове обнародовали видеокомпромат на Додона, где он якобы получает деньги от олигарха Плахотнюка: "Опять ходите с пакетами?". ВИДЕО

Додон якобы получал деньги от олигарха Владимира Плахотнюка на финансирование своей партии.

Молдавский депутат от оппозиционной партии "Платформа DA" Юрий Реницэ обнародовал на пресс-конференции в парламенте видеофрагмент, на котором, по его утверждению видно, что президент Игорь Додон получал деньги от олигарха Владимира Плахотнюка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На видео, по словам Реницэ, представлена встреча Додона и бывшего председателя Демократической партии (ДПМ) Плахотнюка, которая состоялась 7 июня 2019 года, перед сменой власти и бегством Плахотнюка из Молдовы.

Реницэ заявил, что на видеосъемке, которую, по всей видимости, скрытой камерой проводил штаб Плахотнюка, запечатлен момент передачи денег для выплаты "зарплат в конвертах" представителям Партии социалистов (ПСРМ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Додон заявил о готовности дать Приднестровью широкую автономию

Также предоставлена расшифровка диалога на записи:

"Додон: Опять ходите с пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько Костя мне дал. Дайте это Косте, а завтра он передаст это Корнелиу, поскольку я завтра в пять улетаю. Он в понедельник должен выплачивать зарплаты.

Плахотнюк обращается к Сергею Яралову: Передай Косте. Он должен будет отдать Корнелиу?

Додон: Да, они между собой разберутся".

Реницэ отметил, что во время встречи "появляется черный пакет с предполагаемыми 600-800 тыс. евро, которые Додон требовал от Плахотнюка", а из диалога следует, что деньги должны быть переданы бывшему депутату ДПМ Константину Ботнарю, который отвечал за финансы в Демпартии, за что его прозвали "Костя-барсетка" и нынешнему председателю фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ, который является партийным "казначеем".

"Существуют обоснованные подозрения считать, что в той черной сумке была вышеупомянутая сумма. Согласно указаниям Додона ее следовало передать Корнелиу, а потом распределить социалистам", - заявил депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон

Реницэ обратился к своим коллегам в парламенте с призывом незамедлительно инициировать процедуру отставки Додона с поста главы государства в соответствии с Конституцией.

Пресс-конференция в парламенте прошла одновременно с пресс-конференцией генерального прокурора Александра Стояногло. Он сообщил в понедельник, что Генпрокуратура Молдовы официально признала олигарха Плахотнюка бенефициаром части денег из украденного миллиарда долларов из банковской системы страны.

Президент Игорь Додон обратился в Генеральную прокуратуру с призывом провести расследование по факту появления видеозаписи с компроматом против него.

"Я публично обращаюсь к Генеральной прокуратуре с призывом провести полную проверку и уверен, что стоящие за этим фейки и манипуляции будут раскрыты, так же как всё было раскрыто и в отношении предыдущих записей", - заявил Додон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Трубами по голове" - молдавский бизнесмен Платон менял свою личность, чтобы избежать ответственности за организацию убийства, - СМИ

Додон подтвердил факт встречи, но отрицает получение денег.

"Я говорил и ранее, что в ходе тех бесед с Плахотнюком каждый следовал своей тактике: я намеревался заставить его думать, будто у нас с ним сотрудничество, чтобы дотянуть до момента, когда я мог действовать открыто и прямо для освобождения страны из его лап. Тактика Плахотнюка заключалась в инсценировке всяких провокаций и "пакетов", чтобы всё это заснять. Я не знаю, что было в том пакете, всё это было постановкой специально для видеозаписи", - заявил Додон.