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"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо. ВИДЕО

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что украинские военнослужащие также могут быть причастны к мародерству на Донбассе в брошенных домах переселенцев.много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо сказал в интервью Алесе Бацман.

"Много знакомых у которых были дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос... Вариантов два: две стороны... Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", - рассказал Сивохо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Команда Сивохо возложила букет в оккупированном Донецке на 9 мая. ФОТО

Автор: 

мародерство (461) Сивохо Сергей (94)


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Топ комментарии
+94
"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо - Цензор.НЕТ 5001
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18.05.2020 17:30
+77
А чем оно отличается от еще одного главзебила с парламента?

"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо - Цензор.НЕТ 4138
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18.05.2020 17:29
+75
"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо

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Как это-кто разграбил ? Конечно же биндеравцы,фашызды и киевская хунта! они и хражданскую вайну начали чтобы разграбить дама мирного народа дамбаса и вывезти порезанные на маталл заводы на масковию!
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18.05.2020 17:26
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Что то слишком много внимания последнее время уделяют СМИ этому жирному засцяному хряку.
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18.05.2020 21:06 Ответить
Не думаю, що мародерство було масовим. Але кільком випадкам я був свідком. Розумію, що зараз мене називатимуть щонайменше недоумком, але БУЛИ ТАКІ ВИПАДКИ навіть у моєму взводі. Крім того (і тут згадаю Нову пошту), саме через цю поштову службу деякі хлопці відправляли додому і продукти (олію, згущене молоко, консерви) і одяг (форму, берці) - зокрема, волонтерські.
При тому, що ці ж хлопці хоробро воювали, а дехто потім був навіть поранений у бою.
Війна різна, для тих хто хоче знати і неприємну правду теж.
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18.05.2020 21:28 Ответить
сивохо, тобі потрібно було злитися в свою Диру і не смердіть в Україні!
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18.05.2020 21:46 Ответить
Ну дайте.... дайте ,наконец, этой дряни по роже!
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18.05.2020 21:56 Ответить
А в качестве кого вещает этот цирроз печени в очках? На хрен это постить здесь на цензоре?
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18.05.2020 21:59 Ответить
У Уйла есть Жирик, а у Зеленкского - Сивохо.
Что у верховного дурака на уме, то у второго на языке.
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18.05.2020 22:01 Ответить
покажіть тому долбоящеру фото з 1932-33 років - там видно хто хати розграбляв. або фото біля уламків МН17 (там був рузкій мір). краще хай їде в московію нафіг
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18.05.2020 22:03 Ответить
в де ж ця тварюка білобриса була коли ********* окуповував Донбас і коли там будинки пограбовували? чого не їхав туди цей вилупок свинопикий його захищати та документувати пограбування?
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18.05.2020 22:07 Ответить
А на вопрос кто оккупировал Крым и Донбасс , этот урод ответа не знает?
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18.05.2020 22:36 Ответить
Вот в том то и дело что он не знает. По его мнению "кто оккупировал Крым - еще большой вопрос. Есть две стороны и исправление исторической несправедливости 1954 года"
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19.05.2020 13:08 Ответить
Зесцивохо знову починає КВН. Кремлівське завдання получив від шефа.
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18.05.2020 22:42 Ответить
Две стороны и грабили. Странный вопрос.
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18.05.2020 22:47 Ответить
с сивохо мне все понятно. Не удивил.
Меня удивляет - почему молчат военные???
У них есть речник???
какая-то гнида, будучи в РНБО мешает их с г*, обвиняя в мародерстве, а ВСУ делает вид, что ничего не слышит??
ау, ребята, где реакция???
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18.05.2020 22:49 Ответить
его из РНБО убрали
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19.05.2020 13:29 Ответить
был бы последний прикол, если б он нес это, находясь еще в офиц. должности
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19.05.2020 22:02 Ответить
Мене Сивуха теж не здивував. Його ще на Лізі сміху під час патріотичних номерів корчило.
Мене здивувала ота боцманша. Я вважав її більш порядною, ніж її гондон.
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19.05.2020 14:57 Ответить
А чого воно в Києві ?
Хай забирається у даунецьк. Тим паче, там є де жити.
Гнида.

А зе-лохторату - окремий привіт.
Це - їхній вибір.
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18.05.2020 22:50 Ответить
Неправильно .А что у Сивохо раньше было другое мнение ? Просто он раньше не был чиновником и не светился.Так что это хорошо что вскрывается нутро многих людей .И чем больше будет вскрыватся,тем больше будет понятно кто враг ,а кто друг для Украины .Этот процесс должен быть и он позитивный для Украины.
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18.05.2020 23:05 Ответить
Нехай в Донецьку своє нутро требушить-потрошить. Його тявкання звідти було би логічним. .
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19.05.2020 13:34 Ответить
а кушать оно шо там будет...?! такому кабану только самое лучшее и явно в больших количествах нужно...а там оно будет только пайки днровские грызть...
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19.05.2020 09:29 Ответить
Ну всё .С Сивохой всем всё понятно.
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18.05.2020 22:57 Ответить
Сівохо це кремлівський блазень і сам це не розуміє
Він думає що він в ще тємє і в авторитеті; які далекі від реальності бувають алкоголіки...
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18.05.2020 23:03 Ответить
Копати не треба, озирнись довкола і побачиш.
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18.05.2020 23:16 Ответить
Это ваш выбор -клоуна-проститута, а обоссанный сивуха -шакаленыш на дотации, тявкает ,что прикажут
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19.05.2020 01:10 Ответить
Война это не только стрельба, а и весь набор самых страшных и грязных преступлений.
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18.05.2020 23:12 Ответить
Сир Сивохо прав.
Украинский Зольдат, прекрати сопротивление. Тебя ждут радушие и теплый чай. Пусти братушек с той стороны, в Кончу Заспу и другие кошерные поселки. Там эсть стиральные машины. Новая почта загнется от посылок.
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18.05.2020 23:12 Ответить
Скільки ще гімна на світі.
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18.05.2020 23:14 Ответить
вставляем учебные палочки для суши с двух сторон в ноздри - быстро бьём. (с) суши Калифорния-Филадельфия, никаких русских топонимов
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18.05.2020 23:32 Ответить
сивуха,так кто ограбил Украинский дом в 2014 году,отжав государственное имущество Украины .при помощи всемирного грабителя и террориста мацковского ,плюс в Минске, при помощи немецко -французских подельников оформил под себья часть украинского огорода?Так сколько сторон и каких насчитал...? свх-пнх
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18.05.2020 23:36 Ответить
Он просто озвучивает мысли 73% покацапленного малоросского скота который и голосовал за свои ватных мразей клоунов.
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19.05.2020 00:29 Ответить
Якщо Сівохо такий обізнаний в деталях, як "Новою поштою" відправляли, як воду зливали, то може це він і обкрадав своїх знайомих? Адже напевно знав кого вдома немає. А тепер валить на якісь "дві сторони". Гадаю що ГПУ-МВС-ДБР мало б зацікавитись такою обізнанністю.
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19.05.2020 00:37 Ответить
Разграбила партия регионов, которой сивУха всегда лизал задницу.
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19.05.2020 01:01 Ответить
Хватит пиарить это чмо! Оно есть никто.
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19.05.2020 01:08 Ответить
Кто взял "Метро" в 2014?
"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 4033
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19.05.2020 01:15 Ответить
"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 7578
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19.05.2020 01:33 Ответить
Утром 28 мая передовые отряды ДНР двинулись в наступление в районе ламината...
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19.05.2020 13:12 Ответить
это само "Метро" себя эвакуировало..."Новой почтой"...по версии пана Сивохи...
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19.05.2020 09:22 Ответить
"Кто взял "Метро" - еще большой вопрос. Есть две стороны. Не исключено что Метро самораздерибанилось", - ответил Сивохо.
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19.05.2020 13:11 Ответить
Порошенко персонально грабил дома и пообсцыкал еще все углы, ясно же, как пень.
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19.05.2020 01:55 Ответить
Писюганив він не сам. Обама та Трамп допомагали.
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19.05.2020 02:33 Ответить
Жирный прокацапский алкаш...
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19.05.2020 05:03 Ответить
Это не просто алкашь -это ФСБэшная гнида !!!
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19.05.2020 06:33 Ответить
сколько еще этого алкаша будут показывать?
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19.05.2020 05:39 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html Полиграф подтвердил правдивость коррупционных обвинений против брата Ермака Май 18, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html "Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 3208 Фигуранты дела о пленках брата главы Офиса президента - Дмитрий Штанько и Сергей Шумский - прошли полиграф, который подтвердил правдивость их заявлений относительно Дениса Ермака.https://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%ba%d0%be%d1%80.html#more-103617 Читать далее
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19.05.2020 07:04 Ответить
Обосцаный алкаш продолжает какать ртом.
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19.05.2020 07:35 Ответить
Коли обісцяні штани,
Багато ж випив .... мінералки,
То допоможуть лиш вони,
Прості донецькії стіралки.
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19.05.2020 07:44 Ответить
Ушибленный на голову советник показывает уровень окружения "презиндента из подворотни"!
А разграбили свои же, соседи. А эта **** жирная пытается свалить на гастарбайтеров с Галычини и Волыни.
*****, у них из головы не выбьешь, шо они всех кормят!
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19.05.2020 07:57 Ответить
Питання, що цей сепарок робив в рнбо ?
Його туди пустили, бо він клован ? Колега преза по цеху ?
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19.05.2020 08:26 Ответить
це явно була тиха диверсія...частина плану "мир любой ценой"...уявляю які гроші там були отримані на "разгон" от такой риторики...
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19.05.2020 09:20 Ответить
Есть стойкое ощущение, что этого поца недаром засветили в РНБО. Потом его ЗЕленая власть попробует пристроить нам как "представителя Бамбаса"
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19.05.2020 08:52 Ответить
А я так считаю: здесь прозвучала серьезная предъява Армии Украины, значит не медля иск должен быть уже в производстве, за наклеп, бо конуретики нет. А если учесть тот факт , шо много переселенцев не имели другого способа отправить свое майно, то взыскать еще и за моральный ущерб.
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19.05.2020 08:59 Ответить
Намного эффективнее была бы повестка с назначением на передовую ОРДЛО.
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19.05.2020 13:14 Ответить
Через месяц пришла бы телеграмма родственникам: "Боец Сивохо мужественно сражаясь за родину на фронтах ОРДЛО подавился ворованной им с кухни картохой"
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19.05.2020 13:16 Ответить
До тех пор,пока вот такая неподобная мразь будет в Украине,до тех пор у нас не будет мира.Выжигать каленым железом,к чертям собачьим.
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19.05.2020 09:05 Ответить
пан Сивоха подтвердил что он редкая гнида и "сепарская" консерва"...редкой гадкости тип,
благодаря риторике которого укрепляется негативное отношение ко всему украинскому и нашей Армии...этого кабана нужно выдворить с территории страны...в ОРДЛо пусть пи_ет...
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19.05.2020 09:16 Ответить
Да в чем же редкость тут? Обычная сепарская гнида. Таких ныне в стране очень много.
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19.05.2020 13:17 Ответить
Дайте этому кнуру метилового спирта, пусть ***** не городит
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19.05.2020 09:29 Ответить
поклонская, гиркин, сивоха... Зебилы, кто следующий будет нас убеждать про гражданскую войну в Украине?
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19.05.2020 10:08 Ответить
Да что тут разбираться?! Сивохо и мародёрил. Есть люди , которые это видели...
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19.05.2020 10:32 Ответить
Вы можете себе представить команду КВН "Скалозуб" в составе Зеленский, Сивоха и Жэка в игре "Что, Где, Когда" и вопрос у кого гипотенуза больше - у Сократа или Архимеда?
Это уровень! Студент-квнщик равен студенту-футболисту, только знает больше анекдотов!
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19.05.2020 11:48 Ответить
А кто грабил? Дебил старый - не суши голову неразрешимим для тебя вопросом - глянь на фото, скотина толстая...
"Хто пограбував будинки в зоні бойових дій на Донбасі - ще велике питання. Є дві сторони", - Сивохо - Цензор.НЕТ 8468

Ты **** видишь тут украинскую армию? Тогда заткни рот и уйопывай в свой Донецк!
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19.05.2020 11:52 Ответить
Когда в мае 2014 в Краматорске грабили автосалон Талисман и т.д., напомни кто в городе хозяйничал??? Потом предлагали выкупить хозяевам их тачки.
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19.05.2020 12:37 Ответить
Ну брали с обоих сторон, что уж там. Только не согласен со словом "разграбили". Взяли бесхозное.
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19.05.2020 13:03 Ответить
Зверніть увагу, хто почав процес замирення в змі - єврейська сім'я
Гордон-Бацман. У кого не затравлений мозок пропагандою, той зрозуміє що відбувається. Хто вигодоотримувач.
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19.05.2020 13:29 Ответить
Такое мнение, как у сивухи, у большинства ваты с приграничья домбабве, причем у той её части, которая умудрилась в мегапромышленном регионе заработать минимальную пенсию. Вата Мариуполя даже пыталась бастовать, что бы закрыли НП. Но на самом деле это были проплаченные объявления, типа "перед отправкой разморозьте холодильник", или "слейте воду из стиральной машины", направленные на дестабилизацию в прифронтовых районах. Какой идиот потащит смародеринную машину с водой? она же кг на 50 тяжелее, и за вес нужно платить. А за сколько разморозится откл. холодильник? и т.п.
В 14 году, кроме добровольческих батальонов туда рынулась куча парашных шпионов и просто преступных элементов, которые, под видом добровольцев, может и обделывали такие делишки. Но это были не ВСУ.
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19.05.2020 16:55 Ответить
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