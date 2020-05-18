"Кто разграбил дома в зоне боевых действий на Донбассе - еще большой вопрос. Есть две стороны", - Сивохо. ВИДЕО

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что украинские военнослужащие также могут быть причастны к мародерству на Донбассе в брошенных домах переселенцев.много знакомых, у которых были и дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос. Вариантов два: две стороны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сивохо сказал в интервью Алесе Бацман.

"Много знакомых у которых были дома, причем в зоне боевых действий. И кто разграбил - еще большой вопрос... Вариантов два: две стороны... Ни для кого не секрет, что на "Новой почте" висели объявления по поводу стиральных машинок, которые отправлялись оттуда: "Просьба сливать воду перед отправкой в Украину", - рассказал Сивохо.

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