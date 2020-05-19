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За сутки COVID-19 заболели 24 ребенка и 46 медиков, всего - 1 348 детей и 2 969 медработников, - Степанов. ВИДЕО
За сутки в Украине коронавирусом заболели 24 ребенка и 46 медицинских работников.
Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 260 человек. Из них 24 ребенка и 46 медработников", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава госпитализировали 107 человек.
Всего за время пандемии заболели 1 348 детей, а так же 2 969 медработников.
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Ali Hasan
показать весь комментарий19.05.2020 09:27 Ответить Мне нравится 2
Mariia Orlovska
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Степан Иванов #323211
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Борис Козлов #446474
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