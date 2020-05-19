За сутки COVID-19 заболели 24 ребенка и 46 медиков, всего - 1 348 детей и 2 969 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За сутки в Украине коронавирусом заболели 24 ребенка и 46 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 260 человек. Из них 24 ребенка и 46 медработников", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава госпитализировали 107 человек.

Всего за время пандемии заболели 1 348 детей, а так же 2 969 медработников.

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