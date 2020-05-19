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За сутки COVID-19 заболели 24 ребенка и 46 медиков, всего - 1 348 детей и 2 969 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За сутки в Украине коронавирусом заболели 24 ребенка и 46 медицинских работников.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 260 человек. Из них 24 ребенка и 46 медработников", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава госпитализировали 107 человек. 

Всего за время пандемии заболели 1 348 детей, а так же 2 969 медработников.

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Автор: 

дети (6491) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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От вже є цифра по медикам, яку сам Степанов називає заниженою. Хто буде відповідати за таку роботу?
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19.05.2020 09:27 Ответить
Ніхто звичайно.В цій країні ніхто ні за що не відповідає.
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19.05.2020 09:40 Ответить
Предлагаю наказать одного из пилотов Мрии, у них запасных много. А власть у нас одна и хорошая)))
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19.05.2020 09:47 Ответить
Вируса нет!!111 Это все знают что масоны просто хотят всех чипировать!!11
За сутки COVID-19 заболели 24 ребенка и 46 медиков, всего - 1 348 детей и 2 969 медработников, - Степанов - Цензор.НЕТ 5190
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19.05.2020 09:29 Ответить
 
 