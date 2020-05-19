"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце", - Шмыгаль. ВИДЕО
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения, в том числе международного, в июне месяце.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.
"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми, куда лететь. Необходимо понимать какие страны также возобновят авиасообщение", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, это не раньше 15 июня.
Кроме того, премьер отметил, что междугороднее транспортное сообщение наземного транспорта будет открыто с третьего этапа выхода из карантина.
Ранее сообщалось, что в Украине возобновлять работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будут одновременно. .
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