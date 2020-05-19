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"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце", - Шмыгаль. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует возобновление авиасообщения, в том числе международного, в июне месяце.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом премьер сообщил эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми, куда лететь. Необходимо понимать какие страны также возобновят авиасообщение", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщение, это не раньше 15 июня.

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Кроме того, премьер отметил, что междугороднее транспортное сообщение наземного транспорта будет открыто с третьего этапа выхода из карантина.

Ранее сообщалось, что в Украине возобновлять работу общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будут одновременно. .

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ЕС открывает границы с 15 июня, на эту дату нужно и ориентироваться с открытием перелетов, хотя внутренние рейсы можно и раньше запустить.
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19.05.2020 10:08 Ответить
такой себе принцип неопределённости шмыгаля. если определено время начала авиасообщения, то абсолютно ничо нельзя сказать о месте где оно произойдёт. и наоборот. )
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19.05.2020 10:30 Ответить
Дупу полетять гріти ці зелені остолопи в Кюршавель і Італію
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19.05.2020 10:40 Ответить
500 000 робочих місць в наступному місяці!
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19.05.2020 14:40 Ответить
 
 