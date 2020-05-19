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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Всего от коронавируса в Киеве умерли 52 человека, 58% из них были старше 65-70 лет, - Кличко. ВИДЕО

58% лиц, умерших в столице от коронавируса, были людьми старше 65-70 лет. Всего от коронавируса умерли 52 жителя Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В стационарах столичных больниц от COVID -19 умерли всего 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет. Самому младшему из тех, кто не смог побороть коронавирус - 25 лет. У женщины были тяжелые сопутствующие патологии", - сообщил Кличко.

Он отметил, что больше всего - 58% лиц, умерших от коронавируса, - были людьми старше 65-70 лет. 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% - тех, кому было до 49 лет. И 2% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек, зафиксировано 3 летальных случая, - Кличко

Большинство из них имели хронические заболевания. Чаще всего это - сахарный диабет, гипертония и ожирение.

"Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех. Но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями", - отметил Виталий Кличко.

карантин (16729) Киев (25516) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Буквально пару дней назад на Цензоре публиковали что в этом зимнем сезоне на грипп и орз переболело на 80 процентов меньше чем в прошлые годы. Куда они поделись, может их в Ковид записали?
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19.05.2020 12:29
+1
У нас в Украине 20 лет эпидемия туберкулеза и 1-е мето СПИДа. После ужасного коронавируса этих людей уже в живых быть не должно. Или вирус не такой страшный, как говорят? Или у нас проблем с туберкулезом и ВИЧ нет?
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19.05.2020 13:02
+1
Вы явно огенд кремля, по Opus. Вместе со мной.
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19.05.2020 13:06
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Буквально пару дней назад на Цензоре публиковали что в этом зимнем сезоне на грипп и орз переболело на 80 процентов меньше чем в прошлые годы. Куда они поделись, может их в Ковид записали?
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19.05.2020 12:29 Ответить
Колись проскакувала інфа що, смертність від грипів та пневмоній в Україні звичайно біля 600 чоловік на місяць. Та, цього року в зв'язку з карантином вона дещо зменшилася. За січень-лютий зафіксовано 1326 осіб що, не сильно перевищує загальний показник. За те, в березні-квітні смертність була нижчою.
Тут ще є питання до обліку: кого зачисляють до померлих від ковід? Тих, у кого смерть спричинена вірусом чи тих померлих у кого виявили вірус?
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19.05.2020 12:37 Ответить
Нехай би краще відомий арифметик боксер Педалік рахував гроші, які вкрали в Києві на мостах і не тільки, а не ліз в статистику МОЗ по захворюваннях. Всі ці розрахунки не базуються на якихось наукових критеріях і не можуть слугувати підставою для прийняття адміністративних рішень. А насправді наші посадовці висмоктаними з пальця цифрами все ж оперують, коли видають свої укази.
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19.05.2020 13:12 Ответить
Если было сообщение типа

В Киеве https://www.5.ua/ru/kyev/v-kyeve-snyzhaetsia-kolychestvo-bolnikh-hryppom-y-orvy-za-nedeliu-zarehystryrovano-bolee-25-tisiach-bolnikh-215212.html интенсивность эпидемического процесса ниже базовой линии на 88,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 88,1.
то это не означает, что год назад заболеваемость гриппом была на уровне базовой линии.
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19.05.2020 13:48 Ответить
Ось і у нас починає просочуватися якась статистика стосовно смртності від ковід. В принципі те, що я нераз писав. Більшість українці не доживають до основної "цільової аудиторії" ковіда і помирають від інших хвороб. Оскільки в розвинених європейських країнах тривалість життя довша то, і смертність там вища.
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19.05.2020 12:29 Ответить
У розвинених країнах слабкий імунітет населення, бо живуть в стерильних умовах. Я бував у азійських горах і срав від місцевої води далі, ніж бачив. А місцевим хоч би що. Теж саме в Афгані, коли наші солдати перехворіли всім, а місцеві від однієї таблетки від усього виліковувалися, бо їх патогенна мікрофлора дохла від любого антибіотика. Зверніть увагу, найбільше загинуло людей від вірусу у самих економічно розвинених країнах.
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19.05.2020 13:20 Ответить
Кремлеботы ведут информеционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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19.05.2020 12:41 Ответить
У нас в Украине 20 лет эпидемия туберкулеза и 1-е мето СПИДа. После ужасного коронавируса этих людей уже в живых быть не должно. Или вирус не такой страшный, как говорят? Или у нас проблем с туберкулезом и ВИЧ нет?
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19.05.2020 13:02 Ответить
Вы явно огенд кремля, по Opus. Вместе со мной.
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19.05.2020 13:06 Ответить
Ага, щойно методички нові підвезли... з малюнками.
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19.05.2020 13:10 Ответить
Есть проблемы с туберкулезом. С вероятностью 95% у Вас и у меня в организме есть палочка Коха. Но если у Вас не открытая форма, можете не париться. Можно, конечно эту палочку в организме убить, но вместе с печенью.
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19.05.2020 13:55 Ответить
Никто не говорит что он не опасный,но то что его опасность преувеличили в 100 раз,это 100%
))
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19.05.2020 16:15 Ответить
Якось 42% молодших за 65 річних хвилює
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19.05.2020 14:04 Ответить
52 человека за всю весну?)))А сколько умерло за это время от других болячек??)Думаю в разы больше,а паники на 52 миллиона(((Это еще раз доказывает ,что не так страшен черт, как его рисуют((
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19.05.2020 16:13 Ответить
Цікаво,як би Кличко відповів на питання,чому при кількості хворих на короновірус значно більшій ніж кількість койко місць інфекційні лікарні заповнені тільки на п"ятнадцять відсотків...Чому люди не лягають лікуватись в лікарні,а "шастають" по місту,заражаючи інших?..
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19.05.2020 17:54 Ответить
 
 