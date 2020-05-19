Всего от коронавируса в Киеве умерли 52 человека, 58% из них были старше 65-70 лет, - Кличко. ВИДЕО

58% лиц, умерших в столице от коронавируса, были людьми старше 65-70 лет. Всего от коронавируса умерли 52 жителя Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"В стационарах столичных больниц от COVID -19 умерли всего 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет. Самому младшему из тех, кто не смог побороть коронавирус - 25 лет. У женщины были тяжелые сопутствующие патологии", - сообщил Кличко.

Он отметил, что больше всего - 58% лиц, умерших от коронавируса, - были людьми старше 65-70 лет. 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% - тех, кому было до 49 лет. И 2% - пациентов в возрасте 18-29 лет.

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Большинство из них имели хронические заболевания. Чаще всего это - сахарный диабет, гипертония и ожирение.

"Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех. Но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями", - отметил Виталий Кличко.