Если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" повысить цены на проезд, мы обратимся в АМКУ, - Кличко. ВИДЕО

Частные перевозчики, которые возобновят работу в столице после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Мэр отметил, что у городской власти нет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси.

"Постановлением правительства, еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автотранспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно. - Учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеют полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси", - подчеркнул Кличко.

Впрочем, по словам мэра Киева, перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях. А также - предоставить все документы, обосновывающие любое повышение.

Обязательно повышение стоимости должны проверить контролирующие органы. В частности - Антимонопольный комитет.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А, если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет", - подчеркнул Кличко.

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Он также отметил, что городские власти планируют постепенно вытеснять маршрутки современным и комфортным коммунальным транспортом.

"Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили более 300 единиц общественного транспорта. Это - современные автобусы, трамваи и троллейбусы. Например, в этом году город планирует закупить большую партию новых современных автобусов", - отметил Кличко.