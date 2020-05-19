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Если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" повысить цены на проезд, мы обратимся в АМКУ, - Кличко. ВИДЕО

Частные перевозчики, которые возобновят работу в столице после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

Мэр отметил, что у городской власти нет полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси.

"Постановлением правительства, еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров на автотранспорте общего пользования. И тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно. - Учитывая спрос и предложения на рынке услуг, стоимость горючего и другие расходы. К сожалению, городские власти не имеют полномочий согласовывать тарифы автобусных маршрутов, работающих в режиме маршрутного такси", - подчеркнул Кличко.

Впрочем, по словам мэра Киева, перед тем, как повысить стоимость проезда, перевозчики должны минимум за 7 рабочих дней предупредить о своих намерениях. А также - предоставить все документы, обосновывающие любое повышение.

Обязательно повышение стоимости должны проверить контролирующие органы. В частности - Антимонопольный комитет.

"Насколько мне известно, таких обращений от частных перевозчиков в контролирующие органы не было. Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А, если частные перевозчики попытаются необоснованно и "с потолка" сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транспорт, возобновивший работу, будет перевозить не более половины от числа пассажиров, на которое он рассчитан, - Кличко

Он также отметил, что городские власти планируют постепенно вытеснять маршрутки современным и комфортным коммунальным транспортом.

"Мы постоянно обновляем парк общественного транспорта столицы. За несколько последних лет закупили более 300 единиц общественного транспорта. Это - современные автобусы, трамваи и троллейбусы. Например, в этом году город планирует закупить большую партию новых современных автобусов", - отметил Кличко.

Кличко Виталий (4640) маршрутки (546) перевозки (519) транспорт (1757) цены (2290) Антимонопольный комитет (482)


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Топ комментарии
+8
боже какой дебил у нас мэр
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19.05.2020 13:38
+6
Намек понял - мэр не виноват и сделал все, что мог. Ждем повышения цен.
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19.05.2020 13:47
+4
про мера не знаю, а от презедент точно.
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19.05.2020 13:43
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сразу вспомнился старый анекдот...
Поступил в больницу поцыент с аппендицитом...
Денег нет... лежат, ждут...
Когда уже невмоготу, решили поймать хоть какого врача.
Словили в коридоре дохтура и спрашивают:
- А когда будут нашего родича оперировать?
- Ну, дорогие, щас все заняты. Остался только интерн. Он и будет оперировать.
- Блин... Интерн?.. А если он зарежет нашего родича?!
- А мы тогда ему двоечку поставим
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19.05.2020 13:36 Ответить
боже какой дебил у нас мэр
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19.05.2020 13:38 Ответить
про мера не знаю, а от презедент точно.
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19.05.2020 13:43 Ответить
Це проблеми Киян.
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19.05.2020 13:52 Ответить
"которому вышка светит."
Светит вышка 5G короновирусом в голову? (Я просто уточняю).
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19.05.2020 17:15 Ответить
alex, с чего ты шлепок это взял? трусливое ничтожество только и умеешь хамить заочно! настоящий мужик говорит в глаза. не удивлюсь если ты такой смелый и стринги носишь! достойным мужикам здравия!
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19.05.2020 13:54 Ответить
он в доле, скорее всего. к примеру, наш мер, если перевозчики повышают цены, просто разрывает с ними договора и на том конец. на освободившиеся маршруты, сразу же попросятся десяток других предпринимателей.
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19.05.2020 14:16 Ответить
Намек понял - мэр не виноват и сделал все, что мог. Ждем повышения цен.
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19.05.2020 13:47 Ответить
Это, как борьба с ценами на гречку. Как стала не преступной 45-50 грн/кг,
так и стоит. Только 800 грамм за 40 гривен.
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19.05.2020 13:52 Ответить
Мафії що не досить того що возять без квитків і без контролю податківців? Вони ще і піднимуть ціни?
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19.05.2020 13:58 Ответить
педалик со своими обращениями в АМКУ, может пойти нах, это как обращаться в ООН
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19.05.2020 13:58 Ответить
АВТОБУСЫ И ТРОЛЕЙБУСА ДАВАЙТЕ УШЛЕПКИ !!! А МАРШРУТКИ К СЕБЕ В КОЛЛЕКЦИЮ МАШИН КУПИ !!!
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19.05.2020 15:23 Ответить
Высшие силы ну когда по всей Украине будут ходить троллейбусы , автобусы, метро и электрички для междугородних добираться на работу... Что за бред с этими разваливающими такси маршрутными... Ну почему не сделать транспорт и месячные проездные?????? Когда этот писец наконец закончится ???
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19.05.2020 15:36 Ответить
припустимо тариф був 8 грн.

мінус стоячі - обгрунтований тариф це 16 грн..

там немає щось особливо підраховувати...
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19.05.2020 15:49 Ответить
Пусть бы вообще их не выпускали, а выпустили больше автобусов и троллейбусов.
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19.05.2020 15:56 Ответить
Хм, а как же рынок? А если частный перевозчик копит деньги на новые немецкие автобусы, а ткже хочет повышения зарплат своих сотрудников за счёт несчатных киевлян и их гостей? Просто любопытно, насколько это будет обосновано по совковой логике Кличка.
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19.05.2020 16:54 Ответить
Скоріше на нємєцкіє лімузини і хатинки в Альпах він копить
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19.05.2020 17:51 Ответить
 
 