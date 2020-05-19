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Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсной комиссии по избранию главы ГБР. ВИДЕО

Верховная Рада не смогла определить своих представителей в конкурсной комиссии по избранию председателя Государственного бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за постановление о назначении представителей ВР проголосовали всего 193 народных депутатов (из 226 необходимых голосов).

Документ предлагал определить трех представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР: депутатов от фракции "Слуга народа" Юлию Яцык и Владлена Неклюдова, а также декана заочного факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Юрия Пономаренко.

Отметим, комиссия по избранию председателя ГБР будет состоять из 9 членов: 3 представителя парламента, 3 - президента и 3 - международных организаций (по представлению Кабмина).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада должна на следующей неделе рассмотреть кандидатуры членов конкурсной комиссии по избранию директора ГБР, - "слуга народа" Монастырский

Напомним, 26 июня прошлого года Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым включил в состав комиссии троих новых членов. В частности, Зеленский включил в состав комиссии:Оксану Квашу, которая, по данным Офиса президента, является ведущим научным сотрудником отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины, Александра Костенко - заведующего отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства этого же института и Виктора Кощинца - начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины.

Автор: 

ВР (29244) конкурс (1142) ГБР (2985)


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если заменить словосочетание "конкурсную комиссию" на "масонскую ложу", то все становится на свои места.....
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19.05.2020 14:37 Ответить
А де ж хвалена монобільшість?
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19.05.2020 14:49 Ответить
рейтинг зеЛи летит на дно!
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19.05.2020 14:53 Ответить
Рада провалила голосование за назначение своих представителей в конкурсной комиссии по избранию главы ГБР-Ара-Хамия денег мало раздал Слугам
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19.05.2020 15:32 Ответить
3 --от зебила, 3 - от кабмина зебила и 3--от "партейки" зебила)))

Вот она, демократия и независимость правоохранительных органов от зебила!
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19.05.2020 22:49 Ответить
 
 