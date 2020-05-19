"Мы воевали с самой жестокой и оснащенной группировкой оккупантов - "Сомали". Спали по 2-3 часа", - бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии вернулись с передовой. ВИДЕО

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии вернулись на место постоянной дислокации после восьми месяцев на передовой в районе светлодарской дуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

Украинские воины вели бои с самым жестоким и оснащенным подразделением российских оккупантов - "Сомали".

"У них была четкая координация действий. Просто так никто не стрелял. Обеспечние у них намного лучше, чем у "народной милиции". В "Сомали" все четко - поднимается их коптер, фиксируется передвижение нашего личного состава и туда уже мины летят или крупнокалиберный пулемет работает", - рассказывает командир роты с позывным Юрист.

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