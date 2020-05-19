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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Мы воевали с самой жестокой и оснащенной группировкой оккупантов - "Сомали". Спали по 2-3 часа", - бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии вернулись с передовой. ВИДЕО

Бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии вернулись на место постоянной дислокации после восьми месяцев на передовой в районе светлодарской дуги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля" на телеканале Эспрессо.

Украинские воины вели бои с самым жестоким и оснащенным подразделением российских оккупантов - "Сомали".

"У них была четкая координация действий. Просто так никто не стрелял. Обеспечние у них намного лучше, чем у "народной милиции". В "Сомали" все четко - поднимается их коптер, фиксируется передвижение нашего личного состава и туда уже мины летят или крупнокалиберный пулемет работает", - рассказывает командир роты с позывным Юрист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Батальоны, сформированные в марте 2014-го, не имели многих навыков, но были мотивированы на защиту Украины", - Нацгвардия отмечает 6-ю годовщину создания. ВИДЕО

Автор: 

ротация (260) Донбасс (26956) Национальная гвардия (2116)


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Топ комментарии
+20
Слава героям !
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19.05.2020 15:30
+17
А здесь Гордон с их убийцей мило про гражданскую войну беседует.
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19.05.2020 15:30
+10
Слава Українським воїнам
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19.05.2020 15:42
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Слава героям !
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19.05.2020 15:30 Ответить
Смерть ворогам
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20.05.2020 07:42 Ответить
А здесь Гордон с их убийцей мило про гражданскую войну беседует.
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19.05.2020 15:30 Ответить
Вы не понимаете Гордон не виноват !! Его использовали !!! Судя по всему еще используют не раз !! Так что Гордон униКАЛьный многоразовый журналист !!
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19.05.2020 17:45 Ответить
использованные гордоны выбрасываются в мусор после первого раза, - в этом весь смысл!
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19.05.2020 19:15 Ответить
Те,що для бійців ЗСУ-буденність,для НГУ -вершина героїзму.Та й нехай.
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19.05.2020 15:31 Ответить
Та ти шо не ганьби національну гвардію Вони стояли проти спецназу ЗСУ нічого не розуміє
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19.05.2020 16:50 Ответить
Слава Українським воїнам
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19.05.2020 15:42 Ответить
Попахивает пиаром.так как ментов ставят на 2.3 линию обороны
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19.05.2020 15:43 Ответить
У муня зять вернулся не так давно с передовой, его слова- нi оного нацюка я там не бачив
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19.05.2020 16:08 Ответить
Сосед тоже вернулся пежо эксперт сигарет приволок.и медаль должен получить.убд уже давно получил.такая она Война ****
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19.05.2020 16:53 Ответить
Знаем как поцгвардия "воюет", на третьей линии обороны шмонает атовцев
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19.05.2020 16:06 Ответить
Новость похожа на баян .НГ на передке ? Обилечивать лохов на КПП , контрабанда ,присматривать за армейцами что б не бунтовали против клоуна, это да , но бои на передке , нет не слышал .
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19.05.2020 16:41 Ответить
Пи"деж и провокация. На передовой нет и не было ни одного нац гвардейца.
3-2 линия обороны. Жрут лучше ВСУ на первой линии, вооружение лучше. На ротауцию идут не в палатки "Широкого лана" под Николаевом а в казармы. Влада прикармливает эти войска в надежде что в час Х они их защитят.
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19.05.2020 16:44 Ответить
А ЧЕГО ПРОСТО ГАУБИЦАМИ НЕ ОТРАБОТАЛИ СОМАЛИЙЦЕВ ??)
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19.05.2020 16:58 Ответить
"Ми воювали з найжорстокішим і найкраще оснащеним угрупованням російських окупантів - "Сомалі". Спали по 2-3 години", - бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії повернулися з передової - Цензор.НЕТ 3030
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19.05.2020 17:41 Ответить
Самые "жестокие" и оснащённые группы вообще себя никак не обозначают и находятся в тени. "Сомали"- это местный мелкий криминал. А насчёт нацгвардейцев на фронте, очень мало положительных отзывов. Хотелось бы видеоподтверждений их геройской деятельности, а то попахивает очередным аваковским пиаром
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19.05.2020 17:41 Ответить
Красавы.
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19.05.2020 19:16 Ответить
А ТЕПЕРЬ В ТЫЛУ НЕОБХОДИМО БАНДИТОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ ВАЛИТЬ !!!
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20.05.2020 08:10 Ответить
 
 