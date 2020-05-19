"Пусть Ермак с братом п##дует к своим спонсорам "запоребрик", - "слуга народа" Гео Лерос. ВИДЕО

Нардеп от СН Гео Лерос заявляет, что Генеральный прокурор и глава Офиса Президента Андрей Ермак пытались назначить своих "марионеток" в состав комиссии по выбору главы ГБР.

Об этом Лерос написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Только что не дали запихнуть марионеток Ермака и Венедиктовой в состав комиссии по выбору главы ГБР. Спасибо сознательным депутатам, которые не стали соучастниками очередного беспредела. СН дали только 163 голоса. Ермак осознаёт, что у независимого главы ГБР, Ермак из потрепавшего в миг обретёт статус подозреваемого. Мы своими глазами видели коррупцию на плёнках, пора прекращать этот цирк. Пусть со своим братом пи@дует к своим спонсорам в "запоребрик", - заявил "слуга народа" Лерос.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.