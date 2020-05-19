Нардеп Деркач опубликовал записи якобы Байдена и Порошенко. В "ЕС" заявили, что "сфабрикованные фрагменты" это российская провокация. АУДИО

Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко. В "Европейской солидарности" Петра Порошенко назвали это "российской провокацией", а записи "сфабрикованными фрагментами", чтобы вовлечь Украину в избирательную кампанию в США и разрушить двухпартийную поддержку Киева.

"Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне",- сказал Деркач во вторник в ходе онлай-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения "$ 1 млрд в обмен на сохранение схем "Burisma" и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируется 2015-2016 годами, в них в частности, речь идет о необходимости увольнения на то время генпрокурора Виктора Шокина, "который в то время расследовал дело "Burisma" и вышел на Байдена".

Депутат утверждает, что полученный от США $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.

Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года. "Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина", - пояснил Деркач.

"Эти разговоры четко показывают… Украиной управлял Байден", - заявил депутат.

"Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства",- подытожил Деркач.

В пресс-службе "Европейской Солидарности" отреагировали на это событие следующим заявлением: "Обнародованные пророссийским депутатом Деркачем аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечение в американскую избирательную кампанию. По сути это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Ее цель подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию.



Не случайно, что ключевым спикером в этом деле является представитель пятой колонны, известный своими связями с Россией, Андрей Деркач. Именно поэтому его пресс-конференция изобилует тезисами российской пропаганды о якобы внешнем управлении Украиной.



Также стоит обратить внимание на тот факт, что одной из задач пресс-конференции Деркача является лоббирование интересов олигарха Коломойского, очевидно Приватбанк - это вознаграждение за участие в этой русской провокации".

Разговор Джона Керри и Петра Порошенко 3 декабря 2015 года



Керри: Кроме того, что сказал вице-президент Байден, хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы смены генерального прокурора Шокина, поскольку, по моему мнению, он заблокировал процесс очищения Генеральной прокуратуры. Знаю, что вице-президент очень обеспокоен по этому поводу. Поэтому было бы хорошо, если бы мы нашли какое-то решение до приезда вице-президента. Если это возможно, нужно принять необходимые меры для продвижения в этом направлении.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 16 февраля 2016 года

Байден: Здравствуйте, вы меня слышите, Петр?

Порошенко: Да, сейчас уже лучше.

Байден: И я также. Прошу прощения, вы что-то говорили, но я все пропустил.

Порошенко: Да. Во-первых, я очень рад вас слышать. Очень ценю, что вы нашли время для этого разговора даже сейчас, находясь в Миннесоте. Мечтаю о том, чтобы когда-нибудь оказаться с вами в Миннесоте.

Байден (смеется): А я бы лучше сейчас был в вами, а не в Миннесоте.

Порошенко: В-третьих, у меня есть хорошие и плохие новости. Начну с хороших.

Байден: Хорошо.

Порошенко: Джо, у меня есть хорошая новость для вас. Вчера, а точнее это было позавчера, я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку. По итогам нашей встречи он, несмотря на поддержку в парламенте, пообещал мне подать заявление об отставке, проявив свою государственную позицию. И час назад он принес письменное заявление об отставке.

Байден: Отлично.

Порошенко: Это второй шаг по соблюдению обязательств, которые я взял на себя.

Байден: Я согласен.

Разговор Джо Байден и Петра Порошенко 22 марта 2016 года



Байден: Приветствую вас, господин президент! Это Джо Байден. Как вы?

Порошенко: Очень хорошо, правда. Для меня большое удовольствие каждый раз слышать ваш голос.

Байден: Хорошо. Нам нужно поддерживать контакт. Я остаюсь открытым для вас (пленка прерывается...) В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств об одном миллиарде долларов. Однако, если у вас еще есть необходимость, как вы догадывались, удовлетворить требования МВФ и другое.

Опять-таки я не предлагаю вам и не хочу, чтобы вы считали, что мы навязываем вам порядок действий. Однако окончательное решение не будет принято, пока не будут выполнены требования МВФ.

Порошенко: Очень сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко, который является публичной персоной. Но если вы считаете, что политически мотивированная личность не совсем подходит, по вашему мнению, я отзову свое предложение. Никто не знает, что я собираюсь предложить Луценко. В этой ситуации я исключу всех политически мотивированных кандидатов с этого процесса.

Байден: Слушайте, дайте мне после того, как мы завершим этот наш разговор, собрать мою команду и обсудить то, о чем мы с вами только что говорили. Я согласен с вами, что есть срочность в этом вопросе.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 13 мая 2016 года

Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос (запись прерывается...) Смотрите, что мы делаем сейчас? Я считаю, что на протяжении трех последних недель мы демонстрировали действительно значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то что МВФ ожидал только на 75%. Мы запустили реформу госпредприятий. Мы запустили реформу относительно стоимость лекарств, сняв все препятствия.

Байден: Я согласен.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 13 мая 2016 года

Байден: Господин президент, это Джо Байден. Как ваши дела?

Порошенко: Очень хорошо. Как всегда, когда слышу ваш голос. Спасибо за звонок.

Байден: Вы работаете очень хорошо. Поздравляют вас с избранием нового генерального прокурора. Я знаю, что есть много вещей, которые нужно сделать. Но я считаю, что это очень хорошо. Я понимаю вашу работу с Радой в ближайшие дни над принятием дополнительных законов, которые требует МВФ. Но примите мои поздравления относительно избрания нового генпрокурора. Для него будет критически важно работать быстро над исправлением вреда, который нанес Шокин.

Я - человек слова, и сейчас, когда назначен новый генпрокурор, мы можем дальше двигаться в направлении подписания соглашения о займе в размере одного миллиарда долларов. И я не знаю, каким образом вы хотите это сделать.

Я не могу приехать в Киев в ближайшее время, имею ввиду в ближайшие месяц-два. Вы можете подписать его с нашим послом. Или вы приедете сюда и мы подпишем соглашение. Или, если вы хотите, мы можем пригласить сюда Гройсмана, я буду общаться с ним сегодня позже. Мы его приглашаем сюда не для этой цели, но все зависит от вас, когда и как вы захотите это сделать.

Порошенко: В первую очередь спасибо вам за слова поддержки. Поверьте мне, это был сложный вызов и тяжелая работа. Фракции госпожи Тимошенко и господина Ляшко пытались препятствовать этому. Поэтому мы не просто голосовали за нового генпрокурора, но и за то, что заняло короткий промежуток времени, один день, за внесение изменений в закон. Кстати, в этом закон мы представили новую структуру ГПЦ, включая Генеральную инспекцию, как мы согласовали с вами.

Далее я срочно пригласил Луценко и сказал, что он должен связать с вашим посольством. Я и буду доволен, если у него будет конкретный человек или из Вашингтона, или из другой страны.

У нас есть тут, я не помню его имени, американский прокурор украинского происхождения, он немного пожилого возраста. Я отправил Джеффри его имя. Он готов приехать и быть помощником и советником. Это будет хороший опыт для американской системы, и он может быть доверенным лицом в новой системе прокуратуры. Я считаю, что сейчас наиболее удачное время, чтобы сделать это. И если он готов приехать и сотрудничать, с самого первого шага, самой первой минуты деятельности нового генпрокурора - это именно то, к чему я стремлюсь.

Байден: Дайте мне возможность связаться с департаментом юстиции, я получу его имя и узнаю, кто он. Потому что очевидно, что это в наших интересах предоставить профессиональную помощь как можно скорее, чтобы задать верный курс. Я сделаю себе пометку, проверю все после нашего разговора и сообщу вас, что могу сделать.

Порошенко: Безусловно, спасибо вам большое, это то, к чему я стремился. Далее я хочу вас поблагодарить за то, что вы дали мне слово. Неотложно после того, как мы изменим законодательство и я назначу нового генерального прокурора, и это будет Юрий Луценко, как мы согласовали на нашей встрече на минувшей неделе в Вашингтоне, и когда это случится, мы сможем получить этот займ.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 18 февраля 2016 года

Порошенко: Как я и предполагал, фракции "Батькивщина" и "Самопич" вышли из коалиции. И в коалиции осталось меньше 226 голосов, поэтому у нас нет большинства. Я лично вместе с премьер-министром пригласил Радикальную партию Ляшко присоединиться к большинству, чтобы формально мы могли сохранить правомочность. Но у нас нет формальной силы ни в парламенте, ни поддержки в обществе.

Байден: То есть, если я правильно понял, постановление о недоверии правительству не прошло, вы его заблокировали? Арсен до сих пор остается. Но потом было голосование за пакет реформ, который предложило правительство, и 247 голосов были против. Поэтому в смысле продвижения вперед и дополнительных реформ, которые вы должны воплотить, у вас нет большинства в парламенте, нет для этого коалиции, верно? Вы об этом говорите?

Порошенко: Нет, не совсем. Сначала парламент должен был оценить работу правительства, и он дал неудовлетворительную оценку Кабинету министров. Это было первым событием. Оно не означает срочную отставку правительства, это просто политическая оценка его действий.

Потом, когда было поставлено на голосование постановление о недоверии, я организовал таким образом, чтобы в моей фракции и в других фракция не хватило голосов. Премьер-министр тоже, конечно, приложил к этому руку, но лично я заблокировал отставку правительства, потому что я вам это обещал. Но сейчас, когда две из четырех фракций покинули коалицию, у нас нет большинства в парламенте.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 19 февраля 2019 года

Байден: Здравствуйте, господин президент!

Порошенко: Рад вас слышать, господин вице-президент!

Байден: Я вас тоже. Кстати, у вас в понедельник вторая годовщина Революции достоинства. Не забудьте, я рассчитываю на вас как на отца-основателя современной Украины.

Порошенко: Спасибо, Джо. Я считаю, что этот месседж очень важный. Я хочу быть более точным. У нас нет сомнений, что необходимо интенсивно реализовывать реформы. Однако нам нужно проводить реформы таким образом, чтобы у людей было к ним доверие. Потому что если люди не будут доверять реформам, их нельзя будет воплотить в жизнь. Это во-первых. Во-вторых, Джо, у нас нет большинства голосов в парламенте. Это ключевая вещь. Вы можете рассчитывать.

Байден: У вас есть большинство вместе с Радикальной партией?

Порошенко: У меня есть в моей партии (моей фракции) 136 членов парламента, 16 из которых готовы написать заявлений на выход из коалиции. У него 81 депутат, потому вместе это 201 голос и нам не хватает более 20 голосов. Присоединится к нам Ляшко или нет, мы физически не будем иметь большинства.

Байден: В таком случае как вы продвигали реформы до этого?

Порошенко: Прошу прощения, повторите, пожалуйста.

Байден: Как вы продвигали реформы касательно МВФ до этой недели?

Порошенко: Я просил лично те фракции, которые выходят из коалиции, я имею в виду "Самопомич" и "Батькивщину", я специально провел встречи с ними, на которых они довели до моего сведения месседж: "Благодаря доверию к вам, господин президент, мы проголосовали за принятие ряда законов относительно МВФ, безвизового режима и борьбы с коррупцией, но мы не будем голосовать только из-за личности премьер-министра". Это их месседж. Поэтому я рад, что мы достаточно сильные, храбрые и счастливые для осуществления таких изменений именно сейчас.

Но нам нужно проводить интенсивные переговоры для того, чтобы определить способ, как вернуть фракции назад, в коалицию. Но демонстрировать, что все хорошо, я счастлив и у нас есть большинство в парламенте, - это неправда. Мы можем пригласить другие политические силы, но они общаются только языком политической коррупции. И после Майдана я ненавижу идею покупки голосов.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 22 марта 2016 года

Байден: Я знаю, что вы много работаете для этого, но я хотел бы узнать относительно ваших планов касательно нового правительства. Я слышал в моей команде, что правительство может возглавить Гройсман, спикер парламента, а также что недавно, не уверен по поводу конкретной даты, но совсем недавно на странице в фейсбуке Яресько отметила, что готова быть премьер-министром и возглавить правительство технократов. И я знаю, что в любой случае вам нужно 226 голосов. Скажите мне, что происходит, если можете?

Порошенко: Моим ключевым приоритетом было избежание досрочных выборов. Новая или восстановленная коалиция должна быть проевропейской и ориентированной на проведение реформ.

"Самопомич" получила мое предложение относительно правительства технократов во главе с Яресько и присоединения к коалиции. Поскольку причина политического кризиса в том, что три фракции ("Самопомич", "Батькивщина" и Ляшко) вышли из коалиции и мы с премьер-министром остались в меньшинстве. Я пригласил "Самопомич" и предложил им или поддержать Яресько, или предложить своего лидера в качестве нового премьер-министра.

Они взяли время на размышление и через несколько дней отметили, что готовы только начать переговоры относительно возможной коалиции. Но не готовы быть членами коалиции. Только голосовать за то. Я сказал им, что это невозможно согласно нашей Конституции. Они должны персонально подписать свое членство в коалиции. Но даже за это они выдвинули три условия.

Первое - смена или отставка генпрокурора, о чем я уже сказал, что это состоялось - я отправил письмо о его отставке в парламент. Сейчас он в парламенте и это должно состояться срочно. Второе - изменение в ЦИК. Я сказал, что не понимаю, почему ЦИК - это вопрос коалиции, если не планируются выборы. Но хорошо, я готов изменить состав ЦИК. Но третье - они сказали, что хотят изменить закон о выборах. На что я ответил негативно, поскольку категорически против досрочных парламентских выборов, отметив: "Изменения избирательного законодательства будут стимулировать вас и Тимошенко к проведению досрочных парламентских выборов, что полностью неприемлемо для меня". Они сказали, что без изменения закона о выборах, они даже не начнут дискуссию о членстве в коалиции. Без "Самопомочи", с отказом Тимошенко и Ляшко у нас нет 226 голосов для поддержки Яресько. Насколько я понимаю, наши партнеры и наши американские друзья, имеют значительное влияние на лидеров "Самопомочи", и я попросил Павла позвонить Тори и связаться с послом для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько "Самопомичью".

По прошествии двух часов, сразу после сообщения Яресько в Фейсбуке, я позвонил еще раз Садовому. К сожалению, он поехал на выходные в Европу и сказал, что не готов поддерживать Яресько или давать другой позитивный ответ. И в этой ситуации, когда наши партнеры из США дали гранты "Самопомочи", оказали значительную финансовую поддержку... В этой ситуации я открываю идею продолжить такую неопределенность. Сейчас в здании Администрации находится Яценюк, и мы начинаем переговоры касательно других кандидатов. То есть, если "Самопомич" возвращается, мы готовы поддержать Яресько. Но в отсутствии "Самопомочи" мы проводим обсуждение кандидатуры Гройсмана. Вы должны помнить Гройсмана, во время вашего известного и отличного выступления в парламенте вы общались с ним.

Байден: Да, я помню.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 13 мая 2016 года

Порошенко: Сейчас я должен и я считаю, что мы можем доверять друг другу, партии Арсения вместе со мной. Они голосовали вместе с нами за нового генпрокурора, новое правительство, за пакет МВФ, и я надеюсь, что у нас значительный уровень поддержки. К сожалению, этого полностью недостаточно. Это почти большинство в парламенте. Те, кто ездит в США, "Самопомич", Тимошенко и Ляшко, который туда не ездит из-за разных причин против этого. Это только грязные политические трюки.

Именно то, о чем я прошу Джеффри: "Пожалуйста, не давайте грантов "Самопомочи", не давайте им денег, потому что это не является финансированием оппозиционной партии, а финансированием абсолютно безответственного политического лидера, который делает очень плохие вещи для будущего моей страны, для Украины и для безопасности и стабильности.

Именно поэтому, я считаю, в первую очередь я очень доволен сигналами, которые они получили в Вашингтоне. Они были достаточно мощными и убедительными.

Байден: Да.

Порошенко: Думаю, было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на "Самопомич". Потому что в отношении Тимошенко и Ляшко это бесперспективно. На "Самопомич" - потому что вы поддерживаете их. В этой ситуации это может иметь позитивный результат, потому что без "Самопомочи" мы даже не можем рассчитывать на положительный результат касаемо изменений в Конституции.

Байден: Хорошо. Договорились. Слушайте. Я...

Порошенко: Это будет невозможно. Если я смогу рассчитывать на себя в вопросе поиска голосов для закона, закона о выборах, я смогу найти эти голоса. Без "Самопомочи" я не смогу найти голоса для изменений в Конституции. Это очень просто.

Байден: Хорошо. Мы сделаем все возможное для поиска голосов.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 11 февраля 2016 года

Байден: Господин президент, друг мой! Вы хорошо себя чувствуете?

Порошенко: Я всегда себя хорошо чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент. Мой дорогой друг!

Байден: Я так понимаю, этот документ подготовил ваш министр экономики, чье имя я вряд ли выговорю, мои извинения...

Порошенко: Да, это Абромавичус, я выучил это имя за три месяца его работы в правительстве...

Байден: Я так понял, что этот его документ подписали другие члены Кабинета министров, не так ли?

Порошенко: Нет, нет. Не знаю, как там с этим документом, мне неизвестно про его подписание другими членами правительства, но заявление Абромавичуса было очень опасным и принесло серьезный кризис, несомненно. И теперь мы в очень сложной ситуации. На мой взгляд, я этого не говорил публично, этот его шаг был крайне безответственным.

Но это случилось. И я немедленно с ним встретился после его заявления и сказал: "Смотри, ты представляешь меня, президента, в правительстве. Это я пригласил тебя в страну и поддерживал тебя все время. Это я предоставил тебе, в нарушение действующих норм законодательства, охрану спецслужб, чтобы ты ничего не боялся. Именно я настаивал на поддержке всех твоих инициатив. Я дал тебе украинское гражданство и ты до сих пор имеешь мою полную поддержку.

Разговор Джо Байдена и Петра Порошенко 16 ноября 2016 года



Байден: Позвольте спросить одну вещь, пока я не забыл. Приватбанк. Я понимаю, что глава НБУ требует определиться с конкретной датой, когда начать процесс изменений. Мне сказали, и я разделяю эту позицию, что она не определится с датой, пока не согласует ее с вами. И я сказал, что нужно вернуться к определению даты, и что я относительно этой даты поговорю с вами. Потому что приближается то, что я бы не хотел, чтобы произошло. Я не хочу, чтобы Трамп оказался в позиции, где кажется он будет готов обойти нашу политику, где финансовая система может развалиться и где он соберется заблокировать выделение денег Украине. Именно так это будет выглядеть, пока не дойдет до рассмотрения сложных незнакомых деталей.

Поэтом все, что можно будет сделать, чтобы надавить на Приватбанк относительно закрытия, чтобы получить следующий транш от МВФ, я бы со всем уважением рекомендовал как критически важное для вашей экономики и физической безопасности.

Я знаю, что сложно. Коломойский - это заноза в заднице и проблема для всех, но это действительно критически важно, чтоб вы справились с этим сейчас. И все будет хорошо. Я просто хочу, чтобы вы позвонили главе НБУ и поддержали ее. Дали ей понять, что вы - с ней, когда она определит дату и пойдет вперед.

Порошенко: Это очень важно то,что я от вас услышал. Я думаю, что 22 ноября, во вторник я получу окончательный отчет Ernst & Young о проверке. И мы согласовали, что я, премьер-министр, министр финансов, глава НБУ. Я пригласил также Арсения и других офицеров безопасности...

Нам следует встретиться и принять решение по дате. Единственная причина, почему после 22 ноября, когда у меня будет аудиторский отчет - это голосование в парламенте, где у Коломойского есть значительное количество членов. Премьер-министр просил меня проголосовать сначала бюджет,а потом начать процесс. Это конфиденциальная информация, но...

Байден: Я буду держать это в тайне...