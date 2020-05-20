Активисты пришли с пикетом на пресс-конференцию Зеленского напомнить о деле Гандзюк: "Когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты вышли с пикетом под Мариинский дворец в Киеве, где должна пройти пресс-конференция президента Владимира Зеленского, чтобы напомнить ему о деле Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук. Цензор.НЕТ.

Сегодня, 20 мая, активисты пикетируют Мариинский дворец в центре Киева, где должна пройти пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Они хотят напомнить ему о его заявлениях относительно расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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Митингующие развернули баннер с надписью: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!".

"Владимир Зеленский шел в президенты, упоминая, в том числе, и имя Кати Гандзюк. Он обещал, что все заказчики убийства будут наказаны. Сейчас дело Кати сливают, а Владимир Зеленский закрывает на это глаза. Поэтому завтра мы пришли на пресс-конференцию Владимира Зеленского, чтобы еще раз спросить у него:



- когда же будут сидеть Мангер, Гордеев и Рищук?

- когда наконец-то сядет Павловский и Левин?

- понесет ли Генпрокурор Ирина Венедиктова ответственность за слив дела Гандзюк?

- понесут ли ответственность за слив дела многочисленные херсонские правоохранители?

- и когда все это произойдет?



Призываем представителей СМИ, которые будут присутствовать на пресс-конференции, задать Владимиру Зеленскому эти вопросы", - заявили организаторы акции.

















Фото: Олег Богачук. Цензор.НЕТ.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

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21 января фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому судом избрана мера пресечения в виде ареста до 4 марта без права внесения залога. Позже он не смог оспорить в апелляции продление ареста и останется под стражей как минимум до 4 июня.

В конце февраля Павловскому объявили еще одно подозрение, которое касается незаконного завладения транспортными средствами около 5 млн гривен в составе организованной преступной группы.

27 апреля Офис Генпрокурора объявил, что Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве ОГПУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день активисты провели акции протеста с требованием продолжить расследование.