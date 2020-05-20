Тонны мусора скопились в туристическом селе Квасы на Закарпатье: засоряется Тиса. ВИДЕО
На Закарпатье при въезде в туристическое село Квасы, где находится турбаза с лечебными минеральными водами, обнаружили тонны мусора.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По их словам, на Раховский полигон свозят отходы с близлежащих сел. Мусор также попадает в реку Тиса, которая протекает рядом.
Чиновники утверждают, что перенести полигон некуда, так как вокруг горы. Проблема не решается уже долгое время, что только ухудшает ситуацию.
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- это как же значит вы будете зарабатывать на нашем г о в н е!! нет, не дадим!! Вот оно и плывёт всё по рекам вниз, но это видимая беда, невидимая это отсутствие 90% или нерабочие очистные10% сооружения которые убивают всю рыбу в реках итд, вот такой там сброд из покон века. А местный разный проплаченый экологический учёный сброд, не видит этой проблемы, зато видят как навредят гэс Закарпатью.
Древние римляне сортировали и продавали мусор
Археологи обнаружили, что жители древнего римского города Помпеи сортировали мусор с целью его дальнейшего использования в строительстве или для перепродажи.
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А що у НАС ...агов , Шмигаль, твій вихід...