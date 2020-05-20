Тонны мусора скопились в туристическом селе Квасы на Закарпатье: засоряется Тиса. ВИДЕО

На Закарпатье при въезде в туристическое село Квасы, где находится турбаза с лечебными минеральными водами, обнаружили тонны мусора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам, на Раховский полигон свозят отходы с близлежащих сел. Мусор также попадает в реку Тиса, которая протекает рядом.

Чиновники утверждают, что перенести полигон некуда, так как вокруг горы. Проблема не решается уже долгое время, что только ухудшает ситуацию.

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