Распускать Раду не буду, пока "Слуга народа" будет голосовать за все важные для Украины законопроекты, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не намерен распускать парламент.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, это и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент. ... Пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию "Слуга народа", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, как только они не будут голосовать или будут лоббировать интересы какой-то коммерционной группы влияний на украинскую политику, он распустит парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии"