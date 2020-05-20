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Распускать Раду не буду, пока "Слуга народа" будет голосовать за все важные для Украины законопроекты, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не намерен распускать парламент.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, это и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент. ... Пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию "Слуга народа", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, как только они не будут голосовать или будут лоббировать интересы какой-то коммерционной группы влияний на украинскую политику, он распустит парламент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский опубликовал статью в New York Times в рубрике "Мнения" под заголовком "Я ожидал войны. Я не ожидал импичмента Трампа или пандемии"

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) роспуск (248)


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кем оно себя возомнило - сцарём или прочитал про еврейские княжества в Испании
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20.05.2020 11:47 Ответить
Слухаю Вовочку і душа крається, як з "ними" жити далі.
В дурнях живе надія на справедливість, мудрі покладаються тільки на себе, для всіх інших Небо створює закони.
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20.05.2020 11:48 Ответить
Так а хто вирішує що вони важливі...? Чи не ти часом, Бога за бороду тримаєш Блазень. Ну ну...
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20.05.2020 11:48 Ответить
Спасибо барин!! Что не будет новых выборов за 1000 000 000 грн.
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20.05.2020 11:52 Ответить
Заробіток в еквіваленті 200 дол.сша - воно назвало не бідністью в Україні - все , "занавес"... А про ЦІНИ в УКраїні воно щось знае...
У "Велюрі" цих 200 зЄлені на один Обід без Алкоголю якрах і вистачае...
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20.05.2020 11:54 Ответить
ты просто такую другую уже не соберёшь .
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20.05.2020 12:53 Ответить
 
 