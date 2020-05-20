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Распускать Раду не буду, пока "Слуга народа" будет голосовать за все важные для Украины законопроекты, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не намерен распускать парламент.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Собираюсь ли я распустить парламент? Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты для страны, это и банковский закон, и земельная реформа, и импичмент. ... Пока они будут голосовать - я буду поддерживать партию "Слуга народа", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, как только они не будут голосовать или будут лоббировать интересы какой-то коммерционной группы влияний на украинскую политику, он распустит парламент.
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