Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко: "Я за один стол с такими бандитами не сяду". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я не просто не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали? Это народ. Это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, он думает, что Бондаренко вел себя некорректно.

"Всем мэрам сложно, но это популизм. На чем, на количестве смертности от коронавируса? Я уверен, что это какая-то политическая борьба. Пусть идет в мэры, пусть люди голосуют. Строй дороги, покажи, какие больницы ты открыл", - заявил Зеленский.

30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

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Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.

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