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Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко: "Я за один стол с такими бандитами не сяду". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Я не просто не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали? Это народ. Это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, он думает, что Бондаренко вел себя некорректно.

"Всем мэрам сложно, но это популизм. На чем, на количестве смертности от коронавируса? Я уверен, что это какая-то политическая борьба. Пусть идет в мэры, пусть люди голосуют. Строй дороги, покажи, какие больницы ты открыл", - заявил Зеленский.

30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

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Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.

Также читайте: Распускать Раду не буду, пока "Слуга народа" будет голосовать за все важные для Украины законопроекты, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Черкассы (834) Бондаренко Анатолий (58)


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Топ комментарии
+30
Прикольный ответ! Все бандиты а Баканов красавчик)))
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20.05.2020 12:08
+30
А с Коломойским сидел?
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20.05.2020 12:09
+29
Великолепно! Возбудить против человека кучу уголовных дел не доказав ничего и без решения суда окрестить его бандитом... Можно в суд подавать за этот базар!
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20.05.2020 12:10
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Правила форума Совет форумчан
Прикольный ответ! Все бандиты а Баканов красавчик)))
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20.05.2020 12:08 Ответить
Интересно он знает столько уголовных дел на кого про всех граждан Украины или только про некоторых??
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20.05.2020 12:09 Ответить
Зеленский обсадил себя бандитами и говорит - я с бандитами... Ну кто бы говорил?Хоть бы не позорился, дошел уже до ручки.
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20.05.2020 12:16 Ответить
Цікаво, а воно взагалі розуміє, що з таким ублюдком, як він, нормальна людина не сяде на одному полі посрать, не говорячи про стіл?
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20.05.2020 14:21 Ответить
ПАтАму Шо всЄх бандитАв знаЄт...
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20.05.2020 12:12 Ответить
а Баканов , который дарит цветы бандиту-Суркису - это лучший глава СБУ
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20.05.2020 13:58 Ответить
Он полный идиот.
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20.05.2020 12:08 Ответить
А с Коломойским сидел?
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20.05.2020 12:09 Ответить
стоял... раком...
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20.05.2020 12:12 Ответить
Ой пане президенте,боюсь такими темпами ви самі будите сидіти))
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20.05.2020 12:09 Ответить
На себя посмотри, лапоть.
Ни одного слова правды на псевдо пресс-конференции.
Он достоин своих избирателей!
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20.05.2020 12:10 Ответить
Мало того что все брехня, так это же слушать невозможно...сплошной абырвалг...бессвязный набор слов...на вопросы по сути не может ответить.
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20.05.2020 12:54 Ответить
Великолепно! Возбудить против человека кучу уголовных дел не доказав ничего и без решения суда окрестить его бандитом... Можно в суд подавать за этот базар!
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20.05.2020 12:10 Ответить
так а шо твой мощный министр аваков не обрушит на него всю свою мощь и не посадит ???
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20.05.2020 12:10 Ответить
ну... собаков тоже хочет жить. а когда народ поймёт, что дурантин - это чистый развод - а он поймёт это рано или поздно! - он будет оЧЧень злой.
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20.05.2020 12:16 Ответить
Тут наш народ выбрал клоуна который разрешил работать эпицентрам в карантин и ничего, полиции а это все пофик
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20.05.2020 12:11 Ответить
насчет, Толика Бондаренко, то тут Зеленский попал в точку.. Толик реальный баньдюган, точнее стал им.. в начале своей каденции Толик был просто мошенником и аферистом, а сейчас Толик стал уже матерым баньдюганом, и крови человечьей попробовал..
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20.05.2020 12:12 Ответить
ааа тогда понятно почему брехло и сцыкло Зеля не хочет сидеть за одним столом с ним . боится ?
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20.05.2020 12:14 Ответить
а может, брезгует
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20.05.2020 12:16 Ответить
ЗЕ чем-то брезгует ?
ну разве что волосинкой в том дерьме, которое развел в Украине
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20.05.2020 12:20 Ответить
кто именно брезгует . Бондаренко или Зеленский ?
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20.05.2020 12:23 Ответить
ну не Бондаренко же. Бондаренко, похоже, ничем не брезгует, если на него куча уголовных дел заведкено.
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20.05.2020 12:57 Ответить
значит с Бондаренко Зеля за один стол не сядет а с обосцанным Сивохой всегда пожалуйста ?
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20.05.2020 14:03 Ответить
во загнул . за клоунов значит голосовать можно а за " бандытов" низзя
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20.05.2020 12:12 Ответить
Про нарід - это правильно ... В 2019 тоже "одно" выбрали - вот теперь мучаемся всей страной .
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20.05.2020 12:13 Ответить
Даже если так , то какого .... в карантин работал Эпицентр и др .???
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20.05.2020 12:14 Ответить
А куда смотрели местные власти или они только бабло умеют пилить,в городах у них полная власть.
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20.05.2020 13:34 Ответить
Пройдёт время и так же сможет сказать про Зеленского любой мэр страны.....
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20.05.2020 12:14 Ответить
А вобше то,все шо сьогодні прохрипить гундосий лапоть не обовязково приймати до уваги.Ціну та правдивість його слів ви ,я думаю, за рік вже вивчили.(крім упоротого наглухо пєтушиного угла)
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20.05.2020 12:15 Ответить
АААААААААА! Зеленскай признал правоту Порошенко! Минские соглашения низя! Они хорошие! К ним привязаны санкции и помощь! Штош ты фраер сдал назад
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20.05.2020 12:14 Ответить
Странно, а с Коломойским садится, а на того несколько десятков дел. По всему миру заведено.
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20.05.2020 12:15 Ответить
Просто у Бени он сидит на руках....
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20.05.2020 12:17 Ответить
У него все кто не лёг под него бандит.
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20.05.2020 12:15 Ответить
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 874
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20.05.2020 12:16 Ответить
Зеля - пустозвон. Вже вована з раісі нагадує. Ні про що.
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20.05.2020 12:17 Ответить
Я с другими сижу.
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20.05.2020 12:17 Ответить
А чим Беня відрізняється від мера Черкас ?
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20.05.2020 12:17 Ответить
ничем. ну так Бене банк и не вернули. а это похлеще, чем Черкассы.
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20.05.2020 12:19 Ответить
пусть бы попробовал вернуть
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20.05.2020 12:22 Ответить
бо весь світ стежить, щоб не повернули.
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20.05.2020 12:22 Ответить
так кричали же, что первое, что сделает Зеленский - вернет Бене Приват
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20.05.2020 12:58 Ответить
интересно, что ответит Бондаренко?
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20.05.2020 12:17 Ответить
шоб ты изошел на *** чмо кацапське...
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20.05.2020 12:20 Ответить
та да...
А вот с бандюками из дыныры - всегда пожалуйста
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20.05.2020 12:17 Ответить
Вийди звідси, розбійник!
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20.05.2020 12:18 Ответить
а розбійник виявився Робін Гудом мєлкого бізнєса


аблом! розбіник весело гигоче
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20.05.2020 12:27 Ответить
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 3674

...
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20.05.2020 12:18 Ответить
Він би озирнувся-хто з ним за столом!
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20.05.2020 12:19 Ответить
А з каломойшою сидів же за столом. От брехло.
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20.05.2020 12:19 Ответить
Боже, что оно несет?! Под чем Оно?
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20.05.2020 12:20 Ответить
Не сяду ? ха -ха ! Вова , ты сидишь за одним столом с педофилами . аферистами . убийцами , рейдерами ,сепарами и тд . Устрани в голове короткое замыкание ! Вы . президенты Украины вообще не в праве такое говорить , так как вы законтаченные такими людьми . Лучше молчать , чем говорить .
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20.05.2020 12:23 Ответить
Ти надаєш перевагу більш матьорим бандитам?
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 9704
Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 5680
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20.05.2020 12:23 Ответить
это козырные перцы
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20.05.2020 12:25 Ответить
А проти бєні одна, але дуже товста справа. То з ним сяде? Чи "сядут усє!"?
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20.05.2020 12:25 Ответить
Зелебобік, Черкаська обл для тебе програна . Зараз Бондаренко для всіх -це герой, який бореться зі злом ( антімайданом , путінізмом , промосковщиною , ворогом ), яким ти є. І чим ти більше його поливаєш брудом, тим більше його ******* , бо зрозуміли твою брехню проти Порошенка , є з чим зрівняти, методички у тебе кремлівськи . А я знаю, я бачу і чую ,бо мешкаю саме в Черкаській обл.
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20.05.2020 12:29 Ответить
Дай-то Бог...
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20.05.2020 18:42 Ответить
- Я за один стол с бандитами не сяду!
- Но, вы же сидели за одним столом с Путиным?
- Ну, это еще доказать надо, бандит он, или нет.
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20.05.2020 12:47 Ответить
без решения суда мера бандитом назвал, круто!
позорище позорное
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20.05.2020 12:53 Ответить
НІК_ЧЕМА...)))
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20.05.2020 12:54 Ответить
З пуйлом - сидів,
з олігархами - сидів,
з Українським народом, військовими, волонтерами, патріотами .....
- НЕ СИДІВ!
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20.05.2020 12:59 Ответить
Перша особа в країні називає людину злочинцем без рішення суду... Про що можна говорити далі?
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20.05.2020 13:19 Ответить
Все на защиту Бондаренко.
"Хулиганы зрения лишают"
"Европейцы",вы определитесь где у вас Европа,а то скоро все уедите малину собирать.
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20.05.2020 13:41 Ответить
По каким статьям сидел Бондаренко ? Хоть не за изнасилование ?
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20.05.2020 13:47 Ответить
Велюровый вовочка, тебе не за стол, тебе в камеру садиться порп уже!
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20.05.2020 14:03 Ответить
"Я за один стол с такими бандитами не сяду"
Профессор: Он еще брынькает и пляшет?

Зеленський про мера Черкас Бондаренка: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" - Цензор.НЕТ 9025
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20.05.2020 14:17 Ответить
Всё верно сказал.
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20.05.2020 15:48 Ответить
А чому гарант Конституціії повісив ярлик "бандит" людині, яка за цей злочин не засуджена?
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20.05.2020 15:51 Ответить
Счастливый человек мэр Черкасс я ему завидую Мэру РЕСПЕКТ
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20.05.2020 21:35 Ответить
Да и мэру с таким дурачком на одном гектаре сидеть в облом....
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08.09.2020 01:28 Ответить
 
 