Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко: "Я за один стол с такими бандитами не сяду". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Я не просто не могу говорить о мэре Черкасс, я не знаю как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали? Это народ. Это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", - подчеркнул Зеленский.
По словам главы государства, он думает, что Бондаренко вел себя некорректно.
"Всем мэрам сложно, но это популизм. На чем, на количестве смертности от коронавируса? Я уверен, что это какая-то политическая борьба. Пусть идет в мэры, пусть люди голосуют. Строй дороги, покажи, какие больницы ты открыл", - заявил Зеленский.
30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.
7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.
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Ни одного слова правды на псевдо пресс-конференции.
Он достоин своих избирателей!
ну разве что волосинкой в том дерьме, которое развел в Украине
А вот с бандюками из дыныры - всегда пожалуйста
аблом! розбіник весело гигоче
...
- Но, вы же сидели за одним столом с Путиным?
- Ну, это еще доказать надо, бандит он, или нет.
позорище позорное
з олігархами - сидів,
з Українським народом, військовими, волонтерами, патріотами .....
- НЕ СИДІВ!
"Хулиганы зрения лишают"
"Европейцы",вы определитесь где у вас Европа,а то скоро все уедите малину собирать.
Профессор: Он еще брынькает и пляшет?