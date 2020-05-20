Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться. ВИДЕО
Расследование убийства журналиста Павла Шеремета личная ответственность министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и опасения общественности в обоснованности выдвинутых подозрений, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно дела Шеремета. Оно более сложное. И мы это с вами понимаем. Однозначное оно или нет? Я тоже не знаю. Меня пригласили (на пресс-конференцию. – Ред.), я пришел. Потому что я хочу быть приглашенным на все громкие дела, несмотря на какой будет резонанс. Все дела, где будут ждать моей поддержки, я буду приходить. Но суд должен разобраться. Сейчас это дело ведет и отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он это знает. Это действительно его дело. Он ответственный за результат этого дела. Если доведет следствие, а потом суд, что те люди, которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы – они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей. Со всеми этими делами мы точно разберемся", - заявил Зеленский.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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"..которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы..."
https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
Весь мир узнает кто ответственен за незаконные, длительное содержание под стражей сержанта ВСУ и детского врача.
Ти за ВСЕ відповідальний, бо всюди «твої» прокурори, судді, поліцейські...
Не зіскочиш, бо сам повів себе таким чином, бо сам нікого не бажав чути, сам все знав...
І сам поперся до мікрофону звинувачувати людей, замість прокурора та суду...
Тому відповідальний - ти, блазень дурний...
зегнида подонок
не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
https://censor.net/comments/locate/3196824/019214ee-6dd6-729a-bc37-52436c1bad31
https://zik.ua/ru/tv/video/232492 . ..
https://www.youtube.com/watch?v=c3VRMQ90izo&feature=youtu.be
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Об этом рассказывается в сегодняшней статье издания «Зеркало недели».
Мы поговорили с теперь уже бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым о причинах и последствиях этих процессов, о тысяче и одном способе обворовать государство, об отношении министра экономики Игоря Петрашко к преступлениям в Госрезерве и о будущем государственных запасов. После этого текста ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль не смогут сказать, что они «не в теме». И если ситуация не изменится быстро и коренным образом, это будет означать, что они «в доле»... і далі
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381839-gosudarstvennyj_rezerv_ukrainy_pust__zerkalo_nedeli
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И я его поддержу.