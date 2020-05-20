Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться. ВИДЕО

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета личная ответственность министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и опасения общественности в обоснованности выдвинутых подозрений, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно дела Шеремета. Оно более сложное. И мы это с вами понимаем. Однозначное оно или нет? Я тоже не знаю. Меня пригласили (на пресс-конференцию. – Ред.), я пришел. Потому что я хочу быть приглашенным на все громкие дела, несмотря на какой будет резонанс. Все дела, где будут ждать моей поддержки, я буду приходить. Но суд должен разобраться. Сейчас это дело ведет и отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он это знает. Это действительно его дело. Он ответственный за результат этого дела. Если доведет следствие, а потом суд, что те люди, которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы – они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей. Со всеми этими делами мы точно разберемся", - заявил Зеленский.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.