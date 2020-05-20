РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10905 посетителей онлайн
Новости Видео Убийство Шеремета Год Зеленского
5 178 39

Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться. ВИДЕО

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета личная ответственность министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета и опасения общественности в обоснованности выдвинутых подозрений, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно дела Шеремета. Оно более сложное. И мы это с вами понимаем. Однозначное оно или нет? Я тоже не знаю. Меня пригласили (на пресс-конференцию. – Ред.), я пришел. Потому что я хочу быть приглашенным на все громкие дела, несмотря на какой будет резонанс. Все дела, где будут ждать моей поддержки, я буду приходить. Но суд должен разобраться. Сейчас это дело ведет и отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков. Он это знает. Это действительно его дело. Он ответственный за результат этого дела. Если доведет следствие, а потом суд, что те люди, которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы – они сядут в тюрьму. Если нет, то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невиновных людей. Со всеми этими делами мы точно разберемся", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда я ушел с должности, дело Шеремета не было готово к суду; указания прокуроров о сборе доказательств так и не выполнены, - Рябошапка

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) расследование (3041) убийство (6484) Шеремет Павел (564) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
фееричный дебил у нас през.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:16
+21
Ніфіга не Аваков!
Ти за ВСЕ відповідальний, бо всюди «твої» прокурори, судді, поліцейські...
Не зіскочиш, бо сам повів себе таким чином, бо сам нікого не бажав чути, сам все знав...
І сам поперся до мікрофону звинувачувати людей, замість прокурора та суду...
Тому відповідальний - ти, блазень дурний...
показать весь комментарий
20.05.2020 12:20
+16
А вот это хорошее заявление.
Весь мир узнает кто ответственен за незаконные, длительное содержание под стражей сержанта ВСУ и детского врача.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
фееричный дебил у нас през.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:16 Ответить
ах ха хах авакова слил...
показать весь комментарий
20.05.2020 13:04 Ответить
Дебил вещающий набор слов
"..которые сейчас вероятные убийства, что они убийцы..."
https://www.youtube.com/watch?v=uOTpES5Z508 Генератор случайных слов от зе.
показать весь комментарий
21.05.2020 08:18 Ответить
А вот это хорошее заявление.
Весь мир узнает кто ответственен за незаконные, длительное содержание под стражей сержанта ВСУ и детского врача.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:17 Ответить
Это тот самый детский врач, который требовал сакральной жертвы желательно с детьми?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:19 Ответить
У тебя шо ли ? Или у распятого мальчика ?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:21 Ответить
Зеленский о деле Шеремета: Аваков ответственный за его результат. Суд должен разобраться - Цензор.НЕТ 7761
показать весь комментарий
20.05.2020 12:17 Ответить
Соевая падаль так и не смогла за все годы ни на шаг продвинуться в следствии - ну теперь то понятно почему.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:17 Ответить
Нынешний през дебил виноват что при "соевом" ненашли?
показать весь комментарий
20.05.2020 12:22 Ответить
Как бы, не нашли - это лучше, чем обвинили непричастных. Зелохам не понять. У них бинарная система исчисления.
показать весь комментарий
20.05.2020 13:36 Ответить
А Аваков это какая падаль?
показать весь комментарий
20.05.2020 19:00 Ответить
А ти відповідаєш за авакова.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:18 Ответить
А как же незабываемый брифинг перед арестами ?? Обоср...сь , влиятельнейший ??
показать весь комментарий
20.05.2020 12:19 Ответить
Ніфіга не Аваков!
Ти за ВСЕ відповідальний, бо всюди «твої» прокурори, судді, поліцейські...
Не зіскочиш, бо сам повів себе таким чином, бо сам нікого не бажав чути, сам все знав...
І сам поперся до мікрофону звинувачувати людей, замість прокурора та суду...
Тому відповідальний - ти, блазень дурний...
показать весь комментарий
20.05.2020 12:20 Ответить
Сабаков це чорт...і дії його карального органу, поліції розколюють країну. Не буде сабакова все буде нормально.
показать весь комментарий
20.05.2020 12:23 Ответить
Отмазался)))
показать весь комментарий
20.05.2020 12:24 Ответить
Зелене лайно шукає на гімні сметану. Дебіл..
показать весь комментарий
20.05.2020 12:25 Ответить
а презентация с прямым указанием на виновных... это ли не давление на суд? это ли не безответственная пиар-акция? это ли профанация и непрофессионализм какбыпреЗЕдента??
показать весь комментарий
20.05.2020 12:25 Ответить
членограй забыл, как лично выступал с обвинительной речью ?
зегнида подонок
показать весь комментарий
20.05.2020 12:32 Ответить
так они до суда и не доводят, невинные люди годами под следствием седеть будут
показать весь комментарий
20.05.2020 12:32 Ответить
я хороший - а бояре ,ну бояре на то и бояре шоб отвечать за меня))
показать весь комментарий
20.05.2020 12:36 Ответить
Оба на! Я ,не я, і хата не моя...
показать весь комментарий
20.05.2020 12:55 Ответить
Цензор почему не пишете кто задал этот вопрос
показать весь комментарий
20.05.2020 13:12 Ответить
ПральнА. Маніпулятори винними не бувають. Винен аваков і ФСЬО
показать весь комментарий
20.05.2020 15:47 Ответить
всё толково сказал.
показать весь комментарий
20.05.2020 15:57 Ответить
вот же ж скотина 3,14здливая
показать весь комментарий
20.05.2020 16:06 Ответить
усі розумні думки з прес-конференції вмістилися би в одну хвилину: хвилину мовчання

не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
https://censor.net/comments/locate/3196824/019214ee-6dd6-729a-bc37-52436c1bad31
показать весь комментарий
20.05.2020 16:12 Ответить
І сміх, і гріх. І сором за державу. Членом грати в нього краще виходить.(
показать весь комментарий
20.05.2020 16:35 Ответить
...Зеленський про справу Шеремета: Аваков відповідальний за її результат. Суд має розібратися - Цензор.НЕТ 9416

https://zik.ua/ru/tv/video/232492 . ..
показать весь комментарий
20.05.2020 17:00 Ответить
адреса відео
https://www.youtube.com/watch?v=c3VRMQ90izo&feature=youtu.be

...
показать весь комментарий
20.05.2020 17:00 Ответить
Відповідальність президента,як і любої іншої першої особи держави знаходиться між двома аспектами - відставкою і смертю...Перша особа повинна в разі чого заплатити життям,це входить в її посадові обов"язки...Це треба було нагадати президенту,який постійно повторював - я готовий відповідати,я беру відповідальність...
показать весь комментарий
20.05.2020 17:32 Ответить
зеля за свой базар вобще ниразу не ответил
показать весь комментарий
20.05.2020 17:47 Ответить
Он патологически не способен брать ответственность на себя...
показать весь комментарий
20.05.2020 22:32 Ответить
відповідальний аваков? та ні , а 73 відсотки зелеботів
показать весь комментарий
20.05.2020 19:17 Ответить
Зе-мастер отмазки лепить
показать весь комментарий
20.05.2020 20:01 Ответить
...Масштабы воровства в Госрезерве поражают. Впрочем, как и их полнейшее игнорирование властью на седьмом году войны, пике эпидемии и в преддверии одного из наибольших неурожаев последних лет.Государственный резерв Украины пуст. Так мы встречаем седьмой год войны, эпидемию, неурожай, экономический кризис и глобальные продовольственные проблемы. Человека, который инициировал и провел внеплановые проверки на госпредприятиях, входящих в Госрезерв, выявил многочисленные нарушения, уволили без понятных оснований и каких-либо объяснений. Попытки реформировать Госрезерв страны прекращены.
Об этом рассказывается в сегодняшней статье издания «Зеркало недели».
Мы поговорили с теперь уже бывшим руководителем Госрезерва Ярославом Погорелым о причинах и последствиях этих процессов, о тысяче и одном способе обворовать государство, об отношении министра экономики Игоря Петрашко к преступлениям в Госрезерве и о будущем государственных запасов. После этого текста ни президент Владимир Зеленский, ни премьер-министр Денис Шмыгаль не смогут сказать, что они «не в теме». И если ситуация не изменится быстро и коренным образом, это будет означать, что они «в доле»... і далі
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381839-gosudarstvennyj_rezerv_ukrainy_pust__zerkalo_nedeli
...
показать весь комментарий
20.05.2020 22:00 Ответить
Придёт время и этот самый аваков посадит тебя зеля.
И я его поддержу.
показать весь комментарий
20.05.2020 22:17 Ответить
О-хо-хо-хо, "бедный Аваков", на него "собак вешают". Теперь придеться рыть землю ногами. Будем ожидать новых "перлов" по делу Шеремета. Она стало как бы "поплавком" для Авакова.
показать весь комментарий
21.05.2020 07:19 Ответить
Да авакову всё похер, ему быстрей отчитаться о проделанной работе, а виноваты они или нет ерунда. Главное, что наказал "убийц" Шеремета, и что зе будет доволен проделанной работой авакяна.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:34 Ответить
 
 