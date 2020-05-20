Мэр Черкасс Бондаренко - Зеленскому: Вам на местных выборах тут нечего ловить. Ждем. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что уголовные дела против него возбуждены за его политическую деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его обращении, которое опубликовано в социальной сети Facebook, в ответ на заявления президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в среду.

"Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом", - отметил Бондаренко.

Кроме того, мэр сказал Зеленскому, что ему "на местных выборах в Черкассах нечего ловить".

Также Бондаренко отметил, что все время, пока в стране эпидемия коронавируса, он находится в Черкассах.

"Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся на независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?" - добавил Бондаренко.

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30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.