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"Ну круто же знати українську мову?" - Зеленский ответил на вопрос о квотах и допустил их пересмотр. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает языковой вопрос "искусственным", но не против пересмотреть вопрос языковых квот для средств массовой информации.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что в целом вопрос языка в Украине знаете, если честно, не стоит. Он очень искусственный, это вопрос", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "НАШ" о языковых квотах на телевидении, Зеленский сказал: "Я думаю, что очень сложно вам разобраться по квотам, думаю, что этот вопрос может быть решен. Но вы тоже справедливости ради - ну круто же знать украинский язык?".

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Зеленский добавил, что вопрос языковых квот в СМИ может быть пересмотрен.

"Я уверен, что с квотами надо навести порядок, если есть такие случаи, включить все телевизионные каналы, другие средства массовой информации. Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что там логика есть, но какие-то детали, которые очень важны, они потеряны, а из-за этих деталей мы потом говорим, что у нас есть какая-то несправедливость к людям, которые не украиноязычные в Украине. Несправедливости не может быть, в этом смысле я вас поддерживаю", - сказал он, обращаясь к журналисту телеканала "НАШ".

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Автор: 

Зеленский Владимир (20343) украинский язык (1189) русский язык (572)


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Топ комментарии
+44
Я тоже не против пересмотра языковых квот в средствах массовой информации. 100 процентов украинского.
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20.05.2020 13:51
+44
А наразі вже маємо...
"Ну круто же знати українську мову?", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8975
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20.05.2020 13:53
+34
"Ну круто же знати українську мову?", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5510
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20.05.2020 13:52
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пріравнять к звєрушкам бєзмолвним!!!
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20.05.2020 14:32 Ответить
бєзмолвним - це безмовним...мова та молва є однокорінними словами.
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20.05.2020 14:47 Ответить
Чому не можна ставити "Не подобається?" Агов! Редакція!
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20.05.2020 14:33 Ответить
це сложно тєхнічєскі - йа он прошу шоп [отправіть] мона було через ктрл-ентер - у них не получаїця, хоть і обіщают
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20.05.2020 14:47 Ответить
Вольдемар буде передивлятися квоти, я зрозумів, не має бути там української мови, все на російську і це по малороські. А як же конституція? Чому президент великої країни розмовляє на ворожій мові? Чому, наприклад немає квот на українську в Росії де живуть мільйони українців? Чому немає в інших країнах? А чому немає в Ізраїлі української?
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20.05.2020 14:34 Ответить
ЗЕ - мудило малоросское.
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20.05.2020 14:38 Ответить
і як будеш з цим жити,бідолага?
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20.05.2020 14:40 Ответить
Никак. Возьму с вас все, что только можно, и уеду в ЕС.
Нафига ж мне страдать вместе с таким скотом, как ты...
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20.05.2020 14:44 Ответить
Ніканор, а я ж тебе просив, а ти не слухаєшся, це - погано...
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20.05.2020 16:39 Ответить
Залишилось ще в квоти свое тупе рило всунуть. Де його рило - там і проблеми.
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20.05.2020 14:50 Ответить
Русскій Язикъ в Україні - це Русскій Міръ в Україні.
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20.05.2020 14:53 Ответить
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков

https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777

Мои впечатления от прессухи Зеленского. 1.Зеленский не только не увеличивает свой словарный украинский запас-он явно деградирует. 2.По сравнению с прошлым годом ему всё труднее формулировать мысль и где-то 30% смысла теряется за беканьем и мемеканьем. 3. Он стал одутловатым."Ну круто же знати українську мову?" - Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд - Цензор.НЕТ 7074
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20.05.2020 15:18 Ответить
Ось запитаня так званого журналіста з мураєвського каналу,замість того що б хвилювала мова держави яка нищилась понад 300 років і як її відродити ,вони все про "русский мир" на догоду агресора.
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20.05.2020 15:40 Ответить
ОЯдним словом - зезвездидент.
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20.05.2020 15:49 Ответить
Для госСМИ квоты может нужны в соотношении доли национальностей. Все-таки госканалы за госсчет финансируются. Для частных СМИ квоты - элемент цензуры. Если кто-то готов вещать на английском, китайском, арабском - пусть вещает. Никому это вещание не навязывают, кто на каком языке хочет смотреть, какой стиль передач хочет смотреть..., выберет для себя подходящий телеканал, радиостанцию, версию онлайн-издания. Мы же не в советское время живем, когда было несколько ТВ-каналов и газет и все были государственными. А пропаганду можно вещать на любом языке, если кто-то боится пропаганды.
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20.05.2020 16:05 Ответить
ото квоти для часніков, а гос - тільки державною!!!
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20.05.2020 16:22 Ответить
Придурок сперва выучи потом научись правильному произношению и кстати вылечи урод сифилис
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20.05.2020 21:23 Ответить
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