"Ну круто же знати українську мову?" - Зеленский ответил на вопрос о квотах и допустил их пересмотр. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает языковой вопрос "искусственным", но не против пересмотреть вопрос языковых квот для средств массовой информации.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уверен, что в целом вопрос языка в Украине знаете, если честно, не стоит. Он очень искусственный, это вопрос", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "НАШ" о языковых квотах на телевидении, Зеленский сказал: "Я думаю, что очень сложно вам разобраться по квотам, думаю, что этот вопрос может быть решен. Но вы тоже справедливости ради - ну круто же знать украинский язык?".

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Зеленский добавил, что вопрос языковых квот в СМИ может быть пересмотрен.

"Я уверен, что с квотами надо навести порядок, если есть такие случаи, включить все телевизионные каналы, другие средства массовой информации. Давайте сядем, проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты, квотирование было еще до нас. Я думаю, что там логика есть, но какие-то детали, которые очень важны, они потеряны, а из-за этих деталей мы потом говорим, что у нас есть какая-то несправедливость к людям, которые не украиноязычные в Украине. Несправедливости не может быть, в этом смысле я вас поддерживаю", - сказал он, обращаясь к журналисту телеканала "НАШ".

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