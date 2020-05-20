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В Киеве продолжается капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и путепроводах, - Кличко. ВИДЕО

В столице продолжается капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и ​​путепроводах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"На днях мы открыли движение по путепроводам на пересечении улицы Богатырской с проспектам Оболонский и Бандеры. Таким образом дорожники завершили первый этап ремонта развязки. Обновления ожидает и 2 путепровода в направлении выезда из города. Там уже начали работы", - сообщил Кличко.

Он также показал короткое видео об обновленных путепроводы в районе улицы Богатырской.

По словам мэра столицы, в Киеве сегодня продолжаются работы на многих инфраструктурных объектах.

"Пока на дорогах было мало машин - при ограничений - мы времени не теряли. И дорожники работали в активном режиме. Мы капитально ремонтируем и строим 13 мостов и путепроводов. Большинство объектов, которые мы обновляем, не видели ремонта более 40 лет!" - подчеркнул мэр столицы.

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По его словам, на Борщаговском путепроводе капитально отремонтировали уже половину здания. Полностью обновили почти всю конструкцию. Также обновили трамвайные пути. И начали второй этап реконструкции - в направлении Большой окружной. Сейчас там разбирают старую часть моста и до конца этого года киевляне увидят полностью обновленный путепровод.

"Противоаварийные работы начали и на Новоконстантиновском путепроводе. Там, в частности, усиливают крепление перил. Части, которые в аварийном состоянии - демонтируют. На путепроводе осуществят масштабные ремонтные работы", - отметил Виталий Кличко

Кличко Виталий (4640) мост (1027) ремонт (1180)


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В Киеве продолжается капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и путепроводах, - Кличко - Цензор.НЕТ 9558
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20.05.2020 15:50 Ответить
Боксёр зае@ал! Пробки пипец! За два месяца можно было ситуацию подтянуть !
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20.05.2020 16:16 Ответить
Трамваї возять якихось злиднів та мєнтов... Кого і треба було їзолювати від суспільства та пішки поганяти - то це сраних начальників, що й без того сидять у нас на шиї.
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20.05.2020 16:36 Ответить
Одновременно) при закрытом метро!!!
Пробки писец
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20.05.2020 17:00 Ответить
Мало того, что все вскочили на авто, т.к. транспорта нет, так этот "Гений" еще палки в колеса ставит чуть ли не на каждом углу своими ремонтами!
Пробки, время, нервы и бабло выкинутое в трубу на твоей совести Педалик!
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20.05.2020 21:29 Ответить
 
 