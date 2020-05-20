Журналистов на пресс-конференцию Зеленского выбирали из разных идеологических платформ, - Мендель. ВИДЕО
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель обьяснила, почему на пресс-конференцию президента акредитовали не всех журналистов, которые подавали заявки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Интереса к Владимиру Зеленскому очень много по всему миру, поэтому всегда очень сложно отбирать медиа... Мы, к сожалению, не смогли дать президенту возможность встретиться с таким количеством СМИ, с которым он встречался в прошлом году. Но тогда он показал, что готов отвечать на вопросы всех медиа. Он сидел более 14 часов, но все равно многие остались недовольны тем, что на какой-то вопрос он не ответил", - отметила пресс-секретарь главы государства.
Она также отметила, что в условиях карантина также было очень сложно выбирать журналистов.
"Мы выбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США - мы специально ездили и изучали их. Это означает, что президента, премьера освещают самые рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что тут присутствовали медиа, которые имеют абсолютно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье, - мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику", - объяснила Мендель.
Она добавила, что на конференциии присутствовали примерно 70 медиа, и пообещала посчитать заданные президенту вопросы позднее.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Вам треба розрізняти журналістську роботу і громадянську позицію», сказала Юлия Мендель журналисту, который заставил нервничать Зеленского.
Сказала Юля, которая аккредитовала на пресс-конференцию Шарий.нет, Гордона и все каналы Медведчука, но не аккредитовала Радио Свобода, 5 канал, Український тиждень, Янину Соколову и других авторитетных журналистов. Юля, да твоя гражданская позиция ясна как белый день. О журналистской молчу.
обрєзанихбогоізбраних
А это чмо еще и вякает.
але ж там звідки ти це фото витяг про це не говорять, а сам ти власної думки не формуєш.
Так что эта конференция - для тех кто уже голосовал за "слуг народа".
Вменяемая часть населения на это шоу болт положила.
Правда они и издалека не слабо насрали....
🤔
Показово, що одному з перших дозволили поставити питання Гордону, якого в Офісі президента навіть після інтерв'ю з Гіркіним вважають журналістом, а не зрадником.
Також дали слово псевдожурналістам від Шарія, а з журналісткою медведчуківського каналу Зеленський взагалі влаштував найдовший діалог. Зовсім не зрозуміло, як за такого формату проведення пресконференції не отримали акредитацію провідні проукраїнські ЗМІ.
Давайте ж підіб'ємо підсумки, що дізнались українці за три години буботіння Бубочки:
👉🏼 Зеленський збирається узурпувати незалежну банківську систему;
👉🏼 В Зеленського нема армійських друзів та кумів, а кварталівці на посадах не рахуються;
👉🏼 Зеленський відчуває кадровий голод настільки, що готовий пропонувати посади першому зустрічному, як було з журналістом УП;
👉🏼 Зеленському не подобається, коли переходять на особистості, хоча всю свою передвиборчу програму будував саме на цьому;
👉🏼 Зеленському не подобаються розслідування незалежних ЗМІ про нього ж;
👉🏼 Зеленський досі боїться критики та порівнянь з Порошенком;
👉🏼 Зеленський готовий втягнути Україну у внутрішній конфлікт США, аби насолити Порошенку;
👉🏼 Зеленський досі вірить в 75%, які готові його підтримати навіть зараз;
👉🏼 Зеленський переконаний, що українці отримують менші платіжки, хоча тарифи підвищують;
👉🏼 Поїздка в Оман - це вам не Мальдиви тому що просто так;
👉🏼 Україна перемогла в іранській трагедії;
👉🏼 Зеленський не відчуває провини, що невинні люди сидять півроку в СІЗО у сфабрикованій справі Шеремета;
👉🏼 Зеленський вважає Авакова потужним міністром, Венедіктову - класним прокурором, а Баканова - найкращим керівником СБУ;
👉🏼 Зеленський відпрошується у Мендель, щоб сходити в туалет;
👉🏼 Зеленський приймає душ і любить дітей.
но у всех допущенных есть важное качество
им нравится как моника орошает их "божьей росссссой"
нормальные уже давно бы послали этого клоуна в эротическое путешествие ))
🤣
А Ви, дурнику,вже "засвітилися"..))
що похвалити розуму не вистачає?? (с)
🤔
Так что, зелебоб, давай хвали своего преЗЕдента???
Или, как ты выразился, у тебя - моск)))))
Авторитетні видання (День, Дзеркало тижня, Главред) ніколи не були такими рейтинговими, як жовта преса типу Бульвару! Але це серйозні видання, які формували громадську думку!
На пресконференцію президента України Володимира Зеленського акредитували близько 70 медіа. Про це ЗМІ (зокрема, «Детектору медіа») повідомила прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель.
На захід акредитували іноземні видання - NBC, Bloomberg, BBC, DW, газета Wyborcza. Крім того, акредитований журналіст «Детектора медіа» з пресконференції телефонував, що там присутні працівники всіх «каналів Медведчука» - 112, NewsOne, ZIK, а також мураєвського «Наш», сайту Анатолія Шарія та особисто Дмитро Гордон.
«Ми обирали знакові та рейтингові медіа, керуючись тими принципами, які ми вивчали на європейському та американському досвіді. Нам довелося обирати, це був насправді дуже складний процес. … Ми вибирали, щоб це були представники різних ідеологічних платформ. У нас присутні медіа, які можна назвати опозиційними, та медіа, які, можливо, й не пишуть нічого хорошого. Серед телеканалів, радіо, онлайн та друкованих видань ми намагалися обрати представників абсолютно різних ідеологічних платформ», - розповіла прессекретарка президента. «Річна пресконференція президента Володимира Зеленського - важлива подія, але акредитувати всіх не вийшло», наголосила прессекретарка глави держави Юлія Мендель.
Вона не змогла назвати точну кількість ЗМІ, яким відмовили. «Нам потрібно дотримуватися норм карантину. Кожного разу подаються сотні людей, цього разу було не менше», - згодом усно уточнила пані Мендель.
Журналісти низки впливових та відомих ЗМІ заявили про те, що Офіс президента відмовив їм у акредитації на пресконференцію Володимира Зеленського 20 травня. "Нам відмовили. Тільки цього разу не через таймінг, як було колись на марафоні їдла, а через обмеження пов'язані з COVID-19" - таким і схожими словами коментували в соцмережах відмови в акредитації.
Зокрема, редакція "5 каналу" (власник - п'ятий Президент України П.Порошенко) підготувала всі документи та надіслала їх на пошту. Спочатку увечері прийшов їм лист із відмовою. «У зв'язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню коронавірусу, кількість представників ЗМІ у прес-конференції буде обмежена, тому, на жаль, змушені відмовити вам в акредитації», - ще вчора пояснювали телеканалу в Офісі президента. Однак вночі стало відомо, що команду каналу (хоча і не всю) все ж таки акредитували.
Тим часом в акредитації, зокрема, відмовили опозиційним преЗЕденту журналістам: керівнику програми «Схеми» Михайлу Ткачу; авторці проєкту «Соромно» Яніні Соколовій (з 5-го каналу); головреду видання «Букви» Тетяні Ніколаєнко; кореспондентці «Бабеля» Марті Жартовській; журналістці білоруської служби Радіо Свобода Олені Литвиновій; головному редактор проєкту «Ісландія» Сергію Грішину» журналісту «Тижня» Станіславу Козлюку; виданню «Главком», знімальним групам телепроектів «Настоящего времени» і «Шустер Live».
На закиди стосовно вибірковості акредитації Ю.Мендель відповідала «Дякую всім за подання на акредитацію. Безумовно, річна пресконференція Президента Володимира Зеленського - важлива подія. На жаль, як і раніше, акредитувати всіх не вийшло». І заявила, мовляв, "теплі ванни" Зеленському не готували. Дослівно: «Не сумніваюся, що завтра стане зрозуміло, що жодних "теплих ванн" Володимиру Олександровичу не готували. Як показав рекордний пресмарафон, шостий Президент України готовий відповідати на всі питання навіть впродовж 14 годин», - написала вона, вважаючи це досягненням.
По матеріалам видань:
https://www.5.ua/kyiv/pres-konferentsiia-zelenskoho-komu-z-zhurnalistiv-op-vidmovyv-v-akredytatsii-podrobytsi-215323.html
https://espreso.tv/news/2020/05/19/opu_vidmovlyaye_zmi_v_akredytaciyi_na_preskonferenciyu_zelenskogo_motyvuyuchy_ce_quotkarantynnymy_zakhodamyquot_zhurnalisty
https://detector.media/community/article/177277/2020-05-20-na-preskonferentsiyu-zelenskogo-akredituvali-blizko-70-zmi-sered-nikh-gordon-ta-kanali-medvedchuka/
https://censor.net/ua/news/3196642/*******************************************************************************************************