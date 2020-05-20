Журналистов на пресс-конференцию Зеленского выбирали из разных идеологических платформ, - Мендель. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель обьяснила, почему на пресс-конференцию президента акредитовали не всех журналистов, которые подавали заявки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Интереса к Владимиру Зеленскому очень много по всему миру, поэтому всегда очень сложно отбирать медиа... Мы, к сожалению, не смогли дать президенту возможность встретиться с таким количеством СМИ, с которым он встречался в прошлом году. Но тогда он показал, что готов отвечать на вопросы всех медиа. Он сидел более 14 часов, но все равно многие остались недовольны тем, что на какой-то вопрос он не ответил", - отметила пресс-секретарь главы государства.

Она также отметила, что в условиях карантина также было очень сложно выбирать журналистов.

"Мы выбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США - мы специально ездили и изучали их. Это означает, что президента, премьера освещают самые рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что тут присутствовали медиа, которые имеют абсолютно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье, - мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику", - объяснила Мендель.

Она добавила, что на конференциии присутствовали примерно 70 медиа, и пообещала посчитать заданные президенту вопросы позднее.

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