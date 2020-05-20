Зеленский об уволенных членах его команды: Они предали себя. Говорили "я никого не расставляю, здесь моих нет", а потом вся вертикаль "их нет". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволенные члены его команды обманывали, когда заверяли, что не держатся за свое кресло и не интересуются политикой.
Об этом он заявил в комментарии Прямому каналу, отвечая на вопрос об отношении к уволенным членам его команды и заявлениях в его адрес экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и экс-Генпрокурора Руслана Рябошапки, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу вам сказать, что это не только просто оскорбление. Это, мне кажется, неуважение, и прежде всего это их неуважение к себе. Вы знаете почему? Когда я шел в президенты, у нас была предвыборная кампания, и многие люди работали с нами. Многие из них остались. Некоторые люди действительно ушли из команды. Каждый из этих людей мне сказал: "Мы идем, чтобы просто тебе помочь. Мы так хотим, чтобы ты стал Президентом Украины. Но помни, мы не держимся". "Я не хочу быть Генеральным прокурором", - говорил мне господин Рябошапка - "я не хочу".
Я ему говорил: "Руслан, давай, надо". Он говорит: "ОК, ради страны, пойду и буду честным Генеральным прокурором, но в любой момент скажешь мне Володя, и я уйду. Мне есть чем заниматься". И все эти люди, о ком Вы говорите, они все это говорили "Нам не надо, мы же тут не зарабатываем, ничего нет. Нас бизнес ждет. Но у нас столько дел раз, два, три, четыре, пять. У нас же много, работали и на тех и на других, на богатых, на разных". У них адвокатура (экс-глава ОП Андрей Богдан занимается адвокатской деятельностью. - Ред.), много денег, миллионы", - заявил Зеленский.
"Они предали себя. Потому что любой человек, когда его увольняют, который говорил: "я не держусь за кресло, я никого здесь, Вова, не расставляю, здесь моих нет" ... А потом вся вертикаль "их нет". То эти люди, это неуважение их прежде всего к себе. А что же такое? То есть политика интересна. То есть все же держались за кресло они", - резюмировал Зеленский.
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…
Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…Зелёное?
Нет! Рябое! (с)
Зачекайте...Так а хто звільнить Зеленського за такі недостойні призначення ?
Певно,той,хто його туди призначив ?
думаю осенью ЗеГниды получат 2%
не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
http://www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/ www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/
https://hronika.hyser.com.ua/139325-ochen-promok-set-nasmeshilo-video-kak-zelenskomu-sushili-stul
Ще не почалося, а бубачка вже всцявся?
Это просто кошмар! Президент Зеленский на сегодняшней пресс-конференции хвалил Ермака (!), хвалил Баканова (!) , хвастался грандиозным строительством дорог, мостов и т. д.
Также он восхищался успехами в борьбе Украины под его руководством с коронавирусом.
В общем, Зеленский сегодня исполнил перед страной песню «Все хорошо, прекрасная маркиза»…
Вот как https://www.facebook.com/butusov.yuriy описал в Фейсбуке начало пресс-конференции журналист Юрий Бутусов, приводя цитаты президента:
«Я завжди говорю правду…
Ми виконали усе, що записано у нашій програмі…
Єрмак і Шефір не займаються кадровою политикою…
Я не призначаю друзів…
У нас є конкурси…
Гарні люди не можуть наповнити бюджет…».
Ну а ваш покорный слуга, слушая Зеленского, испытывал поочередно два противоречивых чувства.
Порой мне казалось, что он говорит искренне. Но просто позволил полностью окунуть себя в теплую ванну, поверил в льстивую ложь своей придворной челяди и потому выглядит сейчас, как какой-то инопланетянин, который только что прилетел на Землю.
Если же так, то Зеленский - феноменально глуп. Еще глупее, чем экс-президент Ющенко, который тоже искренне считал, что он чуть ли не мессия…
Однако в другие моменты пресс-конференции я убеждался, что Зеленский врет - врет нагло и цинично. Однако у него это очень хорошо получается, намного лучше, чем у Порошенко.
Впрочем, это и логично, ведь в отличие от Петра Алексеевича нынешний президент является профессиональным актером.
Окончательный вывод мною так и не был сделан: Зеленский тупее Юшенко или брехливее Порошенко?
При этом оба варианты являются очень печальными для Украины. Особенно в такое время, как сейчас.
Кроме того, между двумя указанными вариантами может стоять не «или», а «и». Причем, так, скорее и есть.
А это, пожалуй, самый гремучий случай…
Не з Яником, не з Кучмою, про Кравчука мовчу ...
А саме з ВЮ та ПП ?
Показово. І вже не дивно.
Два найбільших зла для ЮБ - Ющенко та Порошенко.
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
- https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
Ти, виродок, гундосив, що =уйдЬОшЬ=, як порушиш закон.
Ти скільки їх уже порушило від реєстрації своєї туші кандидатом ???
Але не йдеш.
Тому заткнися.