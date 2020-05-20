Зеленский об уволенных членах его команды: Они предали себя. Говорили "я никого не расставляю, здесь моих нет", а потом вся вертикаль "их нет". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволенные члены его команды обманывали, когда заверяли, что не держатся за свое кресло и не интересуются политикой.

Об этом он заявил в комментарии Прямому каналу, отвечая на вопрос об отношении к уволенным членам его команды и заявлениях в его адрес экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и экс-Генпрокурора Руслана Рябошапки, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу вам сказать, что это не только просто оскорбление. Это, мне кажется, неуважение, и прежде всего это их неуважение к себе. Вы знаете почему? Когда я шел в президенты, у нас была предвыборная кампания, и многие люди работали с нами. Многие из них остались. Некоторые люди действительно ушли из команды. Каждый из этих людей мне сказал: "Мы идем, чтобы просто тебе помочь. Мы так хотим, чтобы ты стал Президентом Украины. Но помни, мы не держимся". "Я не хочу быть Генеральным прокурором", - говорил мне господин Рябошапка - "я не хочу".

Я ему говорил: "Руслан, давай, надо". Он говорит: "ОК, ради страны, пойду и буду честным Генеральным прокурором, но в любой момент скажешь мне Володя, и я уйду. Мне есть чем заниматься". И все эти люди, о ком Вы говорите, они все это говорили "Нам не надо, мы же тут не зарабатываем, ничего нет. Нас бизнес ждет. Но у нас столько дел раз, два, три, четыре, пять. У нас же много, работали и на тех и на других, на богатых, на разных". У них адвокатура (экс-глава ОП Андрей Богдан занимается адвокатской деятельностью. - Ред.), много денег, миллионы", - заявил Зеленский.

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"Они предали себя. Потому что любой человек, когда его увольняют, который говорил: "я не держусь за кресло, я никого здесь, Вова, не расставляю, здесь моих нет" ... А потом вся вертикаль "их нет". То эти люди, это неуважение их прежде всего к себе. А что же такое? То есть политика интересна. То есть все же держались за кресло они", - резюмировал Зеленский.