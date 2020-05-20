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Зеленский об уволенных членах его команды: Они предали себя. Говорили "я никого не расставляю, здесь моих нет", а потом вся вертикаль "их нет". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволенные члены его команды обманывали, когда заверяли, что не держатся за свое кресло и не интересуются политикой.

Об этом он заявил в комментарии Прямому каналу, отвечая на вопрос об отношении к уволенным членам его команды и заявлениях в его адрес экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и экс-Генпрокурора Руслана Рябошапки, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу вам сказать, что это не только просто оскорбление. Это, мне кажется, неуважение, и прежде всего это их неуважение к себе. Вы знаете почему? Когда я шел в президенты, у нас была предвыборная кампания, и многие люди работали с нами. Многие из них остались. Некоторые люди действительно ушли из команды. Каждый из этих людей мне сказал: "Мы идем, чтобы просто тебе помочь. Мы так хотим, чтобы ты стал Президентом Украины. Но помни, мы не держимся". "Я не хочу быть Генеральным прокурором", - говорил мне господин Рябошапка - "я не хочу".

Я ему говорил: "Руслан, давай, надо". Он говорит: "ОК, ради страны, пойду и буду честным Генеральным прокурором, но в любой момент скажешь мне Володя, и я уйду. Мне есть чем заниматься". И все эти люди, о ком Вы говорите, они все это говорили "Нам не надо, мы же тут не зарабатываем, ничего нет. Нас бизнес ждет. Но у нас столько дел раз, два, три, четыре, пять. У нас же много, работали и на тех и на других, на богатых, на разных". У них адвокатура (экс-глава ОП Андрей Богдан занимается адвокатской деятельностью. - Ред.), много денег, миллионы", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без Богдана Зеленский не был бы президентом, - Рябошапка

"Они предали себя. Потому что любой человек, когда его увольняют, который говорил: "я не держусь за кресло, я никого здесь, Вова, не расставляю, здесь моих нет" ... А потом вся вертикаль "их нет". То эти люди, это неуважение их прежде всего к себе. А что же такое? То есть политика интересна. То есть все же держались за кресло они", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Данилюк Александр (469) Рябошапка Руслан (409) Богдан Андрей (384)


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Топ комментарии
+51
Что оно хотело сказать???
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20.05.2020 15:45
+43
Шариков первые дни преобразования в человека. Набор слов никак не связанных между собой!
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20.05.2020 15:49
+37
Моника призналась в лишней хромосоме!
Зеленский об уволенных членах его команды: Они предали себя. Говорили "я никого не расставляю, здесь моих нет", а потом вся вертикаль "их нет" - Цензор.НЕТ 1191
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20.05.2020 15:46
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Страница 2 из 2
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мишы… пардон, как крисы… Потому что это же Человек! А тот, который он, это он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но… нет!

Главное у человека не деньги, а натурально хворма, вчёность. Потому ежели человек вчёный, так ему уже свет переворачивается вверх ногами, пардон,- вверх дыбом. И тогда когда тому, одному которому, невчёному будеть белое, так уже ему, вчёному, которому, будет уже как, ну…Зелёное?
Нет! Рябое! (с)
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20.05.2020 15:56 Ответить
Але ж "розумний", аж страшно !..
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20.05.2020 18:43 Ответить
Зеленський звільнив своїх людей,яких сам призначив,за те,що вони призначали своїх людей...
Зачекайте...Так а хто звільнить Зеленського за такі недостойні призначення ?
Певно,той,хто його туди призначив ?
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20.05.2020 15:57 Ответить
Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає" - Цензор.НЕТ 245
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20.05.2020 15:58 Ответить
Жах....
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20.05.2020 15:58 Ответить
Шоу Довгоносиків: "Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!"
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20.05.2020 16:03 Ответить
Детский сад! Младшая группа!
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20.05.2020 16:54 Ответить
Ніхто бубочка не зраджував. Він набрав саме таких, яких і планував. Візьмемо заяви Шмигаля, Єрмака...про воду в окупований Крим. Зе їх не звільнив і не вважає це зрадою, а правда від Рябошапка йому заважає. Отже, за все бубочка повинен нести відповідальність.
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20.05.2020 16:04 Ответить
Детский сад. Видимо Украина достойна таких президентов. То убийца журналиста, то пасечник, то шапочный вор, то клоун. Жаль.
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20.05.2020 16:04 Ответить
Ющ в начале своего пути действительно хотел и пытался изменить систему к лучшему. Да, он оказался слабым для большой политики. Да, отравление его морально сломало. Да, после выздоровления он отгородился от политики и с головой ушел в хобби, не интересовался ничем иным кроме пасеки. Но прежде чем насмехаться над достойным человеком из-за его слабости ним подумай о том сколько бы ты продержался на его месте.
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20.05.2020 17:19 Ответить
Ой, дурак!
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20.05.2020 16:06 Ответить
" Глубина айсберга мы знаем разные. Я не гоняюсь за рейтингами. Но цифры говорят, если бы сейчас был второй тур, я бы набрал 75 %. Если бы был первый тур, я бы забил больше, чем в прошлом году."- да он просто уже конченый кокаинист
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20.05.2020 16:08 Ответить
что он курит ?
думаю осенью ЗеГниды получат 2%
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20.05.2020 16:27 Ответить
І за кого ж ви цього разу голосуватимете ?
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21.05.2020 01:59 Ответить
я голосовал за Тимошенко
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21.05.2020 08:36 Ответить
Отакої !!!
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20.05.2020 16:08 Ответить
усі розумні думки з прес-конференції вмістилися би в одну хвилину: хвилину мовчання

не дивно, коли в суфлерах сидить Віталік Кличко
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20.05.2020 16:09 Ответить
Що за порівняння ? Клічко знає 4(!) іноземні мови і здобув освіту в Німеччині , а там дипломи не продають . А оте , скоріш за все , ніколи й ні де не вчилося , та й марно таке навчати .
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20.05.2020 16:39 Ответить
Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но… зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет!...(с)
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20.05.2020 16:13 Ответить
Ну да, вся прессуха вроде того
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20.05.2020 16:17 Ответить
Я тоже когда посмотрел...первое что вспомнилось это Голохвостов....
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20.05.2020 16:19 Ответить
Тоже самое, только я читал - не переношу на слух эту тварь гнусавую
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20.05.2020 19:25 Ответить
Заздрю Вашим нервам.
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21.05.2020 02:00 Ответить
А мені так захотілось його за горло подєржать...
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20.05.2020 18:49 Ответить
а зачем зенаркоше стул феном сушили...видно он сцыкун и физиологически
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20.05.2020 16:15 Ответить
зешанкр / шанкр
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20.05.2020 16:28 Ответить
Без фена - никак: Зеленскому согрели кресло перед пресс-конференцией (видео)

http://www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/ www.facebook.com/100001313440343/videos/2880284462025307/
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20.05.2020 16:21 Ответить
Уравнивание температур с горящим пердаком перзЕдента...
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20.05.2020 16:22 Ответить
Что бы не зашкварчало когда садиться будет )
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20.05.2020 18:08 Ответить
Це над кимось ще й сміялося ? Дурніший за кучму , януковича , азарова і царьова разом взятих . Так придуркувато ще ніхто не спілкувався . Якщо захоче щось купити , то за ним обов'язково буде черга .
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20.05.2020 16:26 Ответить
Ого,да ты ,пацанчик, просто чмо.
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20.05.2020 16:26 Ответить
ШТА?!
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20.05.2020 16:27 Ответить
охметовско/ярмаковский клован колыван
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20.05.2020 16:30 Ответить
Нарешті зрозумів логіку зебілів . Тепер кожен зебіл каже : " я розумніший за "преЗЕдента" !
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20.05.2020 16:31 Ответить
Нарешті зрозумів логіку зебілів . Тепер кожен зебіл каже : " я розумніший за "преЗЕдента" !
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20.05.2020 16:33 Ответить
Зеленський про звільнених членів його команди: Вони зрадили себе. Говорили "я нікого не розставляю, тут моїх немає", а потім вся вертикаль "їх немає" - Цензор.НЕТ 5212
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20.05.2020 16:51 Ответить
"Когда вы говорите Иван Васильевич,такое впечатление,что вы бредите...."(С).
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20.05.2020 16:53 Ответить
Жестяк. Нормально? Значить він хоче щось досягти, а іншим, що не треба. За кого він себе має?
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20.05.2020 17:02 Ответить
ржунемогу.... единственная понятная мысль из этого сумбура - это "я их назначил, чтобы они "мне помогали" и были ручными, а они решили делать по-своему или не делать как я говорил". Рябошапка предпочел работать на правовое поле Украины, Данилюк - не выполнять противоправные указания по СНБО, а уж Богдан - не ясно на кого работать...
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20.05.2020 17:03 Ответить
*Соцсети насмешило видео, как Зеленскому сушили стул перед пресс-конференцией*

https://hronika.hyser.com.ua/139325-ochen-promok-set-nasmeshilo-video-kak-zelenskomu-sushili-stul

Ще не почалося, а бубачка вже всцявся?
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20.05.2020 17:06 Ответить
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20.05.2020 17:11 Ответить
Он и во время прессухи всцявся)))
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20.05.2020 19:29 Ответить
Добре шо не всравсь
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20.05.2020 21:44 Ответить
Ну да ....своих нет © Тож иллюминаты пробрались под видом Ермаков , Юзиков , братьев Шефиров , Бакановых , Сивух и еще хрен знает какой 3.14здотни занявшей все ключевые посты в стране..
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20.05.2020 17:08 Ответить
Они предали СЕБЯ и УКРАИНУ, когда пошли тебе служить, привели тебя к власти и обрекли Украину на годы отката реформ, экономических и людских потерь!
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20.05.2020 17:16 Ответить
Итог пресс-конференции: Зеленский либо тупее Ющенко, либо брехливее Порошенко Май 20, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d0%b8%d0%b1.html#comments Комментарии: 3

Это просто кошмар! Президент Зеленский на сегодняшней пресс-конференции хвалил Ермака (!), хвалил Баканова (!) , хвастался грандиозным строительством дорог, мостов и т. д.
Также он восхищался успехами в борьбе Украины под его руководством с коронавирусом.
В общем, Зеленский сегодня исполнил перед страной песню «Все хорошо, прекрасная маркиза»…
Вот как https://www.facebook.com/butusov.yuriy описал в Фейсбуке начало пресс-конференции журналист Юрий Бутусов, приводя цитаты президента:
«Я завжди говорю правду…
Ми виконали усе, що записано у нашій програмі…
Єрмак і Шефір не займаються кадровою политикою…
Я не призначаю друзів…
У нас є конкурси…
Гарні люди не можуть наповнити бюджет…».
Ну а ваш покорный слуга, слушая Зеленского, испытывал поочередно два противоречивых чувства.
Порой мне казалось, что он говорит искренне. Но просто позволил полностью окунуть себя в теплую ванну, поверил в льстивую ложь своей придворной челяди и потому выглядит сейчас, как какой-то инопланетянин, который только что прилетел на Землю.
Если же так, то Зеленский - феноменально глуп. Еще глупее, чем экс-президент Ющенко, который тоже искренне считал, что он чуть ли не мессия…
Однако в другие моменты пресс-конференции я убеждался, что Зеленский врет - врет нагло и цинично. Однако у него это очень хорошо получается, намного лучше, чем у Порошенко.
Впрочем, это и логично, ведь в отличие от Петра Алексеевича нынешний президент является профессиональным актером.
Окончательный вывод мною так и не был сделан: Зеленский тупее Юшенко или брехливее Порошенко?
При этом оба варианты являются очень печальными для Украины. Особенно в такое время, как сейчас.
Кроме того, между двумя указанными вариантами может стоять не «или», а «и». Причем, так, скорее и есть.
А это, пожалуй, самый гремучий случай…
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20.05.2020 17:18 Ответить
Цікаво, чому ЮБ порівнює це чмо з двома проукпаїнськими президентами ?
Не з Яником, не з Кучмою, про Кравчука мовчу ...
А саме з ВЮ та ПП ?
Показово. І вже не дивно.
Два найбільших зла для ЮБ - Ющенко та Порошенко.
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21.05.2020 02:04 Ответить
*проукраїнськими
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21.05.2020 02:58 Ответить
Ніхто без команди однодумців не спрацюється. Результат може бути відмінний. Тому що йде шалений опір старої команди (усюди), яким не подобається (просто не подобається, вважають нового керівника людиною того чи іншого і опираються, бо є людьми залежними від попередньої команди). Альтруістів немає, а якщо є, то вони популісти і результату від них чекать не варто
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20.05.2020 17:20 Ответить
Коль нету здравого ума-
не будут вечными державы,
где перемен сплошная кутерьма.
- https://socratify.net/quotes/nikkolo-makiavelli Никколо Макиавелли,
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20.05.2020 17:40 Ответить
Так своих людей ставить правильно, или неправильно?
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20.05.2020 17:32 Ответить
Ничего не понял. Ихтамнеты уже в правительстве?
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20.05.2020 17:36 Ответить
И всё сказанное относится и к самому Зеленскому.
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20.05.2020 18:29 Ответить
дрим-тим
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20.05.2020 18:53 Ответить
да-да... "царь хороший - бояре плохие"
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20.05.2020 18:58 Ответить
Так вони робили. як сам цар - ставили своїх людей. То йому можна, а їм ні?
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20.05.2020 19:04 Ответить
Когда https://citaty.info/topic/chelovek-lyudi человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как https://citaty.info/topic/myshi мыши ... пардон, как крисы... Потому что это же Человек! А тот, который он, это он, он тоже человек, невчёный, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но https://citaty.info/topic/net нет !
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20.05.2020 20:56 Ответить
Яка лицемірна гнила наволоч !
Ти, виродок, гундосив, що =уйдЬОшЬ=, як порушиш закон.
Ти скільки їх уже порушило від реєстрації своєї туші кандидатом ???
Але не йдеш.

Тому заткнися.
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21.05.2020 01:53 Ответить
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