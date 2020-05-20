Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, - Криклий. ВИДЕО
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.
Об этом сказал Криклий во время брифинга по результатам заседания Кабинета Министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.
"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - сказал он во время брифинга по результатам заседания Кабинета Министров в среду.
Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.
"Она (цена. - Ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы ни советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.
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