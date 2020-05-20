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Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, - Криклий. ВИДЕО

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.

Об этом сказал Криклий во время брифинга по результатам заседания Кабинета Министров в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украину.

"То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок", - сказал он во время брифинга по результатам заседания Кабинета Министров в среду.

Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.

"Она (цена. - Ред.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы ни советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса", - добавил он.

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Автор: 

билеты (317) Укрзализныця (2746) цены (2290) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+3
Значит будет до окончания карантина! Шо неясно?
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20.05.2020 16:48
+3
А зебилье летать будет в парах конопли )))
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20.05.2020 16:54
+2
Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, посмотрите в эти честные глаза.
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20.05.2020 16:49
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Так само як і підвищення тарифів на електроенергію.

Тільки аж з 01 січня 2021...
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20.05.2020 16:41 Ответить
Где была твоя истерика, когда Порошенко коммуналку в три раза задрал? Кинь ссылку.
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20.05.2020 16:56 Ответить
Тримай, https://censor.net/user/470586 - заслужив

Підвищення цін на залізничні квитки після закінчення карантину не буде, - Криклій - Цензор.НЕТ 7977
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20.05.2020 17:01 Ответить
Куда ехать ? Все заграничные курорты недоступны . А принимать лечение уринотерапией в акватории Бердянска или Кирилловки , это не моё .
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20.05.2020 16:44 Ответить
Вначале июня едь на машине, если море теплое будет. Пока не обписяли
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20.05.2020 16:52 Ответить
Если медузы не загрызут )))
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20.05.2020 16:55 Ответить
Они в августе, когда море теплое. Обычно с 10 июня море комфортное
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20.05.2020 17:32 Ответить
Как раз нет. Они в июне, начале июля и в с середины августа в тех краях. Я не отдыхаю там, но у меня знакомые прям даты знают. С 20 июля по 17 августа их нет. Что-то такое.
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20.05.2020 19:01 Ответить
За Азов не знаю, а в черном в июне их практически нет.я там живу)
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20.05.2020 20:40 Ответить
Правильно пусть порохоботы пешком ходят
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20.05.2020 16:45 Ответить
А зебилье летать будет в парах конопли )))
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20.05.2020 16:54 Ответить
Значит будет до окончания карантина! Шо неясно?
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20.05.2020 16:48 Ответить
Повышения цен на железнодорожные билеты после окончания карантина не будет, посмотрите в эти честные глаза.
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20.05.2020 16:49 Ответить
Молодой ******, плацкартов не должно быть.
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20.05.2020 16:50 Ответить
С сентября +20%, потом с 1 января +20%. А так да, не буит )))
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20.05.2020 16:53 Ответить
Это у лаптей бензин по такому графику подорожает.
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20.05.2020 16:57 Ответить
Льготы все порубайте, пусть бабушки не кочуют. Дёшево значит не будет дезинфекции, оставьте максимум купейные вагоны. Вы плять доиграетесь, что один больной в плацкарте и писец всем
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20.05.2020 16:55 Ответить
Кондиционеры в Интерсити наверное тоже сильная опасность, я лично на машине, и самолётам тоже игнор
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20.05.2020 16:57 Ответить
Не бреши лапоть)
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20.05.2020 17:10 Ответить
Им поверить, себя обмануть! Сегодня лошара уже падумает о втором сроке! Думается что отбывать он его будет уже на нарах!
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20.05.2020 17:16 Ответить
Неужели Криклий уже нажерся? Не верю!
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20.05.2020 18:03 Ответить
Читаем между строк. Исходя из заповаедей Жванецкого получается, что на удвоении цены железнодорожныхъ билетов они (власть) не остановятся.
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20.05.2020 19:57 Ответить
 
 